Le previsioni dell'oroscopo del 28 febbraio esortano gli Scorpione a essere più organizzati del solito. I nati sotto il segno del Leone, invece, devono essere diffidenti, mentre i Toro sono in grande forma.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Acquario: il lunedì, di solito, bisogna cominciare con il piede giusto e carichi di energia, ma voi più di tutti detestate questo giorno, pertanto, potrebbe essere un po' più complicato mettersi in pari.

11° Scorpione: le previsioni dell'Oroscopo del 28 febbraio vi invitano a cominciare con calma questa nuova e impegnativa settimana.

Meglio fare una pianificazione delle cose da fare, in modo da non tralasciare nulla.

10° Gemelli: la giornata odierna si prospetta ricca di colpi di scena e di eventi inattesi. Cercate di essere pronti a tutto in quanto la vostra vita potrebbe cambiare da un momento all'altro.

9° Leone: fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio, questo è un po' il detto che vi sta accompagnando in questi giorni. Non siate troppo irruenti in amore e lasciate parlare anche il partner.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Vergine: giornata di tensioni per quanto riguarda la sfera sentimentale. L'oroscopo del 28 febbraio vi invita a non perdere di vista i vostri obiettivi e di continuare ad andare avanti per la vostra strada.

7° Bilancia: interessanti risvolti sul fronte dei sentimenti. Se siete single, questo è il momento di aprire il vostro cuore. Cercate di non essere troppo precisi e puntigliosi.

6° Pesci: spesso nella vita è necessario e importante prendere le cose come vengono. Non soffermatevi troppo su quello che pensano gli altri e siate un po' più flessibili e spericolati.

La routine potrebbe stancarvi.

5° Sagittario: in amore siete un po' confusi, forse è giunto il momento di scendere dalle montagne russe delle emozioni e di vivervi qualche attimo di tranquillità.

Oroscopo 28 febbraio segni fortunati

4° in classifica Cancro: non siate troppo rigidi nel relazionarvi con le altre persone. In ambito professionale ci sono delle questioni da rivalutare in maniera un po' più accurata.

3° Capricorno: nel lavoro dovete prendere una decisione. Anche se inizialmente potrebbe sembrarvi troppo sofferta, con il tempo vi renderete conto di quanto fosse necessaria. Anche in amore c'è bisogno di cambiare un po' aria.

2° Ariete: un grande cambiamento è previsto sul vostro cammino. Cercate di tenere gli occhi ben aperti, in modo da non farvelo scappare. Sia dal punto di vista professionale, sia sentimentale potrebbero cambiare delle cose.

1° Toro: i nati sotto questo segno sono davvero in gran forma. L'oroscopo del 28 febbraio vi invita ad aprire gli occhi, in quanto sul vostro cammino ci sono molte cose positive che vi procureranno delle gioie.