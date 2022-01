L'oroscopo della settimana che va dal 17 al 23 gennaio prevede un periodo di trionfi per i nativi Leone, che potranno contare sulla Luna in posizione favorevole, mentre Toro dovrà essere più attento soprattutto con il denaro oltre che con i sentimenti. Pesci godrà di una discreta intesa di coppia, mentre Capricorno sarà romanticissimo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 17 al 23 gennaio.

Previsioni oroscopo dal 17 al 23 gennaio 2022 segno per segno

Ariete: ancora una settimana difficile per voi nativi del segno, complice il pianeta Venere che sembra vi abbia preso di mira.

Certo, la Luna vi darà un po’ di respiro, in particolare tra martedì e mercoledì, ciò nonostante cercate di non essere troppo invadenti o impulsivi nei confronti del partner. Se siete single non sempre riuscirete a esprimere facilmente le vostre emozioni. Un po’ meglio nel lavoro grazie a Marte e Mercurio che vi terranno sull'attenti, e vi faranno prendere sempre le giuste decisioni. Voto - 7️⃣

Toro: configurazione astrale che rimane più o meno favorevole secondo l'oroscopo della prossima settimana, ma questa volta ci sarà qualche piccola sbavatura. In amore infatti dovrete fare attenzione alle giornate di martedì e mercoledì, in quanto potreste non essere dell'umore adatto per i sentimenti. Sul fronte lavorativo invece dovrete fare più attenzione alle questioni economiche.

Cercate di tenere d'occhio le vostre entrate e le vostre uscite. Voto - 7️⃣

Gemelli: periodo stabile per voi nativi del segno grazie a un cielo che tutto sommato rimarrà uguale. Potrete contare su un ottimo Sole in trigono dal segno dell'Acquario, che in ambito sentimentale porterà un'atmosfera davvero piacevole, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Se siete single avrete bisogno di sentirvi necessari, indispensabili. Sul fronte lavorativo continuerete a impegnarvi molto con i vostri progetti grazie a Mercurio, ma sappiate che difficilmente raggiungere gli ottimi risultati di un tempo. In ogni caso però, avrete modo di sentirvi abbastanza soddisfatti. Voto - 8️⃣

Cancro: inizierà discretamente bene la settimana grazie alla Luna nel segno.

Ciò nonostante l'astro argenteo vi lascerà già da martedì, e le cose in amore torneranno a farsi complicate. Potrebbe però essere il momento adatto per mettere in pratica quanto di buono avete imparato in queste giornate favorevoli. Single oppure no infatti, trovare la felicità della vostra anima gemella può essere più semplice di quanto pensiate. Nel lavoro avrete abbastanza risorse da mettere in piedi progetti più che soddisfacenti. Voto - 6️⃣

Leone: sarà una settimana ricca di trionfi per voi nativi del segno, merito di un cielo sempre dalla vostra parte. In particolare, le giornate di martedì e mercoledì si riveleranno ideali per dare la parte migliore di voi. Dal punto di vista sentimentale infatti, ci penserà l'astro argenteo a rendere i rapporti sociali e sentimentali sempre più affiatati.

Per quanto riguarda il lavoro i buoni risultati che state ottenendo vi mettono di buon umore, e vi spingeranno a migliorare ulteriormente la vostra posizione. Voto - 9️⃣

Vergine: oroscopo della prossima settimana che vedrà la Luna navigare spesso in posizioni favorevoli, e vi darà un grande aiuto soprattutto dal punto di vista amoroso. Single oppure no infatti, vi sentirete più a vostro agio in compagnia delle persone che amate, e con un po’ di fortuna, sarà più facile per voi esprimere le vostre emozioni, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro dovrete fare attenzione a Giove opposto se dai vostri progetti vorrete ottenere buoni risultati. Voto - 8️⃣

Bilancia: configurazione astrale che continua a non essere così favorevole per voi nativi del segno, ma in questa settimana ci sarà la Luna a darvi una mano.

Certo, siamo ancora ben lontani dai momenti pieni di romanticissimo insieme alla vostra anima gemella, ciò nonostante ci sarà un'atmosfera più tranquilla. Se siete single dovete imparare a gestire meglio le vostre emozioni. Sul posto di lavoro per fortuna non ci saranno gravi problemi o imprevisti, merito di Mercurio in buon aspetto. Voto - 6️⃣

Scorpione: qualche piccola difficoltà nel corso di questa settimana a causa della Luna. Tra martedì e mercoledì l'astro argenteo sarà in quadratura, e potrebbe darvi qualche piccolo grattacapo in amore. Single oppure no dunque, siate romantici, ma senza mai essere troppo oppressivi nei confronti della persona che vi piace. Per quanto riguarda il lavoro Giove vi sosterrà dal segno dei Pesci, ma attenzione a Mercurio che potrebbe proporvi la strategia sbagliata.

Voto - 7️⃣

Sagittario: cielo tra alti e bassi nel corso della prossima settimana per voi nativi del segno. La Luna sarà favorevole solo a tratti, e ciò influirà sul vostro atteggiamento piuttosto lunatico, soprattutto nei confronti del partner. Se siete single sicuramente non mancheranno emozioni e sentimenti, ma solo se saprete gestire la situazione. Per quanto riguarda il lavoro se saprete gestire le poche risorse a disposizione, con Mercurio in sestile riuscirete a cavarvela. Voto - 7️⃣

Capricorno: potrebbe non iniziare al meglio la settimana a causa della Luna in opposizione. Ciò nonostante, a partire da martedì le cose andranno sensibilmente meglio in amore, e riuscirete a essere romanticissimi nei confronti del partner, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

I single godranno di rapporti sinceri e chiari. Nel lavoro questo è un momento di espansione per voi, e andrà sfruttato finché ne avrete l'opportunità. Voto - 8️⃣

Acquario: ci sarà qualche piccola sbavatura in amore causata dalla Luna in opposizione tra martedì e mercoledì. Questi piccoli malintesi tra voi e il partner non andranno affatto sottovalutati, anzi, andranno risolti al più presto. Se siete single potreste sentirvi un po’ turbati, soprattutto se avrete davanti la persona dei vostri sogni. In ambito lavorativo, se volete dare inizio a un nuovo progetto, potrebbe essere necessario prima ragionarci a fondo. Voto - 7️⃣

Pesci: intesa di coppia tutto sommato discreta durante la prossima settimana secondo l'oroscopo.

La giornata di lunedì in particolare, si rivelerà ideale per rivelare tutte le vostre emozioni, soprattutto se siete nati nella terza decade. Attenzione invece nel weekend, in quando la Luna sarà contro di voi. Sul fronte lavorativo Giove potrebbe farvi raggiungere risultati sorprendenti. Voto - 8️⃣