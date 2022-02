L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 2 marzo 2022. In primissimo piano la giornata di mercoledì analizzata nei confronti dei segni della seconda sestina, dunque valida per il filotto compreso dalla Bilancia fino a Pesci. Prima di analizzarli in modo approfondito, soprattutto per quanto concerne i reparti della vita interessanti l'amore e il lavoro, anticipiamo quali saranno i segni più fortunati di mercoledì.

Molto interessanti sono le novità proposte dalle effemeridi del giorno: in evidenza, sopra ogni altro transito, è il passaggio della Luna in Pesci, dispensatrice di opportunità da sfruttare in campo affettivo/sentimentale.

A poter gioire grazie alle buone notizie in arrivo direttamente dall'Astrologia, Capricorno e Pesci, entrambi considerati in periodo fortunato, quindi meritatamente considerati con le cinque stelline della piena positività.

Poche chance di successo, invece, per i nativi dell'Acquario, in questo giro di boa settimanale valutati con il segno di spunta del "sottotono". Bene, detto ciò, iniziamo subito a togliere il velo all'oroscopo del giorno 2 marzo consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 2 marzo, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. La giornata del 2 di marzo si prevede a ritmo ridotto, generalmente allineata alle altre vissute in precedenza, dunque nella routine più assoluta.

A coloro che sono sempre sempre indaffarati, il consiglio è quello di stare attenti a mettere sul fuoco troppe cose assieme: potreste rischiare di distogliere lo sguardo da argomenti più importanti. Guardatevi intorno con attenzione, non solo oggi o domani ma anche nei giorni a venire. Nel lavoro, con attenzione ascoltate tutti: potrebbe essere in arrivo una novità da non lasciarsi sfuggire.

E mettete in conto la possibilità di dover cambiare qualche aspetto della vostra esistenza, magari qualche punto che mai aveste pensato di (ri)mettere in discussione. Non intimoritevi a tal proposito, anche perché ne varrà decisamente la pena. Per quanto concerne le vicissitudini sentimentali, qualche single avrà presto una risposta.

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di mercoledì preannunciano un periodo abbastanza buono, anche se un po' monotono e leggermente farraginoso nello svolgimento di alcune azioni quotidiane. La giornata di centro settimana, altresì, potrebbe riservare qualche sorpresa - buona o cattiva? - sarete solo voi a deciderlo. Vi troverete, infatti, improvvisamente di fronte a una serie di possibilità. Il passaggio della Luna in Pesci poi, senz'altro eserciterà un effetto positivo, aiutandovi a sbloccare alcune situazioni critiche. In campo professionale puntate molto sul lavoro di squadra. In campo amoroso invece, armatevi di tutta la sensibilità di cui solo voi Scorpione siete capaci e passate all'attacco: chi la dura la vince, dice il saggio.

Per quanto riguarda la salute, in serata concedetevi una pausa rilassante, magari comodamente distesi sul divano, e non pensate a nulla di negativo.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del terzo giorno di questa settimana sottolinea il fatto che il periodo in analisi inizierà nel modo migliore, come nelle attese, poi nel prosieguo potrebbe scendere di intensità stabilizzandosi su linee decisamente meno performanti, ma assolutamente non negative. Se non altro, sarete pronti a rimboccarvi le maniche per ottenere ciò che avete messo in agenda. In alcune situazioni troverete la strategia giusta per destreggiarvi fra alcune presenze non molto positive, non solo in ambito professionale. Saprete anche far sentire la vostra voce, senza alzarla troppo, per la serie "uomo avvisato...".

Una persona probabilmente si schiererà al vostro fianco prendendo le vostre difese: questo mercoledì non avrete da temere nulla e nessuno. In amore attenzione, perché il passato potrebbe tornare a far sentire il suo effetto e la cosa risulterebbe un po’ pericolosa per alcuni del segno. Relax!

Oroscopo e stelle del 2 marzo, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Il prossimo mercoledì si prevede altamente efficace soprattutto nelle questioni di cuore per tanti di voi nativi. A farla da padrona sarà il desiderio di realizzare un sogno: se si avesse a cuore un progetto per qualcosa di stuzzicante, ebbene, questo momento potrebbe risultare molto favorevole e abbastanza alla vostra portata. In questo periodo poi, certamente avrete creatività in abbondanza, ma allo stesso tempo saprete anche mostrare estrema razionalità nei momenti più delicati della giornata.

Il bilancio finale sarà decisamente positivo per molti, specialmente per coloro con ascendente Ariete, Cancro, Vergine, o Pesci. Se siete in stato single, armatevi di pazienza perché al momento non si prevedono incontri particolarmente interessanti. Concentratevi invece sul lavoro, perché in alcune questioni è fondamentale la vostra presenza: a questo giro non è proprio il caso di delegare...

Acquario: ★★★. Le previsioni astrali del giorno vedono un mercoledì in leggero "sottotono". In generale, vi sentite un po' irrequieti, spesso anche stressati dai piccoli contrattempi o da alterchi futili dovuti ad incomprensioni con una certa persona di vostra conoscenza (si, sempre quella!). Alcuni colleghi poi non vi guardano con benevolenza, ammettetelo.

Però sapete che c’è? C’è che non sarebbe male introdurre qualche novità nelle vostre giornate lavorative. Cambiate qualcosa, qualsiasi cosa, purché mandiate un segnale chiaro a chi di dovere: vi farà bene. Cercate nuovi stimoli soprattutto da un punto di vista mentale e vedrete che il vostro umore si risolleverà in un baleno. In amore dovreste essere più elastici con il partner e, se i casi lo permettessero, anche con figli e parenti stretti: valutate. Se siete single invece, meglio chiudere quelle storie che non portano a nulla.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 2 marzo annuncia uno splendido periodo per voi del segno. Si prevedono ottimi risultati in campo affettivo portati dalla Luna nel segno.

Anche il settore lavorativo non sarà da meno regalando piccole ma gustose soddisfazioni a molti nativi. In generale, questo è il momento adatto per mettere il bavaglio all’istinto o ai malumori. Potete fare il primo passo se desiderate riconciliarvi con una persona amica, oppure se volete chiarire un malinteso con un famigliare o collega. In generale nulla o quasi potrà fermare il vostro cammino: ribadiamo, nulla e nessuno! In questo periodo avete ritrovato grande fiducia nelle vostre possibilità, anche perché ormai siete allergici ai provocatori e ai fannulloni. Di conseguenza nessuno potrà entrare nel vostro raggio d’azione se non espressamente voluto da voi stessi. In amore ci vorrebbe una maggiore dose di romanticismo: nessun problema, la Luna è pronta a facilitarvi il compito.