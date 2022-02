L'Oroscopo di domani è pronto a valutare la giornata di lunedì. In primo piano le previsioni zodiacali del 21 febbraio 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Sotto l'egida della prodigiosa - si spera - lente astrale, i settori della quotidianità rappresentati dall'amore e dal lavoro. Alla ribalta delle cronache astrologiche, in questo contesto in esclusiva, i segni della prima sestina rappresentati da Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Decisi a scoprire cosa riserveranno le stelle di domani? Intanto c'è da mettere in conto anche una buona notizia: più di qualcuno si starà giustamente chiedendo, quale?

Ebbene, in primo piano una bella Luna in Scorpione, attiva soprattutto nei riguardi delle situazioni sentimentali.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 21 febbraio, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 21 febbraio, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★. L'oroscopo del 21 febbraio svela che con il partner potreste avere difficoltà di comunicazione. Così i disagi metteranno a dura prova la vostra pazienza, ma attenti a non esagerare per questioni di poco conto. Cercate di risolvere eventuali problemi con serenità. Single, qualche tensione tra le mura domestiche vi metterà addosso ansia e agitazione: avvertite ogni attività come estremamente pesante, come un enorme sacrificio.

Per risolvere la situazione dovreste sciogliere i nodi utilizzando il dialogo e mostrandovi più disponibili. Nel lavoro, ci sarà un'aspetto poco favorevole per le faccende a carattere finanziario. Tenetelo presente se attendete un'entrata di denaro o avete in corso una trattativa di una certa importanza.

Toro: ★★★★. Lunedì sarete animati da dolcezza riuscendo a rendere felice la persona del vostro cuore.

L'intesa con il partner sarà ai massimi livelli: finalmente, dopo tanto tempo potrete dire di aver raggiunto il vostro equilibrio affettivo: il vostro standard di vita migliorerà e si risveglieranno in voi emozioni e passioni che credevate assopite. Single, il vostro fascino sarà in netto aumento e questo vi permetterà, laddove sia necessario, di ottenere l'attenzione e l'appoggio di persone a voi care.

Sul piano sentimentale l'agenda s'infittirà di impegni e di incontri; dovrete fare solo attenzione a non combinare pasticci. Nel lavoro, il giorno partirà con le stelle a favore, il che spianerà la strada a questioni che vi premono.

Gemelli: ★★★★. Potrebbe davvero essere una giornata interessante questo lunedì, specie per chi si aspetta qualcosina in più dal periodo: sarà davvero così? In parte forse sì, ma in generale sarà il solito periodo di routine. Passi importanti per quelle coppie pronte al grande passo (matrimonio o convivenza?). Il tutto con la complicità di Venere che già dai prossimi giorni porterà belle novità quasi a tutti. Sarà un buon periodo per coronare sogni o mettere in pratica desideri mai svelati.

Questo lunedì sarà piuttosto positivo riguardo emozioni e sorprese, che non mancheranno di certo. Single, l'atmosfera sarà carica di aspettative, il vostro entusiasmo e la vostra passione verranno sicuramente contraccambiati. Previsioni rosee per chi sta cercando un partner. Le stelle saranno schierate dalla vostra parte, promettendovi un incontro decisivo. Nel lavoro, alcune questioni sono ancora in sospeso: individuerete le strategie più utili per portarle a termine.

Oroscopo di lunedì 21 febbraio, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. In campo sentimentale avete uno scenario astrale molto positivo, con Venere che vi invita a soddisfare i piaceri della vita, senza tabù. In coppia potreste rivivere alcune tra le emozioni più dolci come fosse la prima volta, ricreando un'atmosfera di intesa perfetta.

Single, sedurre e abbandonare, illudere e tradire: se è questo che vi piace, questo inizio settimana si presenterà spumeggiante e pregno di mille trame. Se la vostra situazione sentimentale non vi soddisfa, prendete una decisione e guardate altrove, perché sono previsti incontri stimolanti per tanti voi: piccole o grandi gioie, non si sa, l'importante è saper approfittare... Nel lavoro, fidatevi di una vostra intuizione. Il vostro fiuto infatti sarà certamente infallibile: saprete risolvere i problemi più difficili, prendere le decisioni migliori e portarle avanti con ferrea determinazione.

Leone: ★★★★. Giornata positiva. In amore, il cielo vivacizzerà l'intesa e il dialogo, con una discreta comunicazione e la bravura nell'esternare al partner certe sensazioni.

Vi sentirete aperti, disponibili, pronti a cogliere tutte le suggestioni sentimentali che vi si presenteranno, facendo di voi una compagnia piacevole. Single, giornata ideale per l'amore e per l'amicizia: tenerezza da un lato e sostegno e solidarietà dall'altro. Sapete già da tempo di essere circondati da persone che vi vogliono molto bene, allora cercate di contraccambiare e di aiutare chi ha bisogno di voi, anche se nessuno mai non vi dirà mai apertamente di essere in difficoltà. Nel lavoro, gettatevi nelle imprese professionali o finanziarie, perché ci sono diverse persone che hanno bisogno di una vostra consulenza. Tanti apprezzano la vostra capacità organizzativa in tempi stretti, specie in questi momenti assai difficili.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 21 febbraio, indica una giornata stabile e generosa. In campo sentimentale potreste iniziare a credere davvero nella forza dell’amore. La vita, quando meno uno se lo aspetta è sempre pronta a regalare nuove emozioni o nuove prospettive di vita. Questa di lunedì, infatti, sarà la giornata perfetta per dedicare del tempo al vostro partner: nell'aria sorprese e promesse inaspettate. Single, le stelle vi avvolgeranno e vi proteggeranno con un'aurea primaverile, il che irradierà di gioia mente e corpo: il vostro benessere sarà percettibile a chiunque, a pelle. Sarà questa una giornata indimenticabile in cui vi sentirete pronti a conquistare il mondo e a guardare avanti, senza più voltarvi indietro.

Nel lavoro, vi sveglierete super grintosi, pronti a graffiare con le unghie chi cercasse di ostacolarvi.

È possibile continuare per i sei segni restanti: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 21 febbraio.