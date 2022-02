Le previsioni dell'oroscopo del giorno 5 febbraio esortano i Cancro a farsi meno domande. Per quanto riguarda i Gemelli, invece, sono un po' sospettosi, mentre gli Ariete sono in pole position.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Capricorno: non arrendetevi al primo intoppo. Ricordate che nella vita è importante mettersi sempre in gioco e andare oltre quelle che sono le apparenze.

11° Pesci: l'Oroscopo del 5 febbraio vi invita a guardare avanti per la vostra strada, senza dare peso a quello che pensano gli altri. Dal punto di vista professionale, invece, ci sono dei cambiamenti in vista.

10° Sagittario: avete molti sogni nel cassetto, ma alcuni di essi fareste bene a tirarli fuori e a fare in modo di trasformarli in realtà. Dal punto di vista professionale, invece, siete un po' timorosi.

9° Cancro: c'è qualcosa che vi blocca dall'esternare appieno le vostre emozioni e sensazioni. Cercate di essere un po' più flessibili e fatevi meno domande.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Bilancia: oggi vi sentite pronti a mettervi in gioco e a cimentarvi in nuove ed esilaranti avventure. Sul lavoro è importante mantenere la calma.

7° Toro: le previsioni dell'oroscopo del giorno 5 febbraio denotano una certa tensione sotto più punti di vista. In ambito professionale è meglio non tirare troppo la corda e, soprattutto, non esporsi più di tanto.

6° Leone: siete molto propensi ad instaurare rapporti interpersonali con le persone che vi circondano. Siete socievoli e pieni di spirito d'iniziativa. Nel lavoro queste qualità saranno molto apprezzate.

5° Gemelli: in questo periodo siete un po' sospettosi. Il vostro intuito potrebbe portarvi molto lontano, quindi fidatevi delle vostre sensazioni.

In ambito professionale dovete essere più spigliati.

Oroscopo 5 febbraio primi quattro in classifica

4° in classifica Scorpione: il passato è alle vostre spalle, pertanto, adesso dovete guardare unicamente avanti. Specie dal punto di vista sentimentale non abbiate ripensamenti.

3° Vergine: grandi emozioni in arrivo per voi in questo periodo.

Le stelle sono favorevoli, tuttavia, cercate di non cantare vittoria troppo presto. Tenete sempre gli occhi ben aperti.

2° Acquario: il segreto per il successo sta nella pazienza. Mantenete la calma e aspettate in silenzio di fare le prossime mosse che vi condurranno verso lo scacco matto. In ambito professionale siete favoriti.

1° Ariete: giornata molto produttiva e interessante sotto più punti di vista. L'oroscopo del 5 febbraio vi esorta a guardare con ottimismo all'amore. Se siete single ci sono buine occasioni in arrivo.