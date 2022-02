Le previsioni dell'oroscopo del 15 febbraio esortano i Capricorno a riposare. I Bilancia non devono sottovalutare l'amore, mentre i Leone sono in grande forma.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Capricorno: oggi non vi sentite esattamente al top della vostra forma fisica. Per tale motivo, cercate di essere cauti e di riposare. Dal punto di vista sentimentale, anche il vostro cuore è un po' giù.

11° Sagittario: giornata di alti e bassi dal punto di vista delle emozioni. Ci sono molte decisioni da prendere e la cosa potrebbe crearvi un po' di turbamento.

In ambito professionale, invece, è bene essere risoluti.

10° Vergine: le previsioni dell'Oroscopo del 15 febbraio denotano una certa inquietudine nel vostro animo. C'è qualcosa che vi turba e che non vi rende sereni al 100%. Meglio fermarsi e riflettere invece di compiere scelte azzardate.

9° Bilancia: buon momento per quanto riguarda la sfera professionale. Allo stesso tempo, però, dovete fare in modo di non trascurare la sfera sentimentale o potreste pentirvi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Acquario: le stelle vi invitano a osare un po' di più dal punto di vista professionale. Se ci sono dei cambiamenti in arrivo, cercate di accoglierli di buon grado, anche se siete delle persone tendenzialmente abitudinarie.

7° Cancro: buon momento per quanto riguarda il lavoro. Ci sono delle risposte in arrivo entro la fine di questo mese. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, invece, siate cauti.

6° Toro: giornata molto intrigante secondo l'oroscopo del 15 febbraio 2022. La giornata potrebbe cominciare con una bella notizia, ma verso il pomeriggio qualche contrattempo potrebbe rischiare di togliervi il sorriso.

5° Pesci: siate cauti nelle decisioni. Se state lavorando a un progetto nuovo è il caso di valutare attentamente tutti i pro e i contro. In amore è importante essere decisi e non lasciarsi ostacolare dai dubbi.

Oroscopo 15 febbraio segni fortunati

4° in classifica Scorpione: se dovessero nascere delle complicazioni, in questo periodo saprete sicuramente come risolvere ogni tipo di problema.

Avervi vicino sarà una vera fortuna.

3° Gemelli: le previsioni dell'oroscopo del giorno 15 febbraio esortano i nati sotto questo segno a essere più audaci in amore. Dal punto di vista professionale, invece, ci sono dei cambiamenti in arrivo.

2° Ariete: oggi vi sentite infallibili e indistruttibili. Questo è un momento molto importante soprattutto dal punto di vista professionale, mettetevi in gioco.

1° Leone: ottimo momento per quanto riguarda l'amore. Questo è un periodo di grandi conquiste e di soddisfazioni. Sul lavoro sta per sbloccarsi una situazione a cui stavate lavorando da tempo.