L'oroscopo della giornata di sabato 29 gennaio prevede un Ariete ambizioso ma testardo sul posto di lavoro, mentre Marte in sestile per i nativi Pesci darà energie a sufficienza per svolgere bene i propri progetti. Vita sentimentale piacevole per i nativi Leone grazie a un cielo sereno, mentre Cancro potrebbe essere diffidente. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 29 gennaio.

Previsioni oroscopo sabato 29 gennaio 2022 segno per segno

Ariete: configurazione astrale non eccezionale in questa giornata. Sul posto di lavoro sarete piuttosto ambiziosi, ma un po’ troppo testardi.

Dovrete conoscere i vostri limiti, soprattutto quando astri come Marte e Mercurio sono contro di voi. Per quanto riguarda i sentimenti, Venere e Luna contro di voi renderanno difficile la comunicazione con il partner. Meglio non entrare in argomenti spinosi. Se siete single meglio essere un po’ meno aggressivi con chi avete davanti. Voto - 5️⃣

Toro: con così tanti astri dalla vostra parte, l'oroscopo della giornata di sabato 29 gennaio non potrà che essere positivo. In ambito sentimentale, Luna e Venere porteranno passione, rispetto e tanto amore tra voi e il partner, soprattutto per i nati nella seconda decade. Se siete single, il periodo sarà adatto per provare a fare nuovi incontri. Molto bene anche nel lavoro.

Finalmente riuscirete a essere più fluidi e precisi con i vostri progetti. Voto - 9️⃣

Gemelli: previsioni astrali tutto sommato discrete per voi. Questo cielo non sarà così influente, ma questo non vorrà dire che tutto andrà bene. In amore avrete bisogno del partner, dunque non fate nulla che possa allontanarvi. Se siete single, cercare un amore senza compromessi non è così facile, ma voi sarete abbastanza pazienti.

Per quanto riguarda il lavoro, Giove è contro di voi, e sarebbe il caso di essere ben organizzati con i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Cancro: con un cielo così cupo tenderete a essere piuttosto diffidenti, soprattutto in ambito sentimentale. Avrete bisogno di ritrovare un po’ di fiducia in voi in stessi, e proprio per questo, non allontanatevi da chi amate.

Se siete single, non chiedetevi cosa gli altri possono fare per voi. In ambito lavorativo, l'aiuto di Giove sarà molto importante, soprattutto quando astri come Marte e Mercurio sono contro di voi. Cercate dunque di non uscire troppo dai binari. Voto - 6️⃣

Leone: periodo tutto sommato sereno per voi nativi del segno. In amore il vostro rapporto sarà piacevole, e vi permetterà di fare un po’ tutto ciò che volete insieme alla vostra anima gemella. Se siete single, vi sentirete più sicuri di voi. In ambito lavorativo state facendo bene il vostro operato. Ciò nonostante la verità è che siete alla ricerca di libertà e indipendenza, ma per questo dovrete aspettare ancora un po’. Voto - 8️⃣

Vergine: sfera sentimentale eccellente in questo inizio di fine settimana.

Godrete della presenza della Luna e di Venere, in trigono dal segno del Capricorno, che in amore vi darà modo di vivere al meglio la vostra relazione di coppia. Se siete single potreste scoprire nuove cose su di voi e sulla persona che vi piace. Per quanto riguarda il lavoro, con questo trionfo di pianeti Giove in opposizione sarà il minore dei mali. Non sarà dunque impossibile portare a termine i vostri incarichi. Voto - 8️⃣

Bilancia: ci saranno ancora tante incertezze nella vostra vita, causate tutte da questo cielo contro di voi. Sul fronte amoroso non sarà così semplice capire fino in fondo le intenzioni del partner, arrivando spesso a fraintendere. Se siete single e i vostri punti di riferimento traballano, meglio fermarsi un attimo e capire quale direzione intraprendere.

Per quanto riguarda il lavoro, nonostante le difficoltà deciderete di andare avanti, ma sarà necessario tanto buon senso. Voto - 5️⃣

Scorpione: giornata molto positiva per quanto riguarda le questioni di cuore. La buona posizione della Luna e di Venere porteranno un'ottima intesa di coppia con il partner, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Se siete single fare nuove conoscenze non sarà impossibile. Per quanto riguarda il lavoro, buttarsi in nuovi progetti in questo periodo sarà possibile e vi aiuterà a accumulare nuove esperienze. Voto - 9️⃣

Sagittario: settore professionale che fatica a brillare, considerato che Giove è in opposizione. Non ci sarà molta voglia di interagire con i colleghi, preferendo portare avanti quei progetti che potete fare da soli.

Sul fronte amoroso, invece, ci sarà una discreta stabilità. Il partner sarà il vostro punto di riferimento, e se avrete bisogno di qualcosa, ne parlerete. I cuori solitari saranno di ottimo umore, pronti a affrontare la giornata con il sorriso sulle labbra. Voto - 8️⃣

Capricorno: cielo che continua a essere eccellente per voi, merito di così tante stelle dalla vostra parte. In ambito amoroso sarà proprio una buona giornata, tutta da vivere insieme alla vostra dolce metà, in particolare per coloro nati nella terza decade. Ai single non mancherà la voglia di confrontarsi con il mondo, e scoprire quanta bellezza c'è la fuori. Nel lavoro capirete fin da subito come gestire i vostri progetti in questa giornata, lavorando bene e portando a casa ottimi risultati.

Voto - 9️⃣

Acquario: potrete sfruttare la buona posizione di questo Sole per portare un po’ di allegria in più nella vostra vita sentimentale, non che così vada malissimo. In generale ci sarà una discreta armonia con il partner, ma anche voi cuori solitari riuscirete a stare bene insieme alle persone che amate. Per quanto riguarda il lavoro, invece, non sempre riuscirete a sfruttare le occasioni che arriveranno, ma nel complesso ve la caverete bene. Voto - 8️⃣

Pesci: particolarmente energici nel corso di questa giornata secondo l'oroscopo di sabato 29 gennaio grazie a Marte in sestile. Soprattutto sul posto di lavoro sarete in grado di ottenere ottime prestazioni. Per quanto riguarda i sentimenti, invece, ci penseranno la Luna e Venere a portare armonia tra voi e il partner, soprattutto per i nati nella terza decade. Se siete single le probabilità di trovare l'amore aumenteranno. Voto - 9️⃣