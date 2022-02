L'Oroscopo del 22 febbraio annuncia un martedì di grande tensione in ambito sentimentale per il segno dell'Acquario mentre per il Sagittario sarà una giornata all'insegna della tranquillità e del riposo. Per i nati sotto il segno del Cancro sarà una giornata tranquilla senza nessun tipo di intoppo. Nel frattempo, gli amici del segno dell'Ariete dovranno fare i conti con alcune fonti di stress che hanno ignorato fino ad oggi.

Oroscopo per Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: fino ad oggi avevano ignorato discorsi e situazioni scomode, ma adesso si riproporranno ed è tempo di affrontarli.

Tutto ciò provocherà nel segno dell'Ariete un grande senso di stanchezza e stress. In amore meglio evitare discussioni che possono provocare maggiori preoccupazioni.

Toro: sarà un martedì come gli altri quello del segno del Toro. In amore potrebbe esserci una sorpresa in aspettata, sia per le coppie più solide che per i single che aspettavano l'amore da tempo. L'ambito lavorativo non porterà nessuno scompiglio durante questa giornata.

Gemelli: segno un po' scontroso e diffidente. Sono stanchi e alcune situazioni possono provocare anche un po' di nervoso. Non arrabbiarsi e sfogare la rabbia in qualcosa di utile sarà fondamentale. Nella giornata di oggi non bisogna dare per scontata la presenza e il supporto del partner.

Previsione astrali per Cancro, Leone e Vergine

Cancro: l'oroscopo annuncia per il segno del Cancro una giornata abbastanza tranquilla. Nuovi progetti interessanti arriveranno in ambito lavorativo. Per i single è l'ora di mettersi alla ricerca di un partner di vita più stabile e sicuro.

Leone: per i nati sotto il segno del Leone si prospetta una giornata serena e tranquilla.

Il fisico e la mente iniziano a recuperare le forze. Riprendere il ritmo sarà un ottima idea. L'amore scalderà il cuore anche nei momenti no lungo l'intera giornata.

Vergine: segno della Vergine tranquillo e motivato. L'inizio della settimana è stato energico e anche la giornata di oggi prenderà una piega molto simile. In questa giornata niente potrà buttarli giù.

Sarà eccezionale portare queste vibrazioni positive anche in ambito lavorativo e sentimentale.

Oroscopo relativo a Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: giornata frenetica quella di martedì per il segno della Bilancia. Non riusciranno a fermarsi un secondo e a fine giornata ambiranno ad un po' di relax in famiglia. L'amore procede molto bene. I single ritroveranno finalmente l'amore.

Scorpione: la giornata di lunedì porterà la sua scia di tensione anche in quella di martedì. Anche questa come quella precedente porterà con se tanto stress e malumore ma il segreto sta nel guardare il positivo delle cose che succedono. Si rivelerà utile concentrarsi su ciò che rende felici.

Sagittario: l'oroscopo annuncia un giorno sereno e positivo.

In ambito lavorativo e sentimentale non mancheranno le novità e i risvolti positivi. La fortuna è dalla loro parte.

Previsione dell'oroscopo per Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: giornata tranquilla a tratti anche spenta per gli amici nati sotto il segno del Capricorno. Per passare le ore dovranno trovare qualcosa di interessante e stimolante da fare altrimenti sarà un martedì interminabile. Le coppie durature troveranno un po' di tempo per la loro intimità mentre i single saranno in piena caccia.

Acquario: segno dell'Acquario sotto grande stress sia a livello sentimentale che lavorativo. Sarà una giornata particolarmente buia e giù di tono. I conflitti metteranno a dura prova la loro pazienza e li faranno dubitare su molte certezze che avevano fino ad ora.

Pesci: l'oroscopo annuncia anche per il segno del Pesci una giornata movimentata e all'insegna della serenità. In ambito sentimentale procederà tutto a gonfie vele e chissà che qualche sorpresa non accenderà anche la passione nelle coppie ormai consolidate da molto tempo.