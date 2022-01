L'oroscopo del mese di febbraio prevede una discreta intesa di coppia per i nativi Leone, che potranno contare su un cielo spesso sereno, mentre Cancro potrebbe andare incontro a qualche imprevisto al lavoro. Vergine potrà contare su un po’ di precisione in più al lavoro grazie a Mercurio, mentre Toro sarà piuttosto trasversale tra questioni d'amore e lavorative. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del mese di febbraio per la prima sestina dello zodiaco.

Previsioni oroscopo febbraio 2022, 1^ sestina

Ariete: con Mercurio, Venere e Marte in quadratura, questo secondo mese dell'anno non sarà ideale per i sentimenti.

Diciamo però che ormai le vostre aspettative non sono molto alte in amore, proprio per questo sarete in grado di evitare delle delusioni. Siate pazienti, perché presto la situazione cambierà in vostro favore, soprattutto verso la fine del mese. Che siate single oppure no, dunque, prendetevi il vostro tempo e lasciate che il vostro cuore torni gradualmente a amare davvero. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio potrebbe mettervi in difficoltà, così Marte. Potrebbe non essere così facile infatti portare a termine certi progetti, ma per fortuna si tratterà di qualcosa di passeggero. Cercate dunque di preservare quanto avete fatto di buono finora. Voto - 6️⃣

Toro: oroscopo del mese di febbraio che vedrà un cielo eccellente per voi nativi del segno.

Mercurio sarà retrogrado nel segno del Capricorno, mentre Marte si sposterà in trigono. Potrete dunque contare su un cielo ancora più completo, che vi permetterà di essere trasversali e abili sia in amore che al lavoro. Soprattutto per quanto riguarda le questioni lavorative, sarete in grado di recuperare velocemente terreno, ciò nonostante alla fine del mese Mercurio e Marte saranno in quadratura, e sarà allora che non dovrete fare il passo più lungo della gamba.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In generale però, sarà un mese di successi. In amore anche questo mese si rivelerà ottimale così come il precedente. Single oppure no, non mancheranno occasioni per far valere i vostri sentimenti, merito in particolare di Venere stabile nel segno del Capricorno. Voto - 9️⃣

Gemelli: piccoli miglioramenti sul posto di lavoro in questo mese di febbraio.

Marte non sarà più opposto per voi, e potrete contare su una buona dose di energie in più. Peccato invece per Mercurio che si allontanerà momentaneamente dal segno dell'Acquario. In generale però, potreste ottenere qualche piccola soddisfazione in più, soprattutto i nati nella terza decade. Sul fronte amoroso il periodo continua a non essere così entusiasmante a causa di un cielo un po’ troppo anonimo, ma questo non vorrà dire che non mancheranno momenti pieni d'amore insieme al partner. Se siete single le cose andranno tutto sommato per il verso giusto. Dunque, se saprete giocare bene le vostre carte, potreste riuscire a concludere qualcosa. Voto - 7️⃣

Cancro: un cielo che purtroppo tenderà a peggiorare per voi nativi del segno.

Troppe stelle si troveranno nel segno del Capricorno, dunque in opposizione. Soltanto Giove sarà dalla vostra parte a darvi un po’ di fortuna, ma non sarà così facile riuscire a ottenere qualcosa di buono considerati i mille imprevisti di Mercurio. Per quanto riguarda i sentimenti difficilmente vi sentirete a vostro agio con la vostra anima gemella. Cercare il dialogo forse sarà possibile, ma bisognerà procedere con i piedi di piombo. Se siete single potrebbe essere utile lasciare indietro quelle persone che non sembrano essere dalla vostra parte. Sul fronte lavorativo per il momento sarà meglio non prendersi troppi rischi, considerato che anche Mercurio si metterà contro di voi. Voto - 5️⃣

Leone: oroscopo del mese di febbraio che vedrà un cielo stabile e tutto sommato discreto.

In amore dunque potrete contare su una discreta intesa di coppia, che renderà il vostro rapporto piacevole da vivere. Certo, non ci saranno momenti così pieni di passione, ma vivere felici insieme al partner per voi significherà tanto. Se siete single vi sentirete maggiormente coinvolti nei rapporti sociali, ma difficilmente riuscirete a rimediare qualcosa di più. Poco male in fondo, perché avrete modo di essere felici anche così. Sul fronte lavorativo Mercurio in Capricorno vi permetterà di riprendere fiato e provare a mettere in piedi progetti più elaborati. Voto - 8️⃣

Vergine: con Mercurio e Marte che si sposteranno nel segno amico del Capricorno, riuscirete a essere più precisi sul posto di lavoro nel prossimo periodo.

Certo, Giove rimarrà in opposizione, ma con il giusto impegno e strategia arriveranno risultati più che soddisfacenti. Per quanto riguarda i sentimenti Venere rimarrà in ottimo aspetto e ci saranno ancora momenti d'oro insieme alla vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Non sprecate dunque questo magico periodo, neanche voi cuori solitari se volete riuscire a trovare l'amore e buttarvi anche voi in una nuova storia d'amore. Voto - 8️⃣

L'oroscopo del mese di febbraio continua con la seconda sestina dello zodiaco, dal segno della Bilancia al segno dei Pesci.