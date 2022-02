L'oroscopo del giorno è pronto a dare conto su come potrebbe andare la giornata di sabato. A fare la parte del leone, ovviamente, le previsioni zodiacali del 5 febbraio accompagnate come sempre dall'immancabile scaletta quotidiana interessante le stelle del periodo. Curiosi di scoprire come andrà il periodo? Prima di iniziare con i relativi approfondimenti, d'obbligo dare soddisfazione a coloro appartenenti ai segni fortunati: si preparino a gongolare gli amici dello Scorpione, indicati al "top del giorno", come pure quelli del Capricorno e dell'Aquario entrambi considerati in giornata da cinque stelle.

Tra i simboli pronosticati in periodo "flop" invece, Bilancia e Pesci.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 5 febbraio su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di sabato 5 febbraio

Bilancia: ★★★. Questo parte finale della settimana inizierà e terminerà con la medesima musica. Infatti il periodo si annuncia prettamente impegnativo e quasi totalmente indirizzato al sottotono. In amore, tutto abbastanza tranquillo, ad esclusione di situazioni già in stato irrecuperabile ovviamente. In generale le questioni di cuore non presenteranno problematiche particolari. L’unico rischio è che siate voi stessi a crearvi problemi inesistenti.

Single, qui la situazione non è ben definita e l’andamento della giornata oggi dipende dalla vostra buona volontà. Non sprecate un’occasione! Nel comparto lavoro, la situazione è molto impegnativa, ma la cosa lungi dallo spaventarvi vi fa sentire più carichi che mai: sapete di potercela fare.

Scorpione: 'top del giorno'. Le previsioni zodiacali di sabato indicano un periodo vincente in tutti i settori: gli astri hanno scelto proprio voi dello Scorpione, perciò approfittatene subito.

Finalmente recuperate serenità e sorriso! Con l’umore alle stelle, in questo avvio di weekend vi sentite capaci di sollevare le montagne. Giornata molto produttiva anche nel settore dedicato ai sentimenti: il comparto risente positivamente di questo clima in costruttivo fermento. Incontri interessanti per chi cerca l’altra metà della mela.

Nel lavoro, gli impegni che vi reclamano sono numerosi, ma oggi non avete lo stato d’animo adatto per affrontare situazioni impegnative. Prendetevi tutto il tempo che vi serve, e anche qualcosina di più...

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 5 febbraio invita a mettersi comodi. Il primo giorno di weekend di certo non vi riserverà brutte sorprese, almeno sulla carta. Il periodo, diciamo pure che sarà interessato da una calma e tutto improntato alla normalità. In amore, anziché rincasare decisi a proseguire un battibecco che si trascina da un po’, stupite il partner, magari con un invito romantico a sorpresa. Il periodo invita a riflettere: se ultimamente i rapporti con una persona che consideravate solo una bella amicizia si sono fatti più stretti e frequenti, qualcosa vorrà pur dire.

Per la parte riguardante il lavoro, Mercurio e Marte armoniosi guidano le vostre decisioni e vi permettono di procedere a grandi passi verso un futuro di belle soddisfazioni.

Oroscopo e stelle del giorno 5 febbraio

Capricorno: ★★★★★. Sabato giornata all'insegna delle cose belle, soprattutto nei sentimenti e nelle amicizie. Il trigono in corso tra Venere e Urano farà da traino a quelle situazioni affettive che necessitassero di un aiuto. In merito agli affetti, potete tirare un sospiro di sollievo: le tensioni degli scorsi giorni ormai sembrano essersi dissolte come d’incanto, perciò godetevi il weekend e via. Non state lì a chiedervi il perché e il percome: i problemi a volte se ne vanno come sono venuti.

Single, se siete ancora alla ricerca dell’anima gemella, occorre dare una scrollatina alla vostra vita sociale e renderla più intensa e vivace. Nel lavoro, tutto procederà per il meglio, a patto che non vi lasciate prendere dalla tentazione di perseguire mete fuori dalla vostra portata. Se volete sfogare il nervosismo dedicatevi ad un’attività sportiva.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali del giorno preannunciano un ottimo inizio weekend. Tendenzialmente, tutto il periodo vede in positivo sia l'amore che il lavoro. Se nei giorni scorsi vi siete sentiti pigri e demotivati, da oggi si cambia registro! La Luna amica, in combutta con Sole e Saturno, vi fa sentire carichi. Approfittate di tanta energia per rimettervi in pari con gli impegni che potreste avere trascurato.

In campo sentimentale, qualsiasi aspirazione o desiderio nutriate in fatto di sentimenti, state pur certi che oggi le stelle faranno di tutto per trasformarli in realtà. Single, per molti tutto tace e il cuore da un po’ non vive quei palpiti di cui avete grande nostalgia. È che non siete ancora pronti ad innamorarvi di nuovo. Nel lavoro, provate a credere maggiormente nelle vostre capacità e vedrete, i risultati, anche in termini di stima, non tarderanno ad arrivare.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 5 febbraio, preannuncia una giornata all'insegna dell'odioso sottotono. Diciamo pure che tutto sarà possibile, a meno che non osserviate un comportamento accorto e prettamente volto all'intelligenza.

In amore inutile aspettarsi una giornata vivace ed emozionante, di quelle che vi piacciono tanto, ma che da un po’ non vi capitano più: rimarreste delusi. Un imprevisto, improvviso quanto inopportuno, ed ecco che subito rischiate di perdere la bussola. Per coloro ancora single dubbi, silenzi, parole non dette o situazioni non spiegate: con la persona che vi piace si sta creando una preoccupante incomunicabilità, perciò cercate di correre ai ripari. Il lavoro andrà come al solito. In vista non c’è niente che possa farvi sperare in quelle sfide e in quelle emozioni che adorate: per il momento c’è solo quotidianità.

Classifica 5 febbraio, posizioni e stelle dell'oroscopo per i dodici segni

La classifica a stelline interessante tutti e dodici i segni dello zodiaco, impostata sulla giornata del 5 febbraio, giunge con cronometrica precisione all'incontro quotidiano con voi lettori.

In questo frangente ad essere additato come segno super-fortunato è meritatamente quello dello Scorpione, giudicato al "top del giorno", quindi in prima posizione. Affollata come sempre la posizione numero due, rappresentata da Ariete, Toro, Capricorno e Acquario. L'ultima posizione invece vede un segno di Aria e uno di Terra affiancati, a condividere l'etichetta poco invidiabile di "ultima ruota del carro". Parliamo di Gemelli e Vergine, pronosticati entrambi in giornata da "ko". I dettagli nello schema seguente.

Le stelline di sabato 5 febbraio: