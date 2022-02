Le previsioni dell'oroscopo del giorno 22 febbraio invitano i nati sotto il segno dell'Ariete ad essere cauti. I Pesci devono controllare di più le emozioni, mentre i Vergine sono favoriti sul lavoro.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: la giornata potrebbe cominciare in maniera un po' troppo agitata. Meglio non essere troppo litigiosi e cercate di mettere da parte l'orgoglio in amore quando serve.

11° Toro: chi ha avuto delle discussioni di recente farebbe bene a ponderare accuratamente le prossime mosse prima di fare qualcosa di cui pentirsi.

Siate pazienti e cercate di non prendere sotto gamba alcune questioni che potrebbero sembrarvi futili.

10: Pesci: la tolleranza è fondamentale in questo periodo. L'Oroscopo del 22 febbraio vi invita a tenere sotto controllo le vostre emozioni e i vostri impulsi, soprattutto dal punto di vista professionale.

9° Capricorno: le stelle vi invitano ad essere un po' più calmi e a non trascurare le persone che vi circondano e a cui tenette. Non siate troppo severi con voi stessi e cercate di non creare polemiche inutili.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Gemelli: anche se dovesse verificarsi qualche intoppo dal punto di vista sentimentale, questo non è il momento di arrendersi. Cercate di essere sempre determinati e guardate avanti con fierezza.

7° Leone: secondo l'oroscopo del 22 febbraio i nati sotto il segno del Leone si trovano in una situazione di incertezza. Soprattutto dal punto di vista sentimentale potreste non sapere in che direzione andare.

6° Scorpione: date tempo al tempo, tutto arriva per chi sa aspettare. In amore dovete essere un po' più risoluti, mentre dal punto di vista professionale è necessario organizzare e ottimizzare al meglio i vostri tempi.

5° Sagittario: chi sta affrontando dei cambiamenti importanti potrebbe improvvisamente trovarsi a vivere delle emozioni inaspettate. Cercate di non prendere decisioni in maniera troppo frettolosa.

Oroscopo segni fortunati 22 febbraio

4° in classifica Acquario: non siate troppo riflessivi per quanto riguarda l'amore. Adesso è il momento di prendere delle decisioni soprattutto dal punto di vista sentimentale.

Non dovete temporeggiare.

3° Bilancia: l'oroscopo del 22 febbraio vece i nati sotto questo segno piuttosto audaci. Non lasciatevi frenare dalle apparenze e andate avanti sempre per la vostra strada.

2° Cancro: in amore vi sentite piuttosto appagati. Cercate di cogliere al volo certe occasioni, anche dal punto di vista professionale. Allargate un po' di più i vostri orizzonti.

1° Vergine: buon momento per quanto riguarda i rapporti di coppia. Se siete alla ricerca di un nuovo impiego, invece, questo è il momento di insistere. Delle porte stanno per aprirsi, siate attenti.