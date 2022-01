Mercoledì 19 gennaio troveremo sul piano astrale la Luna risiedere nel segno del Leone, nel frattempo Nettuno insieme a Giove sosteranno nell'orbita dei Pesci. Marte, intanto, continuerà il moto in Sagittario, così come Saturno assieme a Mercurio permarranno in Acquario. Il Sole, Plutone e Venere, in ultimo, proseguiranno il domicilio in Capricorno come Urano resterà stabile nel segno del Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Pesci e Capricorno, meno entusiasmante per Toro e Vergine.

Sul podio

1° posto Pesci: lavoro top. Giornata invernale da incorniciare quella che potrebbero trascorrere i nati Pesci sotto il profilo professionale, in particolar modo la seconda e terza decade del segno che riceverà delle meritate gratifiche morali che attendeva da tempo immemore.

2° posto Capricorno: sereni. L'armonioso sestile tra Plutone nella loro orbita e Nettuno d'Acqua renderà, con ogni probabilità, decisamente più sereni i nati Capricorno sul fronte relazionale, con la prima decade che sarà anche propensa a perdonare una persona dalla quale è stata ferita ultimamente.

3° posto Scorpione: sfide costruttive. Col ritorno del moto diretto uraniano nelle ultime ore di martedì e lo Stellium nell'affine Capricorno al giro di boa, i nati sotto il segno dello Scorpione di seconda decade saranno chiamati ad affrontare di petto, bandendo irruenza e/o arroganza, le prossime sfide esistenziali che gli si paleseranno di fronte. Nessuna paura, però, perché nascendo sotto l'ala della quadratura saturniana, tali sfide avranno il potere di fornire preziosi insegnamenti ai nativi.

I mezzani

4° posto Acquario: cambio di prospettiva. Gli ultimi raggi del Plenilunio di lunedì assieme al binomio Mercurio-Saturno sui loro gradi faranno probabilmente sì che il quarto segno Fisso muti la propria prospettiva questo mercoledì, specialmente per ciò che concernerà le vicende affettive. Notando come alcuni atteggiamenti del partner gli hanno dato ultimamente troppo sui nervi, difatti, i nativi proveranno a mettersi nei panni della dolce metà e, grazie a questa ottica differente, diverranno decisamente più concilianti verso la stessa.

5° posto Ariete: chiarimenti. I nati Ariete di terza decade avranno, probabilmente, l'opportunità di chiarire un equivoco con un conoscente o un amico nel corso di questo mercoledì, scambio di vedute che darà i frutti sperati. Al lavoro, invece, sarà bene tenere la bocca cucita perché vi è il rischio di dire qualcosa impulsivamente, pentendosene poco dopo.

6° posto Leone: nodi al pettine. I primi sentori del mese dell'anticompleanno, il quale aprirà i battenti il 20 gennaio, verranno avvertiti già dalle prime ore di questo mercoledì, coi felini che dovranno gioco forza dover far fronte ad alcuni nodi relazionali che verranno inevitabilmente al pettine.

7° posto Gemelli: mattinata top. Mercoledì double-face quello che parrà palesarsi dinanzi ai nati Gemelli, in quanto la parte della giornata sarà presumibilmente rappresentata dalle ore mattutine, quando il segno sarà energico e dinamico, mentre dal primo pomeriggio in poi la voglia di mettersi in gioco latiterà.

8° posto Sagittario: cocciuti. Far mutare idea agli arcieri in questa giornata d'inizio 2022 sarà un'ardua impresa in cui partner e amici eviteranno di cimentarsi, col segno Mobile che potrebbe rimanere fisso nelle proprie opinioni anche se l'evidenza dei fatti li inviterebbe a cambiare idea a riguardo.

9° posto Bilancia: attività pratiche. Alcuni mansioni pratiche potrebbero reclamare l'attenzione dei nati Bilancia questo mercoledì, giornata in cui ciò che concernerà attività professionali o tempo da dedicare alle persone care scivolerà, volente o nolente, in secondo piano.

Ultime posizioni

10° posto Toro: confusi. Nelle menti dei nati Toro sembrerà aleggiarsi una fitta nebbia atta a confonderli circa gli ultimi accadimenti vissuti e, a tal proposito, il segno Fisso farà bene a rimandare qualsiasi decisione, così da scongiurare eventuali errori di valutazione.

11° posto Vergine: titubanti. Le faccende sentimentali di casa Vergine, soprattutto per chi tra loro vive una storia traballante, potrebbero dover fare i conti con un mood particolarmente indeciso del segno di Terra, il quale sarà indotto a troncare di netto la relazione in un impeto d'orgoglio.

Similmente ai nati Toro, però, anche la Vergine non avrà presumibilmente un quadro chiaro della situazione affettiva del momento, quindi, un rinvio decisionale sarebbe ad hoc anche per loro.

12° posto Cancro: taciturni. La voglia di comunicare col mondo circostante, compresi amici e familiari, avrà buone possibilità di venir meno in questa giornata per i nati sotto il segno del Cancro, i quali limiteranno allo stretto indispensabile le parole proferite con gli altri.