L'oroscopo della giornata di martedì 1° marzo vedrà una Bilancia più convinta delle proprie capacità, grazie in particolare alla Luna, mentre Sagittario si mostrerà più focoso e passionale. Leone potrebbe spesso mettere in discussione i rapporti con il partner, mentre lo stato d'animo dei nativi Scorpione sarà altalenante. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 1° marzo.

Previsioni oroscopo martedì 1° marzo 2022 segno per segno

Ariete: la Luna in Acquario porterà maggiore equilibrio nella vostra relazione di coppia, e questo mese di marzo si apre con prospettive del tutto differenti.

Ci sarà voglia di ripresa, di cambiare, e lentamente potreste arrivare al vostro obiettivo. Se siete single, vi mostrerete un po’ più aperti con tutti. Sul fronte lavorativo con un po’ di concentrazione in più arriverete lontano. Voto - 7️⃣

Toro: oroscopo della giornata di martedì 1° marzo non così eccezionale per voi nativi del segno. La Luna in quadratura toglie armonia al vostro rapporto, e Venere non sarà più così favorevole. Meglio dunque non pretendere troppo dal partner. Se siete single dovrete gestire meglio il vostro umore e moderare le parole. In ambito professionale, invece, sarete piuttosto reattivi, ma in quelle mansioni dove ci vorrà la testa potreste faticare un po’. Voto - 6️⃣

Gemelli: teneri e romantici come siete, questa prima giornata del mese scorrerà in maniera davvero fluida e piacevole.

Single oppure no, dunque, non lasciatevi sfuggire le occasioni romantiche che arriveranno. Per quanto riguarda il lavoro, forse non sarete perfetti, ma i risultati che riuscirete a raggiungere saranno di tutto rispetto. Voto - 8️⃣

Cancro: periodo ancora anonimo in ambito sentimentale. Tenete in conto però che state lentamente risalendo la china.

Qualche piccola sbavatura dunque può succedere, ma presto ritroverete un po’ di pace con il partner. Se siete single, per essere bravi seduttori ci vorrà la giusta tecnica. Sul posto di lavoro state facendo progressi, e inizierete a vedere il frutto dei vostri sacrifici. Voto - 7️⃣

Leone: questo cielo non ne vorrà sapere di aiutarvi, anzi, la situazione sta per peggiorare.

Sarà molto importante non mettere sempre in discussione i rapporti con il partner, anche perché non vi conviene. Se siete single, i rapporti sociali andranno curati, sappiatelo. Per quanto riguarda il lavoro, se arriva un’occasione non dovrete lasciarvela sfuggire. Meno chiacchiere dunque, e più fatti. Voto - 5️⃣

Vergine: oroscopo di martedì 1° marzo soddisfacente in ambito sentimentale. Questo cielo sta per cambiare, ma la cosa non sembra preoccuparvi, e i rapporti con il partner continueranno a essere ottimi. I cuori solitari riusciranno a essere abbastanza simpatici e socievoli. In ambito lavorativo sarete piuttosto riflessivi in questa giornata, cercando di capire come massimizzare i vostri risultati.

Voto - 8️⃣

Bilancia: la Luna in trigono dal segno amico dell'Acquario vi renderà più convinti delle vostre capacità. Venere diventerà sempre meno influente nei vostri confronti, e lentamente i rapporti con il partner miglioreranno. Se siete single, abbiate pazienza. Presto troverete la persona giusta anche voi. Sul fronte professionale qualche piccolo successo v'incentiverà a fare di più. Voto - 8️⃣

Scorpione: questo cielo sta cambiando rapidamente, e il vostro umore sarà piuttosto altalenante. Per quanto riguarda i sentimenti, la Luna in quadratura influenzerà negativamente i rapporti con il partner. Abbiate pazienza, ma soprattutto siate comprensivi. Se siete single i vostri sentimenti potrebbero essere un po’ confusi in questo periodo.

Per quanto riguarda il lavoro, l'aiuto di Giove sarà molto importante, anche perché in questo periodo conteranno solo le idee che valgono davvero. Voto - 6️⃣

Sagittario: previsioni astrali ottime in questa giornata di marzo. Godrete di un cielo ben equilibrato, e nei confronti del partner mostrerete un atteggiamento più focoso e passionale, soprattutto se siete nati nella terza decade. I cuori solitari saranno piuttosto bravi a sedurre. Nel lavoro se prendete i vostri progetti con la giusta calma e concentrazione, vedrete che arriveranno risultati ottimi. Voto - 8️⃣

Capricorno: il mese di marzo inizierà in modo piuttosto sereno per voi nativi del segno. Venere rimarrà ancora nel vostro cielo per qualche giorno, ciò nonostante avrete ancora tantissimi momenti sereni tutti da vivere insieme alla vostra anima gemella.

Se siete single, crederete profondamente nella bontà e generosità delle persone. Sul fronte lavorativo non avrete niente di cui lamentarvi quando tutto va secondo i vostri piani. Voto - 9️⃣

Acquario: sfera sentimentale che diventerà sempre più solida e convincente secondo l'oroscopo. Arriva la primavera per voi e i rapporti con il partner sbocceranno, con tantissime opportunità da cogliere al volo. Anche voi cuori solitari potrete godere del vantaggio della Luna e presto anche di Venere. Sul fronte professionale, la buona posizione di Mercurio vi metterà a vostro agio con i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Pesci: vita professionale nel complesso stabile per voi nativi del segno. Forse non siete all'altezza dei vostri colleghi migliori, ma il vostro lo saprete fare e lo farete abbastanza bene.

Andate dunque fieri dei vostri risultati. Per quanto riguarda i sentimenti, in questa giornata ci penserà Venere a dare una scossa alla vostra relazione di coppia. Se siete single, l'occasione che state aspettando potrebbe arrivare presto, e dovrete essere pronti a coglierla al volo. Voto - 8️⃣