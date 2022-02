Le previsioni dell'oroscopo del 17 febbraio esortano gli Acquario ad essere cauti. I nati sotto il segno dell'Ariete sono energici, mentre per i Gemelli stanno per aprirsi delle opportunità.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Vergine: la Luna è opposta, quindi, è meglio non intavolare discussioni. Riflettete a fondo prima di esprimere anche il concetto più semplice. Il rischio di incappare in discussioni è elevato.

11° Leone: l'oroscopo del 17 febbraio vi esorta alla cautela e alla parsimonia. Evitate di sperperare il vostro denaro e cercate di essere più razionali in ambito professionale.

10° Toro: tenete a bada le vostre emozioni, almeno tra oggi e domani, in quanto potreste rischiare di impelagarvi in questioni un po' troppo scottanti. mettete da parte l'orgoglio e non abbiate paura di esternare i vostri sentimenti.

9° Acquario: giornata piena di alti e bassi, meglio restare in disparte. Sul lavoro non esponetevi troppo e lasciate che siano gli altri a metterci la faccia. Talvolta è necessario fare buon viso e cattivo gioco.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Sagittario: la mattinata potrebbe iniziare un po' sottotono. A partire dal pomeriggio, però, ci sarà un bel recupero. Cercate di non opporvi al destino, talvolta le cose devono andare necessariamente in una determinata direzione.

7° Scorpione: le previsioni dell'Oroscopo del giorno 17 febbraio vi invitano ad essere pazienti. Pian piano riuscirete a raggiungere tutti i traguardi che vi siete prefissati. La cosa importante, però, è impegnarsi e non avere fretta.

6° Capricorno: avere un atteggiamento sicuro e fiero sarà un vero toccasana dal punto di vista professionale.

Specie se lavorate a contatto con il pubblico, è necessario provare ad avere l'umore sempre alto.

5° Pesci: chi sta lavorando ad un progetto importante farebbe bene a non arrendersi. Lottate sempre per raggiungere i vostri obiettivi e non siate troppo indecisi.

Oroscopo 17 febbraio segni fortunati

4° in classifica Cancro: le previsioni dell'oroscopo del giorno 17 febbraio esortano i nati sotto questo segno a godere di questo momento positività.

Vi sentite in forma e pronti ad affrontare ogni tipo di sfida.

3° Bilancia: in amore siete molto più consapevoli rispetto a qualche mese fa. Con il tempo state imparando a capire come distinguere le persone di cui fidarsi e quelle da cui è meglio stare alla larga. Sul lavoro siete rispettati.

2° Ariete: la giornata sarà piuttosto energica, pertanto, approfittatene per cimentarvi in nuovi progetti. La vostra opinione potrebbe essere molto importante per una persona che vi circonda.

1° Gemelli: interessanti risvolti sul fronte sentimentale. Cercate di osare e di andare avanti per la vostra strada. Sul lavoro, invece, presto potrebbe aprirsi una chance che fareste molto bene a prendere in considerazione.