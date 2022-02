Le previsioni dell'oroscopo del giorno 2 marzo esortano i nati sotto il segno della Vergine a prendere delle decisioni. I Capricorno sono in grande forma.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Vergine: giornata di alti e bassi dal punto di vista professionale. Oggi potreste trovarvi a dover prendere una decisione inattesa. Cercate di essere pronti a tutto e non arrendetevi al primo ostacolo.

11° Bilancia: la giornata potrebbe cominciare un po' a rilento, soprattutto dal punto di vista professionale. Ad ogni modo, cercate di mantenere la calma e di non prendere decisioni troppo affrettate.

10° Ariete: le previsioni dell'Oroscopo del giorno 2 marzo esortano i nati sotto questo segno ad essere più rilassati. Cercate di prendervi un momento tutto per voi in modo da trovare il vostro equilibrio.

9° Toro: in amore è importante lasciare prevalere le vostre emozioni. Allo stesso tempo, però, non siate troppo irruenti. In ambito professionale ci sono delle cose in sospeso che forse è il caso di rivedere.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Leone: se avete dei confronti in sospeso, fateli adesso. Nella vita spesso ci si trova dinanzi dei bivi e non si può fare altro che prendersi le proprie responsabilità e andare avanti con fierezza.

7° Cancro: le previsioni dell'oroscopo del 2 marzo vi invitano a risolvere le faccende in sospeso.

Meglio un uomo oggi che una gallina domani, questo è il motto che vi vede accompagnare in questo periodo.

6° Acquario: siete persone piene di risorse e con tanto spirito d'iniziativa. Cercate di non perdervi in un bicchier d'acqua a causa dei sentimenti. Essi in certe circostanze potrebbero oscurarvi e spingervi a prendere decisioni sbagliate.

5° Gemelli: le cose da fare sono sempre troppe e questo potrebbe destabilizzarvi un po'. Cercate di essere un po' più precisi e organizzati, soprattutto per quanto riguarda la gestione del lavoro.

Oroscopo 2 marzo segni fortunati

4° in classifica Scorpione: buon momento per quanto riguarda la vita professionale. Ci sono delle buone opportunità in arrivo, ma dovete sapervi mettere in gioco.

In amore attenti a qualche piccolo malumore passeggero.

3° Pesci: le previsioni dell'oroscopo del giorno 2 marzo denotano una giornata alquanto produttiva. Oggi sarete efficienti e risoluti, tutte qualità che vi saranno di grande aiuto per il lavoro.

2° Sagittario: i nati sotto questo segno sono desiderosi di un cambiamento. Mettetevi in gioco e non abbiate paura di rischiare. Sia in amore sia nel lavoro vinceranno gli audaci.

1° Capricorno: ottimo momento per quanto riguarda i rapporti professionali di lunga data. Chi ha un impiego da diverso tempo potrebbe fare il salto di qualità. In amore, invece, potete osare di più.