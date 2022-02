L'oroscopo della giornata di venerdì 4 febbraio prevede il pianeta Mercurio in trigono per il segno del Toro, particolarmente abile e attivo al lavoro, mentre Scorpione saprà giocare bene le sue carte in amore. Una Bilancia sofferente cercherà di fare chiarezza sui propri sentimenti, mentre Pesci sarà molto intraprendente in amore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 4 febbraio.

Oroscopo e previsioni di venerdì 4 febbraio 2022 segno per segno

Ariete: configurazione astrale che non ha molto da offrirvi al momento.

In amore, andando avanti così non riuscirete a cavare un ragno dal buco, soprattutto voi single. Chi è già impegnato invece dovrà darsi da fare per riconquistare la fiducia del partner, e potrebbe esserci qualche interessante occasione da sfruttare. Sul posto di lavoro se non siete certi del percorso che avete intrapreso, forse siete ancora in tempo per aggiustare il tiro. Voto - 5️⃣

Toro: questo mese di febbraio permetterà piacevoli novità e discrete soddisfazioni. In questa giornata ci penseranno la Luna e Venere a regalarvi armonia. Tenderete spesso a prendere l'iniziativa, e dare qualcosa di più alla vostra anima gemella. Se siete single finalmente i vostri gesti potrebbero essere notati.

Sul fronte lavorativo Mercurio e Marte entrambi in trigono dal segno del Capricorno saranno i vostri compagni di viaggio verso il successo. Voto - 8️⃣

Gemelli: questa Luna in Pesci vi farà sentire come inadeguati per quanto riguarda i sentimenti. Secondo l'oroscopo di venerdì 4 febbraio, sarete alla ricerca di qualcosa che possa farvi stare bene, non solo voi, ma anche il partner, tuttavia, questo al momento vi sfugge.

Se siete single sperare in un miracolo non basta se volete essere felici. Sul fronte lavorativo state andando discretamente bene, ma non è il momento di alzare il tiro, e avere aspettative più alte. Voto - 6️⃣

Cancro: sfera sentimentale tutto sommato discreta in questo inizio di weekend. I rapporti con il partner non saranno così tesi, ciò nonostante sarà comunque necessario non essere troppo invadenti.

La Luna non favorevole ancora a lungo, e voi siete ancora sotto la stretta di Venere, dunque, attenzione al vostro atteggiamento, che potrebbe essere facilmente frainteso. Nel lavoro Giove in trigono sarà di grande aiuto, ma energie e intraprendenza non saranno molte da parte vostra. Voto - 6️⃣

Leone: periodo solido in ambito amoroso per voi, e le prossime giornate saranno anche meglio. Saprete come prendervi cura della vostra anima gemella, e sarà possibile portare una maggior stabilità e armonia, ma soprattutto, più sorrisi. Se siete single la vostra voglia di libertà è insaziabile, ma voi saprete dove poterla trovare. Sul fronte professionale forse potreste avere la sensazione di essere arrivati a un punto morto.

State calmi, perché la situazione si sbloccherà presto. Voto - 8️⃣

Vergine: vivere al meglio la vostra relazione di coppia non sarà così facile considerato che la Luna è contro di voi. Siate pazienti, perché questo periodo non durerà ancora a lungo. Inoltre, Venere è ancora favorevole, e vi aiuterà a gestire bene il vostro rapporto. Se siete single e volete qualcosa, non abbiate fretta. Aspettate che i tempi siano maturi. Positivo il settore professionale, dove state recuperando parecchio, proponendo progetti di buon livello. Voto - 8️⃣

Bilancia: cielo che rimarrà abbastanza cupo secondo l'oroscopo del 4 febbraio. In ambito sentimentale non ci saranno grandi novità o colpi di scena, perciò non fatevi troppe aspettative se il partner vi rivolge la parola.

Se siete single la vostra routine potrebbe starvi un po’ stretta. Nel lavoro occhio a stress e imprevisti, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 5️⃣

Scorpione: con una fantastica Luna in trigono, saprete giocare bene le vostre carte in ambito amoroso. Tenderete a prendere spesso l'iniziativa, e il partner apprezzerà molto questo vostro atteggiamento. Se siete single potrebbe essere il momento adatto per fare importanti passi avanti. Nel lavoro questo cielo vi aiuterà a rigare dritto, ciò nonostante una piccola pausa non vi dispiacerebbe. Voto - 8️⃣

Sagittario: questa Luna in quadratura vi aiuterà a essere più consapevoli di voi e responsabili secondo l'oroscopo. Certo, in amore i rapporti con il partner non saranno il massimo, ciò nonostante sarete più maturi.

Se siete single meglio non avere aspettative troppo alte. In ambito lavorativo con un po’ di umiltà e strategia, sarete in grado di mettere insieme buoni risultati. Voto - 7️⃣

Capricorno: previsioni astrali ottime per voi nativi del segno. L'amore per voi è una cosa meravigliosa e non potrete chiedere di meglio per la vostra anima gemella. Se siete single questa giornata sarà perfetta se volete vivere una nuova emozione, l'importante sarà non farlo in modo superficiale. In ambito lavorativo avrete ben chiaro cosa fare in questa giornata per soddisfare le esigenze degli altri. Voto - 9️⃣

Acquario: configurazione astrale che vedrà tanta tranquillità nella vostra vita quotidiana. In amore la vostra relazione di coppia viaggerà lungo i binari giusti, e potrete fare tutto ciò che volete insieme alla vostra dolce metà.

Se siete single l'idea che avete dell'amore è molto dolce, e qualcuno potrebbe pensarla come voi. Nel lavoro forse potrebbe mancarvi un po’ d'intraprendenza in più, ciò nonostante sarete comunque particolarmente abili con i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Pesci: particolarmente intraprendenti in amore in questa giornata, merito della Luna in congiunzione. Vi avvierete verso un fine settimana davvero piacevole e ricco di soddisfazioni, soprattutto se siete nati nella terza decade. I single sapranno come passare inosservati. Nel lavoro Giove vi fornirà tutto il necessario per mettere in piedi ottimi progetti. Voto - 9️⃣