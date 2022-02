Martedì 1 marzo troviamo sul piano astrale la Luna, Saturno e Mercurio nel domicilio dell'Acquario, mentre il Sole, Nettuno e Giove risiederanno nell'orbita dei Pesci. Urano continuerà la sosta in Toro, così come Plutone, Venere e Marte permarranno nel segno del Capricorno.

Oroscopo di giornata favorevole per Bilancia e Acquario, meno roseo per Scorpione e Leone.

Sul podio

1° posto Acquario: sereni. Il Luminare femminile e il messaggero degli Dei a braccetto sorrideranno alla terza decade di casa Acquario, donando un martedì che viaggerà sulle ali dell'armonia, in particolar modo nel focolare domestico.

Sarà bene, invece, che la prima decade non si lasci intristire da eventuali contrattempi di natura pratica.

2° Bilancia: shopping. La giornata del 1° marzo potrebbe vedere i nati in Bilancia mettere mani al portafogli per l'acquisto di alcuni beni utili ai figli, come degli articoli scolastici per i più piccoli, oppure un casco per il motorino per i più grandi. A prescindere dal tipo di compere, il segno d'Aria avrà ottime possibilità di trovare delle offerte irripetibili.

3° Capricorno: galvanizzati. Le prime due decadi del segno del Capricorno saranno elettrizzati all'idea che un'idea che hanno in mente da tempo possa vedere la luce a breve. Essere galvanizzati, fortunatamente, non distoglierà l'attenzione dall'obiettivo primario, così i nativi lavoreranno in maniera entusiastica ma ben ponderata.

I mezzani

4° posto Gemelli: speranzosi. La congiunzione Saturno-Mercurio nel loro elemento avrà il potere di far riaccendere la fiammella della speranza nei nati in Gemelli che l'avevano smarrita nelle ultime settimane, col segno Mobile che guarderà al prossimo futuro con più fiducia nelle proprie capacità.

5° Ariete: a testa bassa.

Più che un martedì d'espansione, il 1° marzo sembrerà invitare il primo segno zodiacale a lavorare a testa bassa, senza curarsi di eventuali disturbatori seriali. Facendo orecchie da mercante alle provocazioni che giungeranno, e schivando con maestria i colpi bassi, il segno di Fuoco riuscirà ad arrivare a sera esausto ma soddisfatto di non essere caduto in alcuna trappola altrui.

6° Sagittario: coinvolgenti. L'asso nella manica di seconda e terza decade nativa potrebbe essere l'arguzia di saper coinvolgere alcune persone care, come un familiare o il partner, in un loro progetto pratico oppure professionale. Rendere partecipe la persona alla quale vogliono bene farà oltremodo piacere a quest'ultima.

7° Toro: scelte amorose. Semaforo acceso sul giallo per le vicende affettive del primo segno Fisso, in quanto sarà presumibilmente chiamato a operare una scelta amorosa non troppo semplice. Sotto la lente d'ingrandimento saranno le coppie traballanti, soprattutto quelle che, a seguito di un tradimento, hanno tentato di metterci una pietra sopra.

8° Cancro: valvola di sfogo.

Un'amica fidata potrebbe rappresentare, in particolar modo per la prima decade di casa Cancro, un'ancora di salvezza perché sarà in grado di ascoltare con piacere ciò che avrà da dire il segno d'Acqua. Inoltre dispenserà diversi consigli a riguardo che risulteranno preziosi.

9° Pesci: procrastinatori. Le attività pendenti che graveranno sul groppone del dodicesimo segno zodiacale saranno più del solito e i nativi, per scongiurare lo stress, farebbero bene a rinviarle a data da destinarsi.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: lavoro flop. Martedì in cui il bottino energetico di casa Scorpione risulterà scarno e i nativi, come spiacevole conseguenza, non renderanno come al solito nel luogo di lavoro, ponendosi a serio rischio ramanzina da parte dei vertici aziendali.

11° Leone: check-point. Dopo un lunedì di rinunce, i "felini" saranno indotti dallo Stellium in opposizione a togliere il piede dall'acceleratore, così da pensare con calma che direzione prendere d'ora in avanti, specialmente per ciò che concerne alcune relazioni interpersonali.

12° Vergine: amore flop. Qualcosa sembrerà non girare per il verso giusto nelle questioni sentimentali del secondo segno di Terra, il quale dovrà fare i conti con un'atmosfera gelida nel ménage amoroso che sembrerà sul punto di far crollare ogni possibilità di acrobazie sotto le lenzuola.