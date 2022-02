L'oroscopo di giovedì 17 febbraio è caratterizzato da tante sorprese. I transiti planetari incideranno profondamente sulla vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Alcuni nativi cercheranno di sistemare le cose con il partner, mentre altri vorranno progredire sul lavoro.

Nel dettaglio il Leone, il Capricorno e l'Acquario vivranno questa giornata con tanta allegria, mentre il Cancro e i Pesci si lasceranno andare alle preoccupazioni. La Vergine e il Sagittario avranno una visione molto creativa, al contrario dei Gemelli e dello Scorpione che desidereranno trascorrere il loro tempo fuori casa.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo di domani 17 febbraio.

Previsioni zodiacali di giovedì 17 febbraio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: il rapporto con il partner sarà caratterizzato da alti e bassi. Ci saranno delle situazioni che vi metteranno a dura prova e che vi impediranno di dar voce al vostro cuore. Le previsioni zodiacali del 17 febbraio vi consigliano di provare a non tenervi tutto dentro.

Toro: il lavoro avrà in serbo numerose sfide. Cercherete di fare tutto da soli, perché non avrete voglia di fare affidamento sui vostri colleghi. Avrete paura, infatti, di andare verso una cattiva strada. Il rapporto con il partner, grazie alla complicità di coppia, andrà a gonfie vele.

Gemelli: le mura domestiche inizieranno a starvi strette.

Avrete bisogno di una piccola pausa in modo da riuscire a recuperare il controllo della situazione. Una passeggiata all'aria aperta potrebbe fare al caso vostro. Gli amici saranno felici di accompagnarvi.

Cancro: il nervosismo prenderà il sopravvento. Farete fatica ad allontanare i cattivi pensieri, perché saranno così tanti da non riuscire a controllarli.

Le previsioni zodiacali vi suggeriscono di provare a dedicarvi ai vostri hobby: la situazione potrebbe migliorare.

Oroscopo di domani 17 febbraio: dal Leone allo Scorpione

Leone: sarà una giornata molto positiva e vi concentrerete su tutto ciò che vi farà divertire e sugli affetti più cari. Grazie alla vostra spensieratezza riuscirete ad abbassare il livello di stress.

Gli amici adoreranno stare accanto a voi e condividere i loro sogni.

Vergine: non vedrete l'ora di dare sfogo alla vostra creatività. Vi piacerà rivoluzionare l'arredamento della casa e provare a creare qualcosa con le vostre mani. La famiglia e gli amici rimarranno molto sorpresi dal vostro talento, che potrebbe tornarvi utile anche sul posto di lavoro.

Bilancia: avrete bisogno di più tempo per prendere determinate decisioni. Non sarete molto contenti del rapporto con il partner, perché avrete paura che le numerose incomprensioni possano influenzare il vostro futuro. Le previsioni zodiacali vi consigliano di provare a dialogare.

Scorpione: adorerete trascorrere la giornata all'aria aperta. Deciderete di prendervi un po' di tempo, in modo da ritrovare il gusto per le cose belle.

Vi piacerà passeggiare in silenzio, senza interferenze di alcun tipo. Il lavoro, almeno per ora, passerà in secondo piano.

Astrologia del 17 febbraio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: sarete in grado di trovare delle soluzioni particolari ai problemi più disparati. Sul lavoro vi distinguerete per la vostra capacità di affrontare tutto con audacia. Anche nella vita privata non vi tirerete indietro davanti agli ostacoli, perché preferirete perdere piuttosto che scappare.

Capricorno: il vostro buon umore riuscirà a travolgere amici e partner. Non ci sarà un motivo in particolare, ma vi sentirete felici ed entusiasti. Sfrutterete questo momento per dedicarvi a nuovi progetti e per stabilire una diversa routine quotidiana.

Acquario: adorerete stare al centro dell'attenzione e ricevere l'affetto dei vostri cari. Gli amici saranno molto premurosi nei vostri confronti e anche la famiglia non potrà fare a meno di starvi accanto. Potrebbero esserci delle importanti novità in ambito sentimentale.

Pesci: sentirete il bisogno di prendere le distanze da determinate situazioni. L'ansia, infatti, diventerà difficilmente controllabile. Tenderete a perdere la pazienza e a provare emozioni contrastanti. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di parlarne con qualcuno di fidato.