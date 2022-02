Le previsioni dell'oroscopo del giorno 14 febbraio 2022 esortano i nati sotto il segno dell'Acquario ad essere più parsimoniosi. I Leone sono giù, mentre i Cancro devono approfittare di questo momento propizio in amore.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° Leone: le previsioni dell'Oroscopo del 14 febbraio vi invitano a tenere duro. Oggi vi sentite un po' spenti e demotivati, specie se non avete una persona con cui sfogarvi.

11° Bilancia: dal punto di vista sentimentale è opportuno mantenere la calma. Se dovessero nascere delle polemiche, cercate di arginarle e di non alimentarle.

Sul lavoro occorre una tregua.

10° Vergine: non giovate con il fuoco. In amore è importante essere sempre sinceri e onesti, altrimenti le persone che vi circondano potrebbero smettere di fidarsi di voi. Sul lavoro non peccate d'ingenuità e tenete gli occhi bel aperti.

9° Capricorno: se state lavorando ad un nuovo progetto, cercate di mantenere la calma. Nella vita è assolutamente normale che accadano degli imprevisti. Cercate di non perdere la pazienza.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° Pesci: i nati sotto questo segno farebbero bene a tenere gli occhi ben aperti sotto più punti di vista. Sia in ambito sentimentale sia professionale potrebbe esserci qualcuno che non gioca ad armi scoperte.

7° Sagittario: giornata interessante dal punto di vista sentimentale. Se siete in coppia, cercate di trovare un po' di tempo da dedicare all'altra persona. La fortuna va e viene, quindi, prima di compiere un gesto azzardoso, rifletteteci bene.

6° Scorpione: buon momento per quanto riguarda la sfera sentimentale. Anche sul lavoro, poco alla volta, state entrando nei nuovi ritmi.

Ricordate che la cosa importante è abituarsi.

5° in classifica Acquario: in amore vi sentite piuttosto appagati. L'oroscopo del 14 febbraio vi invita ad essere più parsimoniosi e attenti dal punto di vista professionale.

Oroscopo segni fortunati 14 febbraio

4° Ariete: prima di prendere una decisione importante, è necessario riflettere un po' più a fondo.

In amore siete favoriti, quindi, osate senza problemi. Se siete in attesa di una risposta in ambito professionale, non siate impazienti.

3° Gemelli: la giornata comincerà in maniera piuttosto entusiasmante. L'amore sarà travolgente, mentre dal punto di vista professionale dovete studiare un po' di più le prossime mosse.

2° Cancro: le previsioni dell'oroscopo del giorno 14 febbraio esortano i nati sotto questo segno ad essere audaci in amore. Questo è il vostro momento, siete dinamici e carismatici, non fatevelo scappare.

1° in classifica Toro: l'amore trionferà, proprio nel giorno dedicato agli innamorati. Lasciatevi andare alla passione e smettetela di pensare troppo in maniera razionale. Al cuore non si comanda.