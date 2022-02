Le previsioni dell'oroscopo del 20 febbraio vedono i Pesci un po' pigri. Per quanto riguarda i Sagittario, invece, devono essere pazienti sul lavoro. Giornata interessante per i Vergine.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: giornata un po' fiacca sotto più punti di vista. Cercate di sfruttare al massimo la mattinata, in quanto dal pomeriggio potreste non avere voglia di fare nulla.

11° Cancro: chi sta pensando di dare il via ad un progetto nuovo ed importante, deve valutare attentamente i pro e i contro. In ambito sentimentale, invece, è necessario fare un po' di chiarezza, prima con voi stessi.

10° Capricorno: se siete confusi su una decisione da prendere, fermatevi un attimo. Continuare ad andare avanti per tentativi non vi aiuterà e non vi porterà da nessuna parte. Specie nel lavoro è importante fare delle scelte mirate.

9° Sagittario: nel lavoro è necessario ingoiare qualche rospo. L'Oroscopo del 20 febbraio vi invita a staccare un po' la spina e a pensare un po' di più a quelli che sono i vostri bisogni.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Scorpione: non c'è rosa senza spine. Dietro ogni cosa c'è sempre l'altro lato della medaglia, pertanto, la cosa importante è sapere sempre quali siano i propri obiettivi e non perderli di vista.

7° Gemelli: se il destino si diverte a mescolare le carte, voi non potete fare altro che imparare a giocare.

Non lasciate che gli altri prendano il sopravvento su di voi. L'oroscopo del 20 febbraio vi invita a credere in voi stessi.

6° Leone: siete un po' stanchi e affaticati sul lavoro. Approfittate di questa domenica per ricaricarvi un po' in quanto la prossima settimana si prospetta piuttosto impegnativa.

5° Toro: siete in una fase di svolta della vostra vita.

La fortuna vi sorride, pertanto, cercate di osare un po' di più. Se siete di fronte un bivio, valutate attentamente la strada da prendere e seguite un po' il vostro cuore.

Oroscopo 20 febbraio segni fortunati

4° in classifica Ariete: in questi giorni vi siete sentiti un po' come dei leoni in gabbia, ma adesso le cose vanno meglio.

Mercurio è favorevole, pertanto, sono favoriti coloro i quali svolgono mansioni per cui è necessaria astuzia e ingegno.

3° Bilancia: buon momento per quanto riguarda le relazioni. Sia quelle appena nate, sia quelle che vanno avanti da un bel po' di tempo, potrebbero vivere una fase di sviluppo inattesa.

2° Acquario: i nati sotto questo segno stanno vivendo un momento epico dal punto di vista sentimentale. Se siete single e vi state domandando quando arriverà il vostro momento, sappiate che è proprio adesso.

1° Vergine: l'oroscopo di domenica 20 febbraio vi invita a trascorrere la giornata circondati dall'amore e dall'affetto di tutte le persone care. In ambito professionale è importante essere cauti e attenti.