L'Oroscopo di domani è pronto a valutare la giornata di martedì. Prima di andare a mettere in evidenza le previsioni zodiacali del 22 febbraio 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco, d'obbligo svelare quali saranno i simboli astrali più fortunati e quelli giudicati in difficoltà. Di sicuro, in questo frangente, ad avere la possibilità di gongolare saranno coloro del Leone, valutati al "top del giorno". Ottimo momento anche per altri due segni: Toro e Vergine, entrambi pronosticati in periodo da cinque stelle.

Invece additati in periodo non troppo favorevole gli appartenenti al segno dei Gemelli, in questo momento considerati in negativo.

Ansiosi si sapere chi altri la spunterà tra gli appartenenti alla sestina formata da Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine? Certo che sì, pertanto iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 22 febbraio, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 22 febbraio, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 22 febbraio sottolinea la possibilità che possa essere abbastanza buono questo martedì. Alcuni astri saranno in ottima posizione, regalandovi buon umore e un pizzico di serenità. Riuscirete a ripristinare anche la buona armonia con il partner e questo vi permetterà di trascorrere una serata tranquilla. Sarà necessaria una certa intraprendenza, unita a tanto ottimismo, per portare avanti i vostri progetti più importanti.

Single, la giornata potrebbe rivelarsi basilare per la vostra esistenza, portandovi a riflettere su ciò che è bene e su ciò che è male. Detto questo, riuscirete a vedere la vita sotto un'altra ottica. Iniziate pure qualcosa che vi piace, vi farà bene. Gli astri in molte occasioni vi guideranno indicandovi le scelte giuste da fare.

Nel lavoro, con Mercurio in buon posizione, avrete dei miglioramenti, dopo qualche giornata no per via di rallentamenti ed intoppi.

Toro: ★★★★★. La giornata di martedì potrà contare sui buoni flussi generati dal Sole in sestile a Urano in Toro. In campo sentimentale, le stelle dovrebbero portarvi ad un maggiore affiatamento con il partner e tante ore di felice intesa.

Buone occasioni per i rapporti duraturi e grande libertà d'azione a quelli nati da poco. Il cielo vi aiuterà a mantenere la lucidità mentale, utilissima per giungere ad una vita di coppia serena. Single, i riflettori saranno puntati sul settore astrologico che simboleggia l'amore, il tempo libero. Giorno ideale per far uscire il genio creativo che c'è in voi: vagliate bene una nuova proposta, potrebbe essere il passaporto per un futuro migliore. Mentre un legame d'amicizia potrebbe avere le caratteristiche giuste per diventare una storia importante. Nel lavoro, sarà un martedì interessante: non mancheranno occasioni per affari importanti.

Gemelli: ★★. Si prevede una giornata poco positiva, probabilmente all'insegna del "ko".

In amore, tenete a freno l'impazienza e tutto andrà per il meglio, anche se alcune stelle risulteranno contrarie al segno. Questo martedì potrebbe sorgere un dubbio: il partner ama vi davvero? Il malumore e un po’ di malinconia saranno gli elementi chiave dei vostri stati d’animo: per la maggioranza di voi non saranno individuabili cause oggettive per questo strano atteggiamento. Single, con il cielo nuvoloso, l'espressione dell'emotività sarà un po' disordinata: sarete infatti poco diplomatici, poco comprensivi soprattutto con quei familiari un po' troppo interessati alle vostre vicende private. Avrete in qualche caso un senso di stanchezza, un affaticamento non giustificato dalla reale portata dei vostri impegni, il che vi porterà ad isolarvi da tutti per ricaricare le vostre energie.

Nel lavoro, accontentatevi di quello che vi verrà offerto senza troppe pretese. Non è il momento di chiedere altro.

Oroscopo di martedì 22 febbraio, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Periodo routinario nel quale dominerà un'assoluta normalità generale. Per i sentimenti, saprete assaporare ogni minuto del tempo trascorso con il partner, che si dimostrerà tenero e dolce. Sarete parecchio sensibili al richiamo dell’amore: allora stuzzicate chi avete nel cuore, invogliando a momenti indimenticabili. Il periodo buono vi spingerà ad essere più romantici ed emotivi del solito. Single, la seduzione sarà senza dubbio la vostra arma vincente: sfoderatela e conquisterete senza troppe difficoltà chi vi ha rapito il cuore.

Cupido scaglierà la sua freccia, starà poi a voi decidere se mandare un segnale positivo a chi vi corteggia. Nel periodo anche gli amici vi cercheranno per supporto e consiglio: riuscirete anche in questo caso ad essere convincenti dando un apporto concreto. Nel lavoro, il giorno sarà prodigo di attenzioni e di favori anche verso coloro che studiano o che devono affrontare impegni importanti.

Leone: 'top del giorno'. La giornata segna per voi l'inizio della ripresa in molti campi. In amore il vostro obbiettivo dovrà essere la soddisfazione del partner. Così facendo, la persona amata si riterrà fortunata ad avervi vicino. I tempi saranno giusti per vivere una giornata esuberante, il vostro potere di seduzione sarà all’altezza dei migliori sentimenti.

Potrebbero maturare soddisfazioni in alcune questioni legate al partner o ai familiari di quest'ultimo. Single, le buone stelle faciliteranno diverse iniziative, rendendo splendido questo martedì. Vitalità e voglia di vivere non mancheranno, potrete condividerle con gli amici più cari organizzando una serata in loro compagnia. I rapporti di cuore stanno attraversando un periodo di armonia e comprensione totale. Alta la probabilità di vivere una storia davvero interessante. Nel lavoro, i bonus planetari non mancheranno, consentendovi di portare avanti un progetto impegnativo ma entusiasmante.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, riguardo i sentimenti, indica che darete il massimo sapendo che potrete contare su una giornata fortunata.

È il momento di cambiare alcune abitudini obsolete in ambito amoroso: grazie a Venere rientrerà un po' di sereno nel rapporto di coppia. Riuscirete a mettere finalmente una pietra sopra a vecchie tormentate incertezze, vivendo serenamente la giornata. Single, grazie a un cielo favorevolissimo non ci sarà difficoltà che tenga di fronte al vostro entusiasmo, alla vostra fantasia e al vostro desiderio di felicità. Simpatia e comunicativa questo martedì non vi faranno certo difetto. Imponete o imponetevi di fare "certe cose" con i giusti tempi, mai frettolosamente: ci siamo capiti, vero? Nel lavoro, si aprirà una serie incredibile di prospettive su tutti i fronti. Chi aspetta notizie o invoca cambiamenti anche radicali della propria esistenza verrà sicuramente esaudito.

