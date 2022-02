L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 28 febbraio 2022. Dunque si riprende in questa sede con le analisi sulla giornata di lunedì, qui in esclusiva per i segni della seconda sestina, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Il primo giorno della settimana si prevede più che ottimo per la Bilancia, simbolo astrale considerato al "top del giorno". Periodo molto favorevole anche per Acquario e Pesci: quest'ultimo favorito soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Invece, in deciso calo è la quotidianità per i nativi del Sagittario e del Capricorno, sottoposti a dissonanze planetarie abbastanza pesanti.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 28 febbraio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 28 febbraio, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: 'top del giorno'. La giornata di lunedì 28 febbraio si annuncia bella, piena e totalmente positiva. La Luna in Acquario farà sentire tutta sua forza prorompente anche verso il vostro segno: iniziate fin da adesso a recuperare il buon umore e l'interesse per i piaceri della vita. Le stelle con i pianeti vi guardano con benevolenza; ciò significa, fra l’altro, che avrete un grande potere seduttivo nonché un notevole carisma: giocatevi bene queste carte, cari amici della Bilancia!

Per quanto riguarda il lavoro, potrebbe esserci presto un cambiamento interessante. Tenete gli occhi aperti: presto accadrà (forse) qualcosa che vi farà particolarmente piacere.

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di lunedì annunciano un periodo in prevalenza normale, indicativamente conforme all'ordinaria routine. Potrebbe essere il caso per riflettere su ciò che ha valore e ciò che invece non ne ha più.

Coraggio, è il momento di mettere da parte persone o situazioni inutili. Per raggiungere gli obiettivi prefissati dovete avere pazienza e agire soltanto dopo accurate riflessioni. Non demoralizzatevi se qualcosa non andasse subito per il verso giusto, ma procedete sereni lungo la via. Per quanto riguarda la vita sentimentale, sarebbe meglio non pensare troppo a certe questioni: ormai appartengono al passato...

Sagittario: ★★. L'oroscopo del primo giorno di questa nuova settimana preannuncia una giornata al limite, valutata con le due stelle del "ko". La domanda sorge spontanea: sarà davvero un lunedì difficile? Gli astri dicono di si, poi è tutto da verificare. Il consiglio è quello di non esporsi, se non necessario, evitando di cadere nella trappola della giornata negativa. È probabile che qualcuno decida di spettegolare sul vostro conto: non prendetevela, non rispondete e non lasciate che ciò influenzi il vostro operato. Allo stesso tempo, non coltivate vane utopie ma concentratevi invece sui fatti presenti e sul modo per migliorarli, soprattutto a vostro beneficio. Evitate di esporvi in relazioni che riguardano il settore lavorativo.

Oroscopo e stelle del 28 febbraio, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★. Lunedì giornata segnalata dagli astri con il classico sigillo del "sottotono": cosa fare per evitare delusioni o contrattempi? Secondo l'oroscopo vi state dando da fare, ma i vostri tempi stanno andando molto a rilento. Puntate sulle novità, pensando a qualcosa di fattibile in modo da incrementare le entrate di contante. Non aspettare che le cose accadano, la passività è tutt’altro che fruttuosa soprattutto in questo periodo: rischiate di restare con un palmo di naso. Piuttosto fate vedere a tutti di cosa siete capaci e non temete eventuali critiche. Approfittate anche per dire e fare cose che normalmente non direste o non fareste.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali del giorno svelano un periodo fortunato. Non ci saranno stop sul vostro cammino e tutto andrà secondo le vostre più rosee aspettative. In arrivo quindi un giorno vivacissimo: siamo felici di annunciare che potrebbero accadere solo cose positive, tutte certamente volute o sperate da molti di voi. Diversi pianeti sono schierati a vostro favore: sarà una giornata proficua anche se faticosa. Troverete il modo per organizzarvi e produrre al meglio e i risultati non mancheranno. In amore rompete gli indugi e osate: non ve ne pentirete. Praticare una blanda attività fisica vi permetterà di scaricare lo stress accumulato.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno di lunedì 28 febbraio predice una giornata splendida in amore, secondo quanto estrapolato dalle effemeridi del periodo.

Si consiglia di affrontare ogni situazione con la mente giusta, cioè, quella di chi è predestinato ad essere "vincitore" in ogni occasione. Si intravvedono novità interessanti: tenetevi pronti a passare eventualmente all'azione! Ascoltate altresì la voce del cuore e il vostro istinto, mettendo in secondo piano la razionalità: almeno per oggi, sarà meglio così. Questa giornata potrebbe dare parecchie soddisfazioni, a patto di saper giocare bene le vostre carte. I single si guardino bene intorno perché sono in arrivo persone interessanti, ma evitino di esporsi troppo e subito.