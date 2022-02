L'oroscopo del 9 febbraio prevede un Leone più energico ma ancora in alto mare al lavoro, mentre Bilancia potrebbe essere un po’ demotivata. Ariete dovrà ripartire da zero per ricostruire una relazione solida, mentre una Vergine piena di fantasia regalerà tante emozioni al partner. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 9 febbraio.

Oroscopo del giorno 9 febbraio 2022 segno per segno

Ariete: i rapporti con il partner non saranno i migliori in assoluto al momento. Se volete ottenere nuovamente la fiducia del partner, potrebbe essere una buona idea provare a ripartire da zero, mettere tutto da parte e costruire un nuovo rapporto.

Se siete single una lieve malinconia potrebbe assalirvi, ma ormai ci siete abituati. In ambito lavorativo dovrete gestire qualche problemino in più, che non andrà sottovalutato. Voto - 6️⃣

Toro: sfera sentimentale convincente secondo l'oroscopo del 9 febbraio. Un primo quarto di Luna sarà ancora nel vostro cielo per metà giornata, garantendo insieme a Venere un'intesa di coppia spettacolare. Se siete single trasformate questa giornata in qualcosa di speciale. Sul posto di lavoro energie e idee non mancheranno, soprattutto per voi nati nella prima decade. Voto - 9️⃣

Gemelli: periodo tutto sommato discreto secondo l'oroscopo. Nel pomeriggio arriverà la Luna nel vostro cielo, e vi darà una mano a rendere più affascinante la vostra storia d'amore.

Se siete single vi aspetta una giornata tutto sommato gradevole. Per quanto riguarda il lavoro al momento questo cielo non è così dalla vostra parte, per cui non poggiatevi sugli allori e datevi da fare. Voto - 7️⃣

Cancro: previsioni astrali che vedranno ancora un cielo piuttosto incerto con voi. Sul fronte sentimentale vi sentirete proprio così: incerti sul vostro rapporto, e proprio per questo, cercare dei chiarimenti potrebbe esservi d'aiuto.

I cuori solitari si preoccuperanno di più dei loro progetti, che non hanno a che fare con l'amore. In ambito lavorativo la situazione non è così tragica, ma un passo falso e potreste cadere in basso. Voto - 6️⃣

Leone: potrete contare su più energie in questa giornata, a partire da questo pomeriggio, quando la Luna sarà favorevole.

In amore non aspettatevi momenti romantici, ma riuscire a dialogare serenamente e di tutto con la vostra anima gemella sarà già un grande traguardo. I single cureranno di più i rapporti sociali. In ambito lavorativo ci saranno maggiori energie, ma risolvere certi problemi non sarà affatto facile. Voto - 7️⃣

Vergine: sarete pieni di fantasia secondo l'oroscopo di mercoledì 9 febbraio. In amore Venere vi guiderà verso un rapporto serenissimo, cercando di contrastare questa Luna che nel pomeriggio sarà in quadratura. Se siete single vorrete mettere subito in pratica i vostri sentimenti, ma forse sarà meglio aspettare. In ambito lavorativo idee e risorse non mancheranno, dunque potreste anche provare a buttarvi in nuove avventure.

Voto - 8️⃣

Bilancia: con un cielo che peggiora continuamente, potreste sentirvi un po’ demotivati. Per fortuna arriverà la Luna a darvi una mano, soprattutto in amore, ma la verità è che bisognerà fare qualcosa e essere pazienti per riprendervi. Se siete single dedicatevi a tutto tranne che ai sentimenti per il momento. Per quanto riguarda il lavoro cercate di capire dove potete migliorare. Voto - 6️⃣

Scorpione: la Luna finalmente si allontanerà da questa opposizione nel pomeriggio. In amore tornerete a sognare, e vivrete meglio la vostra relazione di coppia. Per quanto riguarda i single qualche bella novità potrebbe arrivare. Sul posto di lavoro state facendo lentamente progressi e sarete molto più attivi.

Sentitevi fieri di voi. Voto - 8️⃣

Sagittario: sfera sentimentale in calo a partire da questa giornata. Purtroppo la Luna si sposterà in opposizione, e potrebbero esserci alcune incomprensioni tra voi e la vostra anima gemella. Se siete single non arrendetevi subito al primo no. Sul fronte professionale provate a osare un po’ di più se vi ritrovate in una situazione favorevole. Voto - 7️⃣

Capricorno: giornata favorevole per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo di mercoledì. Venere vi terrà compagnia ancora per tanto tempo, e renderà magica la vostra relazione di coppia. Se siete single talvolta la semplicità sarà più che sufficiente per fare colpo. In ambito lavorativo non c'è nulla che non sarete in grado di fare.

Voto - 9️⃣

Acquario: la Luna passerà in trigono dal segno dei Gemelli in questa giornata. Siate ancora un po’ pazienti in amore, ma mettete più in mostra il vostro fascino e il vostro romanticismo, single oppure no. Per quanto riguarda il settore professionale potrebbero svilupparsi situazioni favorevoli, che vi daranno l'occasione di fare di più in questa giornata. Voto - 8️⃣

Pesci: parte centrale della settimana un po’ sottotono per voi nativi del segno. La Luna si metterà in quadratura, ma per fortuna ci sarà ancora Venere favorevole. La vostra vita sentimentale non sarà così affiatata, ma sappiate che potrete comunque contare sulla vostra anima gemella in qualsiasi momento. Settore professionale stabile e soddisfacente grazie alla buona posizione di Marte e Mercurio, oltre a Giove in congiunzione. Voto - 7️⃣