Le previsioni dell'oroscopo del giorno 10 febbraio esorta i nati sotto il segno dei Pesci ad essere più cauti. I Vergine sono sottotono, mentre i Bilancia sono in grande fase ascendente. I Gemelli, dal canto loro, possono concedersi qualche sfizio.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: oggi siete molto impegnati. La vostra testa è un frullatore di idee e potreste avere bisogno dell'aiuto di qualcuno di caro per prendere una decisione importante.

11° Toro: in amore è importante non perdere mai la speranza. Se siete mossi da sentimenti buoni, tutto andrà per il verso giusto.

Sul lavoro, invece, è meglio non commettere passi falsi.

10° Vergine: le stelle sono un po' contraddittorie. Alcuni giorni vi sentite in forma, mentre altri avete il morale a pezzi. Dovete lottare con le unghie e con i denti per raggiungere gli obiettivi prefissati.

9° Capricorno: l'Oroscopo del 10 febbraio denota una giornata piena di impegni. Cercate di pianificare al meglio le prossime mosse in modo da non trascurare nulla.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Ariete: chi è in attesa di una svolta nella propria vita, forse dovrebbe fare attivamente qualcosa in modo da diventare padroni del proprio futuro. Sul lavoro dovete essere concentrati.

7° Scorpione: le previsioni dell'oroscopo del 10 febbraio denotano l'arrivo di interessanti novità sotto più punti di vista.

Soprattutto in amore dovete prepararvi a lasciarvi sconvolgere la vita.

6° Cancro: buon momento per quanto riguarda i sentimenti. Specie i single avranno la possibilità di fare delle conoscenze importanti. Occhi aperti anche sul lavoro, potrebbero aprirsi opportunità.

5° Sagittario: sul lavoro siete un po' tesi, ma in amore vi sentite parecchio rilassati.

Cercate di ascoltare un po' di più il vostro cuore e i vostri desideri.

Oroscopo 10 febbraio primi quattro segni

4° in classifica Leone: in amore siete spavaldi, forse fin troppo. Cercate di venire in contro alle esigenze del partner. Per quanto riguarda la sfera professionale, invece, la fortuna aiuterà gli audaci.

3° Acquario: interessanti risvolti in amore.

Chi è alla ricerca dell'anima gemella potrebbe restare piacevolmente colpito. Se cercate avventure, allora, non vi resta che l'imbarazzo della scelta dato il vostro carisma.

2° Gemelli: l'oroscopo del 10 febbraio vi invita ad osare in amore. Aprite la porta alle nuove opportunità, anche se in un primo momento potrebbero sembrarvi troppo lontane da voi.

1° Bilancia: dopo qualche piccolo momento di controversie in amore, a partire da oggi ci sarà un netto miglioramento. Imparate a mettervi in gioco e ad essere flessibili.