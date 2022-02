L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 10 febbraio 2022. Il cielo astrale del periodo prepara splendide novità e altrettante buone notizie per quei segni presi sotto "l'ala protettrice" delle stelle. Sotto osservazione, quest'oggi, la giornata di giovedì, sottoposta ad analisi su amore e lavoro in esclusiva per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A questo punto, senza ombra di dubbio, la curiosità di voi lettori appassionati d'Astrologia sicuramente è tutta rivolta verso i segni giudicati al "top", con la speranza nel cuore che il proprio simbolo di nascita non rientri tra quelli considerati "flop".

Lo scopriremo subito iniziando a togliere il velo alle stelle di giovedì, come al solito valutate nell'oroscopo del giorno 10 febbraio.

Previsioni zodiacali di giovedì 10 febbraio

Bilancia: ★★★★. Giornata tranquilla, senza troppi problemi e buona in generale. Forse vi sareste aspettati qualcosa di piacevole da questo giovedì di febbraio, invece impegni inderogabili mettono in forse programmi e aspettative. La pazienza è la virtù dei forti: per quanto suoni irritante alle vostre orecchie, accodatevi ai suoi voleri. In amore, non è il consueto sentimento forte e generoso ciò che esprimete, quanto lo spirito un po’ tirannico di chi non ammette disobbedienze: correte ai ripari! Intanto il tempo passa e la vita va avanti: non rinunciate a vivere "questo tempo".

Single, è bello quando un sentimento si esprime senza riserve, quando non è dovere o rinuncia ma slancio autentico, senso di pienezza che appaga: caso contrario. Nel comparto lavoro tutto nella media. Al bando le scalate ai vertici, per ora accontentatevi di stare a galla.

Scorpione: ★★★. Le previsioni zodiacali vedono il segno tra quelli "flop".

Giovedì dunque è pronosticato instabile, probabilmente sottotono. Uno stato emotivo di incertezza vi mette fuori fase, facendovi perdere tempo prezioso. Impedite ai rimpianti di prendere il sopravvento. Ogni azione scatena una reazione e il successo ha comunque un prezzo da pagare: siete pronti? Per i sentimenti, conflitti e incomprensioni crescono e la gelosia può complicare l’intesa.

Se non affrontate le questioni con calma, sarà guerra aperta. Single, non rimuginate su un episodio poco chiaro. Aspettate il momento giusto per chiedere una spiegazione che, vedrete, sarà molto tranquillizzante. Nel lavoro, dovrete essere più che mai meticolosi: un'urgenza non programmata vi costringerà ad accelerare.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 10 febbraio prevede la possibilità che possa maturare una giornata molto fortunata. Lavoro, amore ed energia fisica: curva del grafico personale in straordinaria crescita. Siete più vivi che mai con delle bellissime novità in arrivo. Andamento scorrevole quasi in tutti i campi, con iniziative creative di sicuro successo. In amore, le incomprensioni nella coppia sono passeggere, però mettete da parte dubbi immaginari e la naturale diffidenza.

Andrà tutto bene, questo è poco ma sicuro. Per i single, soprattutto a coloro più incalliti, per i girovaghi alla perenne ricerca di situazioni impossibili, il cielo porta ordine e affetti di grande spessore. Nel lavoro, dovrete far fronte a un’uscita di denaro inatteso. Ce la farete ma, se potete, prendetevi un po’ di tempo dilazionando la spesa.

Oroscopo e stelle del giorno 10 febbraio

Capricorno: ★★★★. Giovedì all'insegna della calma e della serena tranquillità. Qualcuno forse medita sui conti che non tornano, sul rapporto di coppia che non soddisfa: al momento siete un po’ pessimisti? Guardate avanti mettendovi alla prova, soprattutto mettete in azione l’intuito: non potrete che ricredervi.

Intanto, scrollatevi di dosso la pigrizia e reagite ad una situazione forse non esaltante, ma che di sicuro tempra e offre insegnamenti. In merito agli affetti, occhio alla gelosia solleva: zefiri capricciosi rischiano di impelagarvi in dubbi e sospetti. Troverete il modo, volendo, per fare pace: e che pace! Single, possibili (non scontati) nuovi incontri: alcuni resistono nel tempo, altri non durano oltre la settimana. Appuntamenti al buio? Attenzione! Nel lavoro, fatica a portare a termine gli impegni: la distrazione regna sovrana.

Acquario: 'top del giorno'. Le previsioni astrali del giorno predicono possa essere finalmente il tempo di esultare. La Luna in Gemelli si fa garante di apertura verso gli altri e di serenità.

Spirito brillante e scanzonato incorniciato da favolosi happy hour con gli amici. Siete perdutamente innamorati ma lui/lei non lo sa? Cosa aspettate a confessarlo? Non abbiate paura dei giudizi. Dal cielo arrivano ottimi segnali con auspici per chi vuole migliorare la situazione personale. Nella bella positività di questo ritmo positivo, l’amore è forse la nota più intonata. Mantenete accordati gli strumenti della passione, gli unici in grado di tenere alto il sentimento. Single, le quotazioni si mantengono su un livello alto, ma non aspettatevi che una persona speciale cada ai vostri piedi: dovete corteggiarla! Nel lavoro, evitate di impuntarvi con i colleghi su questioni poco importanti.

Pesci: ★★★★.

L'oroscopo del giorno, di giovedì 10 febbraio annuncia calma piatta su tutti i fronti. Non che sia negativo, sia chiaro. Diciamo che servirà solo una certa concentrazione in più. Il passaggio della Luna in Gemelli porta la quadratura al vostro Giove. Fortunatamente Nettuno non resta a guardare e vi difende. Discreta l'intesa con gli amici fautori di esperienze interessanti e di disimpegno. Di certo le idee non vi mancano, dovreste però distinguere il vero dal falso e quelle realizzabili da quelle che sono semplici chimere. In amore reagite bruscamente a quanto limita la vostra autonomia o a situazioni che impongono cambi di programma: siate più comprensivi. Per coloro ancora single, vivace scambio di e-mail con una bella persona. Tra le righe si nasconde un invito: partite? Il lavoro andrà nella media, tra i soliti alti e bassi.