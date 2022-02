L'oroscopo del 15 febbraio prevede un Gemelli più loquace e fantasioso grazie alla Luna, mentre Pesci sarà particolarmente impegnato al lavoro. Sagittario, con un cielo come questo, sognerà l'amore, mentre Giove e Marte aiuteranno i nativi Toro in ambito lavorativo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 15 febbraio.

Oroscopo e previsioni di martedì 15 febbraio 2022 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale discreta in questa giornata grazie alla Luna. La relazione di coppia non è ancora tra le più romantiche, ma questa situazione astrologica sta per cambiare.

Single o no, presto vi accorgerete di quanto amore c'è intorno a voi. Sul fronte professionale i rapporti con i colleghi vanno piuttosto bene, sono quelli con i vostri progetti che non funzionano al momento. Voto - 7️⃣

Toro: questa non sarà tra le giornate migliori della settimana. Secondo l'oroscopo del 15 febbraio la Luna in quadratura non sarà di grande aiuto per la vostra relazione di coppia. Certo, Venere in trigono vi darà una mano, ma in ogni caso meglio non essere troppo invadenti o possessivi nei confronti del partner. I cuori solitari tenderanno ad assumere un atteggiamento un po’ più chiuso. Sul posto di lavoro ci saranno Marte e Giove ad aiutarvi, dunque non abbiate paura o ansia da prestazione.

Voto - 7️⃣

Gemelli: previsioni zodiacali soddisfacenti in questa giornata. Sarete alquanto loquaci e fantasiosi grazie alla Luna, che vi permetterà di costruire una relazione sana. Se siete single sarete particolarmente socievoli, soprattutto i nati nella terza decade. In ambito lavorativo difficilmente riuscirete a distinguervi, ciò nonostante sarete impegnati in progetti e idee da presentare in un secondo momento.

Voto - 8️⃣

Cancro: periodo ancora piuttosto incerto in ambito sentimentale. La carica negativa di Venere sta per esaurirsi, ciò nonostante non sarà ancora così semplice gestire il vostro rapporto, anche se la situazione sta lentamente migliorando. I cuori solitari troveranno pace e serenità in mezzo alle persone che amano. Sul fronte professionale vi darete tanto da fare grazie a Giove, ma per dei risultati da primo della classe bisognerà ancora attendere.

Voto - 6️⃣

Leone: configurazione astrale ottima in questa giornata. Per quanto riguarda i sentimenti la vostra relazione di coppia andrà avanti serenamente, soprattutto per voi nati nella seconda decade. Se siete single potrebbero accadervi una serie di fortunati eventi. Per quanto riguarda il lavoro dovrete investire più tempo nei vostri progetti e capire cosa fare per massimizzare i risultati. Voto - 8️⃣

Vergine: vi sentirete piuttosto preparati al lavoro in questo martedì. Questo cielo è dalla vostra parte e sarà possibile provare a fare qualcosa in più. In ambito amoroso l'unica cosa che conta per voi è il partner e con un atteggiamento come questo l'intesa tra di voi non potrà che essere ottimale.

I cuori solitari daranno anima e corpo pur di vedere felice la loro fiamma. Voto - 8️⃣

Bilancia: in questo martedì potreste insistere un po’ di più in ambito amoroso, sfruttando la posizione favorevole della Luna. Dovrete anche evitare di mettere troppa pressione ed essere troppo assillanti nei confronti del partner o il risultato sarà l'opposto. Se siete single dedicate più attenzione ai rapporti sociali, vi farà bene svagarvi un po’. Sul fronte lavorativo meglio non correre troppo con certi progetti, soprattutto se richiedono una certa precisione. Voto - 6️⃣

Scorpione: non abbandonate certe idee che avete in mente, soprattutto in amore. La Luna in quadratura potrebbe portarvi fuori strada. Affidatevi a Venere in sestile per una relazione più sana.

Se siete single a volte anche un timido sorriso può essere particolarmente efficace, soprattutto se sincero. Per quanto riguarda il lavoro sarete in grado di evitare ogni complicazione e i vostri progetti prenderanno la giusta direzione. Voto - 7️⃣

Sagittario: un cielo davvero ottimo per quanto riguarda i sentimenti. Finalmente potrete sognare l'amore, soprattutto voi single, e forse potreste farlo diventare realtà. Se invece siete già impegnati troverete il pretesto adatto per trascorrere insieme al partner bellissimi momenti. Nel lavoro, senza troppi sforzi, riuscirete a mettere insieme ottimi risultati, soprattutto voi nati nella terza decade. Voto - 8️⃣

Capricorno: quadro astrale ben equilibrato che vi regalerà una giornata piacevole.

Dal punto di vista sentimentale le questioni di coppia vi riserveranno sorprese o cambiamenti piacevoli. Se siete single l'amore tornerà a bussare alla vostra porta, dovrete decidere se aprire oppure no. Nel lavoro avrete così tante idee brillanti che sarete impegnati per tutta la giornata. Voto - 9️⃣

Acquario: giornata non così entusiasmante per voi nativi del segno. La Luna contraria non vi sarà di grande aiuto nel rapporto di coppia. I cuori solitari dovranno immedesimarsi nei panni altrui per comprendere davvero come si sentono. In ambito lavorativo le idee non mancano, ma non ci sarà tanta voglia di metterle in pratica. Voto - 6️⃣

Pesci: particolarmente impegnati sul posto di lavoro in questa giornata, ciò nonostante vi darete davvero tanto da fare,e i vostri sforzi verranno sicuramente ripagati.

Per quanto riguarda i sentimenti la giornata sarà piuttosto soddisfacente, merito di Venere in buon aspetto. Che siate single oppure no, sicuramente riuscirete a catturare ben più di un sorriso. Voto - 9️⃣