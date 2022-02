Le previsioni dell'oroscopo del 24 febbraio esortano i Toro ad essere pazienti. Per quanto riguarda i nati sotto il segno del Capricorno, invece, ci sono delle belle soddisfazioni in arrivo per voi.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Toro: giornata un po' controversa dal punto di vista delle emozioni. L'Oroscopo del giorno 24 febbraio vi invita ad essere calmi e pazienti se volete evitare discussioni accese.

11° Acquario: inseguite i vostri desideri e non arrendetevi mai. In amore dovete essere audaci, mentre sul lavoro dovrete armarvi di tanta pazienza.

I vostri nervi potrebbero essere messi a dura prova.

10° Bilancia: riempite le vostre giornate di cose belle e, soprattutto, circondatevi di persone che siano in grado di strapparvi un sorriso. Anche i problemi fanno meno paura se affrontati con le persone giuste.

9° Scorpione: in amore potrebbe sorgere qualche piccola incomprensione, tuttavia, da domani tutto andrà meglio in quanto la Luna smette di transitare in maniera negativa rispetto al vostro segno.

Previsioni astrali 24 febbraio posizioni centrali

8° in classifica Pesci: i nati sotto questo segno vivranno momenti molto delicati dal punto di vista delle emozioni. Siete particolarmente sensibili, quindi, cercate di circondarvi di persone positive.

7° Vergine: non arrendetevi alla prima difficoltà. In amore è importante guardare sempre avanti e, soprattutto, essere ottimisti. In ambito professionale occhi aperti sulle nuove collaborazioni.

6° Sagittario: mantenete la calma e cercate di non prendere delle decisioni troppo frettolose. Sia in amore sia nel lavoro è importante trovare il giusto compromesso tra cuore e testa.

5° Gemelli: in amore siete piuttosto drastici. Non conoscete mezze misure e questo talvolta può essere anche un deterrente. Dal punto di vista del lavoro, invece, siate audaci.

Oroscopo segni fortunati

4° in classifica Cancro: giornata interessante sotto più punti di vista. Importante mettersi in gioco e dimostrate quanto valete.

Se avete avuto delle discussioni di recente, questo è il momento di mettersi all'opera per recuperare.

3° Leone: secondo l'oroscopo del 24 febbraio i nati sotto questo segno devono osare. Non siate troppo puntigliosi e lasciatevi andare un po' di più in amore. In ambito professionale, invece, siete molto stimati.

2° Ariete: ricevere dei complimenti è una cosa che fa sempre piacere, in ogni momento e in qualsiasi circostanza. Ad ogni modo, talvolta è bello anche farli, quindi, lasciatevi andare un po' di più in amore.

1° Capricorno: finalmente potrete tirare un sospiro di sollievo in amore. Dopo aver vissuto qualche piccola intolleranza, adesso potrete levarvi qualche piccola soddisfazione.