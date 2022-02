Lunedì 21 febbraio troviamo sul piano astrologico la Luna risiedere nel segno dello Scorpione, nel frattempo il Sole, Nettuno e Giove sosteranno nell'orbita dei Pesci. Saturno e Mercurio, invece, proseguiranno il transito in Acquario, così come Urano resterà stabile nel segno del Toro. Plutone, Venere e Marte, in ultimo, continueranno la sosta in Capricorno.

Oroscopo quotidiano favorevole per Capricorno e Pesci, meno roseo per Toro e Sagittario.

Sul podio

1° posto Capricorno: lungimiranti. Il segno Cardinale potrebbe assumere un mood lungimirante per ciò che concernerà il fronte professionale nella giornata inaugurale della settimana, carpendo con arguzia che bisognerà attendere ancora qualche tempo prima di attuare le idee che gli frullano in testa.

2° posto Pesci: incontri. I single della terza decade di casa Pesci avranno ottime chance di trascorrere un lunedì all'insegna delle nuove conoscenze affettive, tra le quali potrebbe nascondersi la tanto agognata anima gemella, ancor più se del segno Scorpione o Cancro.

3° posto Scorpione: tenaci. Qualche bega professionale tenderà, c'è da scommetterci, di minare il flebile entusiasmo nativo nel corso di questa giornata di fine febbraio ma, grazie al sostegno del binomio Marte-Venere nell'affine Capricorno, il segno Fisso riscoprirà probabilmente la propria vena tenace.

I mezzani

4° posto Cancro: affettuosi. Nel ménage amoroso dei nati sotto il segno del Cancro parrà respirarsi un'atmosfera decisamente più serena rispetto ad alcune burrascose giornate precedenti, coi nativi che riusciranno a dimostrare il loro affetto alle persone care con estrema semplicità e verranno ricambiate a dovere.

5° posto Ariete: focus amicale. Se da una parte le faccende sentimentale rappresenteranno, specialmente per le prime due decadi, un argomento scottante, dall'altra parte il primo segno zodiacale potrebbe rendersi conto, nel corso del lunedì, dell'importanza di alcune amiche storiche, le quali si dimostreranno sempre pronte a confortarle.

6° posto Leone: comunicazione top. I felini saranno, con ogni probabilità, particolarmente attenti alle parole proferite durante questa giornata invernale, in quanto proveranno a scongiurare qualsiasi equivoco, specialmente in amore, e il loro obiettivo verrà pienamente centrato.

7° posto Vergine: indaffarati. Giornata che potrebbe risultare caotica ma soddisfacente per i nati sotto il segno della Vergine, in quanto le attività famigliari da portare a compimento saranno molteplici ma la gioia nel vedere il sorriso beato stampato sul volto dei loro figli li ripagherà di ogni sforzo.

8° posto Bilancia: umore altalenante. Il Luminare femminile appollaiato in seconda dimora non sarà probabilmente un toccasana per la spensieratezza di casa Bilancia, coi nativi che risentiranno di un tono umorale altalenante questo lunedì che farà saltare la mosca al naso a capi e colleghi.

9° posto Gemelli: amore flop. Giornata da prendere con le pinze per le faccende sentimentali dei nati Gemelli, in quanto saranno da evitare decisioni prese sull'onda della rabbia o del rancore perché il segno d'Aria potrebbe pentirsene poco più tardi.

Ultime posizioni

10° posto Toro: bizzosi. Il quadrato tra il pianeta rivoluzionario e il Grande Malefico sommato all'opposizione lunare renderanno, c'è da scommetterci, i nati Toro al pari di un cerino pronto a infiammarsi, data la predisposizione a far emergere il loro nervosismo.

11° posto Sagittario: finanze flop. Da tenere sott'occhio in questo lunedì saranno probabilmente le finanze in casa Sagittario, coi nativi che saranno indotti a stringere la cinghia rinviando, di conseguenza, qualsiasi spesa non indispensabile.

12° posto Acquario: lavoro flop. Trovare un punto in comune con un socio o con un cliente questo lunedì potrebbe essere una chimera per il quarto segno Fisso, in particolar modo per la terza decade, in quanto i loro interlocutori parranno infischiarsene delle spiegazioni native.