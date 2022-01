Martedì 18 gennaio troveremo sul piano astrale la Luna risiedere nel segno del Leone, mentre Mercurio e Saturno transiteranno sui gradi dell'Acquario. Nettuno e Giove, invece, permarranno nel domicilio dei Pesci, così come Plutone, Venere e il Sole resteranno stabili nell'orbita del Capricorno. Marte, in ultimo, continuerà la sosta in Sagittario, come Urano rimarrà nel segno del Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Acquario e Bilancia, meno roseo per Leone e Toro.

Sul podio

1° posto Acquario: strategici. Il quarto segno Fisso, nel corso di questo martedì, avrà buone chance di avere una marcia in più sul fronte professionale, in quanto assumerà un mood strategico, che gli permetterà di stare un passo avanti sia rispetto al team in cui opera, che alla concorrenza.

2° posto Capricorno: lucidi. Nulla, o quasi, sfuggirà allo sguardo attento e percettivo dei nati Capricorno in questa giornata invernale, col segno di Terra che metterà in campo un'invidiabile lucidità mentale, la quale risulterà oltremodo utile in campo pratico.

3° posto Bilancia: briosi. Semaforo acceso sul verde per quanto riguarda il tono umorale di casa Bilancia questo martedì, coi nativi che saranno l'anima della festa ovunque vadano, grazie alla loro propensione di farsi scivolare addosso qualsiasi colpo basso altrui.

I mezzani

4° posto Gemelli: shopping. Un po' per prendersi una pausa dalle problematiche del momento e un po' perché il bottino economico lo consente, specialmente per la terza decade, i nati Gemelli potrebbero concedersi una sessione di shopping in questo giorno d'inizio anno.

5° posto Scorpione: mondani. Malgrado la Luna ostica e il quadrato Saturno-Urano, i nati sotto il segno dello Scorpione avvertiranno, con ogni probabilità, la voglia di svagarsi, magari prenotando in quel ristorante appena aperto in centro città.

6° posto Cancro: sinceri. Complice l'esuberante posizione del Luminare femminile, sommata al felice duetto Giove-Nettuno nel loro Elemento, sarà probabile assistere a una versione senza peli sulla lingua dei nati Cancro, i quali potranno togliersi qualche peso dallo stomaco senza però ferire le persone interessate.

7° posto Sagittario: routine. Giornata senza infamia e senza lode secondo il parterre planetario per i nati Sagittario, col segno di Fuoco che potrebbe trascorrere un martedì all'insegna della routine e ciò li terrà al riparo da controproducenti discussioni sul fronte professionale.

8° posto Ariete: umore altalenante. Se nelle ore mattutine sarà probabile che il primo segno zodiacale assumw un mood frizzante, dall'ora di pranzo il loro tono umorale tenderà a diventare uggioso e un pizzico malinconico.

Amore in secondo piano.

9° posto Vergine: attività da rimandare. Pragmatici e ordinati, i nati Vergine difficilmente procrastinano un'attività che appare nel loro ruolino di marcia quotidiano, ma questo martedì potrebbero dover, volente o nolente, rimandare la stessa a data da destinarsi per un imprevisto.

Ultime posizioni

10° posto Leone: illusioni. Marte quadrato a Nettuno aizzato dal binomio Mercurio-Saturno d'Aria indurrà, c'è da scommetterci, la seconda decade felina a mettere in campo troppa ingenuità e, come spiacevole conseguenza, credere a eventuali offerte irripetibili che si rivelerebbero meri specchietti per le allodole.

11° posto Pesci: mutevoli. Il dodicesimo segno zodiacale, durante questo martedì, potrebbe assumere un mood mutevole sul fronte affettivo, risultando incontentabile se impegnato in una storia sentimentale oppure in vena di tira e molla emotivi se in fase di conoscenza.

12° posto Toro: amore flop. La Bianca Signora di Terra flirterà col pianeta della rivoluzione e ciò potrebbe spingere i nati Toro a non accontentarsi della solita routine nel ménage amoroso, dando dimostrazione al partner di ambire a qualcosa di diverso. Facile intuire come la dolce metà non gradirà affatto.