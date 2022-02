Le previsioni dell'oroscopo sono pronte ad annunciare come potrebbe andare sul piano astrale la giornata di sabato 26 febbraio.

In particolare si prevede un inizio di weekend impeccabile per il Capricorno, forte della Luna nel segno, mentre Toro non passerà inosservato per quanto riguarda le questioni di cuore. La Vergine dovrà fare attenzione al proprio aspetto economico, mentre il Leone sarà alla ricerca di un cambiamento.

Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 26 febbraio.

Previsioni oroscopo sabato 26 febbraio 2022 segno per segno

Ariete: l'ultimo weekend del mese non partirà proprio benissimo, considerato che la Luna sarà in quadratura dal segno del Capricorno.

Dal punto di vista sentimentale dunque non si escludono piccole discussioni, che dovrete saper gestire. Se siete single attenzione a come gestirete il vostro stato d’animo nei rapporti personali. Settore professionale tutto sommato discreto, anche se avrete la sensazione di non essere soddisfatti di quel che fate. Voto - 6️⃣

Toro: previsioni astrali in forte rialzo per i nativi del segno. Sul fronte amoroso una bella Luna vi permetterà di lasciarvi andare alle emozioni, non pensare a nulla e godervi appieno la compagnia del partner. Se siete single con un cielo come questo e un certo fascino da parte vostra, di sicuro non passerete inosservati. Per quanto riguarda il lavoro invece c'è qualcosa non vi convince nei vostri progetti.

Meglio dare un'occhiata più da vicino. Con l'aiuto di Giove, riuscirete a capire cosa non va. Voto - 8️⃣

Gemelli: riuscirete a immedesimarvi bene all'interno dei vostri progetti in questa giornata. L'aiuto di Mercurio si rivelerà fondamentale, soprattutto per voi nati nella terza decade. Dal punto di vista amoroso se siete single non sottovalutate certi incontri.

Se invece siete impegnati cercate di dare più attenzione alla vostra dolce metà. Voto - 8️⃣

Cancro: l'oroscopo del 26 febbraio vi vedrà nuovamente scendere in classifica a causa della Luna nuovamente in opposizione. Ci saranno ancora dei nodi da sciogliere in amore, e proprio per questo non bisognerà avere fretta. Prendetevi tutto il tempo che vi serve.

Se siete single ogni parola andrà dosata. Nel lavoro Giove in sestile vi aiuterà a farvi strada tra le mille mansioni da svolgere, ma che fatica però considerato che Marte è in opposizione. Voto - 6️⃣

Leone: questo cielo vi sta mettendo parecchio sotto pressione, soprattutto dal punto di vista professionale. Quello che state cercando in questo momento è un cambiamento che possa permettervi nuovamente di mettervi in carreggiata. Per quanto riguarda i sentimenti sarà importante non andare contro la vostra anima gemella in questo periodo. Se siete single l'amore arriverà soltanto quando vi sentirete pronti a riceverlo. Voto - 5️⃣

Vergine: configurazione astrale ottima in questa giornata di sabato.

Secondo l'oroscopo, potrete contare sulla buona posizione della Luna, oltre che di Venere, e in amore farete invidia a molti con il vostro modo di amare. Se siete single non mancherà in un atteggiamento sempre gentile e affettuoso verso chi più amate. Nel lavoro tenete sotto controllo le vostre finanze. Anche se state lavorando con impegno, non vuol dire che potete fare grossi investimenti. Voto - 8️⃣

Bilancia: sarà un weekend difficile per voi nativi del segno. La Luna e Venere saranno ancora una volta insieme per contrastarvi, e dal punto di vista sentimentale sarà difficile trovare un pò di armonia con il partner. Se siete single dovrete essere più comprensivi con chi vi sta attorno. Sul fronte lavorativo il vostro impegno sarà riconosciuto, ma inutile dire che vorreste ottenere di più.

Voto - 6️⃣

Scorpione: una bella Luna in Capricorno vi aiuterà a comprendere il valore della vostra relazione di coppia. Venere sta per allontanarsi da questa comoda posizione, dunque è arrivato il momento di fare qualcosa di più concreto per le persone che amate. Per quanto riguarda il lavoro a volte non basta avere le giuste competenze se poi non le saprete mettere in pratica. Affidatevi dunque a Giove per riuscire a svolgere bene le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Sagittario: previsioni astrali di tutto rispetto in questa giornata. Questo cielo sarà piuttosto equilibrato, e in ambito amoroso il sostegno del partner vi aiuterà a tenere in piedi questo meraviglioso rapporto. Se siete single la fiducia per voi è un elemento fondamentale.

Sul fronte lavorativo coltiverete le vostre passioni con maggior entusiasmo grazie a Mercurio, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 8️⃣

Capricorno: sfera sentimentale eccellente in questa giornata di sabato. Questo fine settimana si rivelerà perfetto in amore, con momenti davvero brillanti tra voi e la vostra anima gemella. Se siete single siete ancora in tempo per vivere una nuova e duratura storia d'amore. Nel lavoro professionalità e competenza saranno le basi per dei progetti ben fatti. Voto - 9️⃣

Acquario: periodo ricco di opportunità sul posto di lavoro. La buona posizione di Mercurio vi metterà a vostro agio e vi aiuterà a consolidare la vostra posizione lavorativa, oppure trovare qualcosa di più appagante.

Sul fronte sentimentale ci sarà una discreta stabilità di coppia, utile per portare avanti il vostro rapporto senza cadere in litigi o discussioni. I cuori solitari dedicheranno più tempo alla loro vita sociale. Voto - 8️⃣

Pesci: sfera sentimentale in risalita in questo fine settimana, grazie alla Luna che torna in posizione favorevole. Che siate single oppure no, avrete qualche occasione in più per far valere le vostre emozioni, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito professionale sarete particolarmente bravi e fortunati, soprattutto in quelle mansioni dove sarete più ferrati sull'argomento. Voto - 8️⃣