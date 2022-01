L'oroscopo del mese di febbraio prevede il pianeta Mercurio retrogrado nel segno del Capricorno, che sarà in grado di raggiungere la perfezione sia in amore che al lavoro, mentre Bilancia potrebbe attraversare un mese nero considerate le tante stelle in quadratura. Molto bene invece Pesci e Scorpione, che potranno contare su un cielo davvero sereno ed equilibrato. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del mese di febbraio per la seconda sestina dello zodiaco.

Previsioni oroscopo di febbraio 2022, 2^ sestina

Bilancia: probabilmente questo sarà il mese più nero dell'anno per voi, considerate le tante stelle contro di voi, tutte in quadratura dal segno del Capricorno.

Questo cielo dunque non sarà un grande sostegno per le questioni sentimentali, e dovrete cavarvela da soli se volete una relazione stabile. Se siete single mancherete di sensualità e magnetismo, e difficilmente così riuscirete a trovare l'amore. Potreste però riuscire a essere di buona compagnia, ma nulla di più, e sarà solo una magra consolazione. Anche per quanto riguarda il lavoro non sarà facile portare avanti i vostri incarichi con Mercurio e Marte negativi. Bisognerà aspettare gli ultimi giorni del mese per provare a risalire la china. Cercate di resistere. Voto - 5️⃣

Scorpione: oroscopo del mese di febbraio che vedrà un cielo molto equilibrato, grazie alle tante stelle in sestile. In amore sarà un ottimo periodo per la famiglia e per le questioni di cuore.

Nulla può deludervi in questo periodo, e con questo atteggiamento potreste ottenere tanto dalla vostra storia d'amore. Se siete single potrebbe essere il momento di agire, perché le occasioni non mancheranno, ma non è detto che ne arriveranno altre così ghiotte in futuro. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio e Marte si alleeranno con voi, e potrete contare su maggiori energie e strategie decisamente più efficaci per migliorarvi e raggiungere risultati migliori dai vostri progetti.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Voto - 8️⃣

Sagittario: potrà sembrarvi un mese anonimo questo considerato che non ci saranno tante stelle a influenzarvi. Ciò nonostante, per quanto riguarda i sentimenti potreste riuscire a costruire un bel rapporto solo con le vostre forze, e di cui ne andrete fieri. Se siete single non avete bisogno di cambiare, perché se volete trovare l'amore andrete bene così come siete.

Per quanto riguarda il lavoro forse non sarà il mese migliore in assoluto, considerato che perderete il supporto di Marte e Mercurio. Giove inoltre rimarrà in quadratura, dunque non sempre sarà così facile raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Capricorno: configurazione astrale che vedrà il pianeta Mercurio retrogrado tornare nel vostro cielo secondo l'oroscopo del mese di febbraio. Insieme a Marte che si unisce a questo cielo, le cose al lavoro non potranno che andare alla grande. Sarà il momento di spingere sull'acceleratore e mettere insieme progetti di più ampio e profondo respiro. Per quanto riguarda i sentimenti invece Venere vi farà compagnia ancora per un altro mese, dunque non mancheranno splendidi momenti insieme alla vostra anima gemella, in particolare per coloro che sono nati nella terza decade.

Se siete single non sottovalutate i nuovi incontri che farete, perché le più grandi occasioni arriveranno in questo periodo e non dovrete lasciarvele sfuggire. Voto - 9️⃣

Acquario: ci saranno alcuni cambiamenti in questo cielo durante il mese di febbraio, ma in generale questo periodo si rivelerà soddisfacente per voi. In amore potrete ancora contare su una relazione di coppia forte e stabile, anche se di tanto in tanto potreste incappare in qualche piccola incertezza. I cuori solitari punteranno di più sulla loro maturità e il loro atteggiamento per fare audaci conquiste. Forse potrebbe essere la strategia più adatta. In ambito lavorativo Mercurio e Marte si sposteranno da una posizione così comoda per voi, ma non influenzeranno negativamente le vostre prestazioni.

Dunque, continuate a fare il vostro dovere, ma senza spingervi troppo oltre. Voto - 8️⃣

Pesci: sarà un mese di febbraio intenso per voi, ma davvero sereno grazie alle tante stelle in sestile dal segno del Capricorno. Per quanto riguarda i sentimenti rimarrà una forte stabilità tra voi e la vostra anima gemella. Ci sarà un'ottima comunicazione tra voi e il partner, e sarete in grado di prendere le giuste decisioni insieme. Se siete single ci sarà maggior voglia di trascorrere il vostro tempo insieme alle persone che amate, e forse potreste anche riuscire a concludere qualcosa. Per quanto riguarda il settore professionale Marte sarà ora dalla vostra parte, il che significa che avrete energie e creatività a sufficienza per sviluppare progetti validi e raggiungere ottimi risultati. Voto - 8️⃣