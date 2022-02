Nel weekend del 5 e 6 febbraio troviamo sul piano astrale la Luna transitare sui gradi dell'Ariete, mentre Urano risiederà nel segno del Toro. Mercurio, Plutone, Marte e Venere, invece, permarranno in Capricorno, così come Giove assieme a Nettuno resteranno stabili in Pesci. Saturno e il Sole, infine, proseguiranno il moto in Acquario.

Oroscopo del fine settimana favorevole per Pesci e Sagittario, meno roseo per Capricorno e Bilancia.

Sul podio

1° posto Ariete: passionali. il binomio Plutone-Mercurio quadrato al Luminare femminile nella loro orbita potrebbe indurre i nati Ariete ad assumere un mood pessimistico nel corso del weekend ma, fortunatamente, a bilanciare ci penserà il sestile Nettuno-Urano.

Grazie a quest'ultimo passaggio astrale, difatti, il segno di Fuoco avrà buone chance di accantonare ansie e preoccupazioni dedicandosi ad un'attiva focalizzata verso le arti amatorie.

2° posto Sagittario: lavoro top. Le faccende professionali, durante queste due giornate invernali, parranno avanzare in maniera più scorrevole, specialmente sul fronte monetario dove i nativi riusciranno ad allargare facilmente il proprio target clientelare. Amore in secondo piano per la prima decade.

3° posto Pesci: amorevoli. Affettuosi nonché estremamente attenti alle esigenze della dolce metà, i nati sotto il segno dei Pesci sembreranno avere più di un asso nella manica nel ménage amoroso in questo fine settimana, riuscendo a divenire degli amanti perfetti agli occhi del partner.

I mezzani

4° posto Leone: sentieri inesplorati. Le prossime due settimane, quando avverrà il Plenilunio nel segno, potrebbero servire ai nati Leone per esplorare dei nuovi sentieri esistenziali maggiormente idonei alle loro peculiarità o passioni. Così facendo, difatti, seguirebbero i consigli dell'austero Saturno opposto e di Urano quadrato.

5° posto Toro: a tamburo battente. Nonostante il transito lunare non sia dei più congeniali, i nati Toro godranno a piene mani del duetto Venere-Marte nel loro Elemento che, con ogni probabilità, gli suggerirà di proseguire a testa bassa sia nel settore pratico che professionale, a prescindere da ciò che accadrà.

6° posto Vergine: compromessi.

Dal tardo pomeriggio di sabato e per l'intera domenica, il secondo segno di Terra avrà buone possibilità di rendersi conto che, per il quieto vivere nel luogo professionale, sarà necessario trovare un punto d'incontro con capi e colleghi, magari accettando un piccolo compromesso.

7° posto Scorpione: chiarimenti. Le prime due decadi di casa Scorpione saranno, c'è da scommetterci, invitate dal sestile Giove-Venere nell'asse Acqua-Terra a lanciarsi in un chiarimento con un'amica con la quale c'è stato un brusco allontanamento, dopo del quale sarà facile riconciliarsi con la persona cara.

8° posto Cancro: focus aspetto esteriore. Al centro dei pensieri dei nati Cancro, in particolar modo della seconda decade, potrebbe essere il rapporto con loro aspetto esteriore, quindi saranno in molti che faranno una capatina dall'estetista o dalla parrucchiera, mentre altri si prodigheranno nell'acquisto di creme di bellezza.

9° posto Gemelli: punto di partenza. Sabato e domenica avranno buone chance di essere due giornate snervanti per i nati Gemelli, in quanto sarà probabile che il segno d'Aria, nonostante gli sforzi profusi, si ritrovi ad affrontare nuovamente vecchie dinamiche relazionali che pensava di aver archiviato.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: stand-by. La Luna prenderà di mira Mercurio e Plutone, col duetto che non riceverà manforte dalla Bianca Signora e ciò potrebbe tradursi in un terzo segno di Terra che preferirà decelerare nella sfera professionale, così da ritagliarsi un po' di tempo soltanto per sé stesso.

11° posto Bilancia: amore flop. Lo Stellium quadrato e la Luna opposta formeranno un quintetto capace probabilmente di minare le sicurezze amorose di casa Bilancia, rendendo i nativi sovente vogliosi di rassicurazioni in tal senso da parte dell'amato bene.

12° posto Acquario: in gabbia. Nel settore professionale questo weekend riserverà, con ogni probabilità, un pizzico di insofferenza al quarto segno Fisso, in quanto si accorgerà di non avere lo spazio di manovra che desidera e si sentirà come un animale in gabbia.