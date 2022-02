La terza settimana di febbraio 2022 sta per giungere al suo termine e dopo un San Valentino trascorso tra alti e bassi, tra una situazione sentimentale e l'altra, l'Oroscopo non può che preannunciare l'arrivo di un weekend interessante per la maggior parte dei segni zodiacali. A godere dell'influenza positiva di alcuni astri, oltre che ad attendere l'avvicinarsi di momenti in grado di far tornare il sorriso, saranno soprattutto coloro nati sotto al segno dell'Ariete e della Vergine, seguiti a ruota da una Bilancia in netta ripresa e che vedrà finalmente le proprie energie tornare agli albori di un tempo.

La fortuna potrebbe accompagnare i segni appena citati, soffermandosi ad osservare i movimenti di un Sagittario ancora in cerca di quei particolari che non tutti sono riusciti a cogliere nel corso della settimana appena trascorsa. Il weekend dovrebbe fungere, quindi, da mezzo di recupero per molti.

Di seguito, l'oroscopo del weekend dal 18 al 20 febbraio nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, il weekend che sta per sopraggiungere sarà un periodo particolarmente interessante per coloro nati sotto al segno dell'Ariete. Molti astri doneranno il proprio favore e varie occasioni passeranno di fronte allo sguardo sempre attento del segno zodiacale in questione.

Riuscire a cogliere ciò che si cela dietro alle varie parole ed alle persone che si incontreranno lungo il cammino potrebbe non essere semplice, ma permetterà di comprendere la vera essenza delle cose e la realtà che si nasconde alle numerose immagini che vengono proposte.

Toro - la fortuna, secondo quanto previsto dall'oroscopo del nuovo weekend del mese, continuerà ad avvolgere col suo manto le giornate che stanno per sopraggiungere, aiutando il Toro a raggiungere i propri obiettivi senza troppi sforzi.

Riuscire a conservare le energie permetterà di godersi appieno i momenti che si paleseranno lungo il cammino, trascorrendo attimi di serenità ed intimità in grado di migliorare l'umore e rallegrare chiunque.

Gemelli - l'intera settimana in questione risulta essere tra le migliori del mese di febbraio e le sue ultime giornate non possono di certo essere da meno.

La fortuna continuerà a vegliare sui Gemelli facendo loro dono di momenti indimenticabili da trascorrere in compagnia delle persone amate, mentre il favore dei vari astri permetterà al segno zodiacale in questione di ottenere non pochi risultati. Spegnere il sorriso di questo segno zodiacale non sarà semplice.

Cancro - finalmente un po' di luce avvolgerà le giornate anche per coloro nati sotto al segno del Cancro. L'oroscopo del terzo weekend di febbraio preannuncia il sopraggiungere di una carica energetica non indifferente, in grado di far tornare il buonumore e la voglia di mettersi in gioco. La settimana appena trascorsa potrebbe non essere stata tra le migliori, ma le cose potrebbero cambiare nei giorni a venire.

Circondarsi di persone sincere e condividere con esse i momenti di gioia contribuirà a migliorare l'umore.

Leone - levigare il proprio carattere non è un'impresa semplice come si poteva immaginare. Il Leone è di per sé un segno fin troppo orgoglioso e che non ama perdere tempo, ma proprio a causa di ciò potrebbe non essere in grado di avvicinare le persone con cui si vorrebbe stringere un legame. Alcuni potrebbero sembrare altezzosi e schizzinosi, ponendo agli altri un'immagine sbagliata di sé. Chiedere consiglio alle persone care aiuterà a raggiungere i propri obiettivi.

Vergine - l'oroscopo del prossimo weekend prevede, come già anticipato, il sopraggiungere di giornate interessanti anche per coloro nati sotto al segno della Vergine.

La fortuna potrebbe avvolgere i prossimi giorni senza troppi giri di parole e rendere indimenticabili i momenti trascorsi in compagnia delle persone care. L'amore, anche dopo la giornata di San Valentino, continuerà a portare alla luce i sentimenti di coloro nati sotto al segno zodiacale in questione e dei loro rispettivi partner.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - qualche miglioramento, secondo le previsioni dell'oroscopo, lo si è potuto vedere già dalle prime giornate della settimana in questione, ma con il sopraggiungere del nuovo weekend si potrà avvertire un innalzamento non indifferente delle proprie energie. Riuscire a raggiungere vari obiettivi, realizzando anche alcuni di quelli che sono i propri sogni, non sarà un'impresa titanica e renderà possibile tirare finalmente un sospiro di sollievo nel mostrare alle persone amate i propri traguardi.

Scorpione - la settimana in questione viene vista come un periodo di transizione in cui coloro nati sotto al segno dello Scorpione muteranno continuamente il proprio essere nella continua ricerca della "perfezione". Riuscire a trovare la propria strada potrebbe non essere semplice e richiederà, in alcuni casi, l'intervento di persone maggiormente esperte. La vicinanza della famiglia e delle persone amate aiuterà ad alleggerire il carico che grava sulle spalle del segno zodiacale in questione.

Sagittario - varie sono le novità che sono sopraggiunte nel corso della settimana ed alcuni di coloro nati sotto al segno del Sagittario sono ancora in attesa di alcune risposte. Attendere e sperare, secondo quanto previsto dall'oroscopo del terzo weekend di febbraio, potrebbe non rivelarsi un qualcosa di inutile.

Qualcuno vedrà sopraggiungere repentinamente le risposte alle domande poste nei giorni appena trascorsi, mentre altri potrebbero trovarsi costretti a scavare un po' di più per trovarle.

Capricorno - giornate intense e fortunate hanno accompagnato il Capricorno durante la settimana appena trascorsa e la situazione potrebbe continuare anche fino alla giornata di domenica. L'amore avvolgerà ogni singolo momento rendendo unici ed indimenticabili gli attimi trascorsi in compagnia del proprio partner. Ritagliare qualche momento di intimità da trascorrere con la persona amata, impegni lavorativi permettendo, aiuterà a migliorare il rapporto di coppia.

Acquario - attimi di confusione continueranno ad accompagnare coloro nati sotto al segno dell'Acquario, ma le previsioni dell'oroscopo non sembrano annunciare nulla di negativo.

L'avvicinarsi del fine settimana contribuirà a migliorare la vita del segno zodiacale in questione portando con sé qualche risposta in grado di affievolire alcuni dei dubbi che attanagliano le varie menti. riflettere troppo su ciò che è stato e ciò che poteva essere non è un buon modo per ravvivare le giornate.

Pesci - un vecchio detto recita le parole "errare humanum est", secondo le quali ogni essere umano è libero di commettere errori affinché serva per imparare a migliorare sé stessi e non commetterli più in futuro. Non tutti i nativi dei Pesci sono in grado di trovare la propria strada al primo tentativo ed alcuni di essi hanno la necessità di prendere porte in faccia prima di potersi immettere in quella che è la retta migliore per la propria persona. Chiedere consiglio a persone più mature ed esperte non sarà un qualcosa di cui doversi vergognare. Per alcuni, il weekend in questione potrebbe farsi portatore di consigli interessanti.