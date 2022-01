L'oroscopo di sabato 29 gennaio avrà in serbo tanti cambiamenti e novità. I pianeti, grazie ai loro transiti, influenzeranno, in modo più o meno marcato, la vita sentimentale, lavorativa e sociale dei segni zodiacali. Alcuni di loro non vedranno l'ora di mettersi alla prova, mentre altri preferiranno condurre una giornata più serena.

Nel dettaglio, l'Ariete, il Leone e il Capricorno avranno bisogno di ristabilire le loro priorità, mentre il Cancro, la Vergine e i Pesci saranno rapiti dal fascino del partner. I Gemelli e lo Scorpione avranno una piccola battuta d'arresto, al contrario del Toro e del Sagittario.

Di seguito tutti i dettagli dell'Oroscopo di domani 29 gennaio 2022.

Previsioni zodiacali di sabato 29 gennaio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: vi troverete al centro di una situazione complicata. Non sarete certi di voler proseguire lungo il percorso intrapreso. Gli amici cercheranno di supportarvi in questo momento così difficile, ma sarà fondamentale trovare la forza in voi stessi. Il rapporto con il partner sarà caratterizzato da alti e bassi.

Toro: sarete molto intraprendenti in amore. Tenderete a prendere l'iniziativa e a far ascoltare la vostra voce. Cercherete di fare una buona impressione sulla persona amata, ma ciò non dipenderà solo da voi. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di non avere fretta.

Gemelli: avrete bisogno di prendervi una pausa dalle incombenze quotidiane. La stanchezza, infatti, minaccerà la vostra produttività sul posto di lavoro. Il partner proverà a infondervi il coraggio necessario per andare avanti. Per fortuna, a breve, tornerete quelli di sempre.

Cancro: non potrete fare a meno di stare accanto alla persona amata.

Sarete molto legati al vostro rapporto di coppia e adorerete concentrarvi sui piani per il futuro. L'oroscopo vi consiglia di fare attenzione ai vostri colleghi di lavoro: non tutti saranno sinceri.

Oroscopo di domani 29 gennaio: dal Leone allo Scorpione

Leone: vi sentirete smarriti e dubbiosi. Avrete bisogno di punti di riferimento saldi che vi aiutino a ritrovare la fiducia in voi stessi.

Potrebbe essere il momento giusto per prendere le distanze da alcuni rapporti deleteri. Il lavoro comporterà un impegno non indifferente.

Vergine: il rapporto con il partner andrà a gonfie vele. Sarete molto felici della vostra situazione sentimentale e di essere riusciti a lasciarvi alle spalle le vecchie discussioni. In famiglia, al contrario, potrebbero esserci delle tensioni legate ad atteggiamenti fraintendibili.

Bilancia: sentirete il bisogno di trascorrere più tempo insieme ai vostri amici. Amerete confidarvi con loro e organizzare attività divertenti da fare insieme. Non sopporterete le bugie e vi terrete alla larga da chi non vi trasmetterà alcuna fiducia. Il partner potrebbe essere un po' geloso.

Scorpione: l'eccessivo stress vi costringerà a prendervi una piccola pausa dagli impegni di tutti i giorni. Questa azione vi farà sentire in colpa nei confronti delle vostre responsabilità, ma non potrete fare altrimenti. Gli amici saranno molto comprensivi e affettuosi.

Astrologia del 29 gennaio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: la vostra grinta coinvolgerà i colleghi di lavoro e gli amici. Vi dimostrerete molto ottimisti, sia per quanto riguarda le questioni pratiche che per i piani futuri. Non vi farete intimorire dalle difficoltà, però, prima di agire, preferirete riflettere attentamente.

Capricorno: non sarà una giornata molto positiva. Avrete la sensazione che la fortuna vi abbia voltato le spalle ma, in realtà, avrete solo bisogno di fare il punto della situazione.

Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di seguire il vostro cuore, senza farvi influenzare dalle opinioni altrui.

Acquario: il lavoro vi metterà davanti a svariate difficoltà. Avrete paura di non riuscire a mantenere i ritmi richiesti e di perdere il controllo della situazione. Il partner proverà a mettere fine ai vostri timori, ma le sue parole non avranno l'effetto desiderato. Una piccola lite potrebbe turbare la vostra serenità.

Pesci: vi lascerete conquistare dalla persona amata. Proverete dei sentimenti molti intensi che gioveranno molto al vostro umore. Cercherete di apparire al meglio, ma le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di non alterare il vostro carattere: la cosa migliore sarà essere voi stessi.