Nuovo appuntamento con l'oroscopo dedicato all'ultimo fine settimana di febbraio. Che cosa dicono le stelle? Quali novità arrivano dal mondo dell’amore, del lavoro e della salute? A quanto pare, le stelle affermano che questo è il classico weekend che invita a essere pazienti. Per i nati in Scorpione, potrebbero spuntare alcuni incidenti, invece, per i nativi dei Pesci, potrebbe essere un fine settimana litigioso. Per sapere come sarà il vostro weekend, leggete le accurate previsioni astrali applicate alle giornate di sabato 26 e domenica 27 febbraio, accompagnate da pagelle, con voto da uno a dieci.

Il weekend 26 e 27 febbraio secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Fareste bene a comprimere le labbra perché è facile perdere le staffe quando si ha che fare con i genitori, figli, colleghi, capi, o la polizia. Reagite! Potreste avere anche ragione. Ma troppo spesso le cose peggiorano quando combattete con i piani alti. Aspettate che la situazione si raffreddi prima di rispondere. Voto: 6

Toro – Evitate argomenti controversi come la politica, la religione, o le questioni razziali perché le persone cercano un modo per litigare. Tutti sono permalosi e sulla difensiva. Ciò significa che questo è un brutto periodo per avere una discussione intelligente su qualcosa d’importante. Voto: 5,5

Gemelli – Cercate di non farvi coinvolgere da una controversia su proprietà condivise, problemi assicurativi o eredità.

Aspettate fino a martedì 1° marzo per discutere di questi argomenti perché quel giorno riuscirete a concludere qualsiasi tipo di accordo. Voto: 6,5

Cancro – La pazienza è l’antidoto della rabbia. Ricordatevelo sempre, perché è facile arrabbiarsi con il partner, gli amici intimi o un membro della famiglia. Naturalmente, questo rende solo tutti infelici.

La soluzione? Praticate l’arte della pazienza e lasciate che il tempo faccia il suo corso. Voto: 6,5

Previsioni astrologiche di sabato 26 e domenica 27 febbraio: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Potreste sentirvi scoraggiati in questo fine settimana. Potreste vedere tutto ciò che vi capita come una minaccia, il che vi fa mettere sulla difensiva.

Forse siete eccessivamente sensibili? Aprite gli occhi. Questa è solo un’illusione, tutti vi ammirano, vi vogliono bene. Attenzione agli imprevisti. Voto: 6

Vergine – Potrebbero sorgere controversie su denaro e beni. Per cominciare, è facile prendere le cose sul personale. Potreste sentire che qualcuno sta facendo qualcosa apposta per provocarvi, infastidirvi. L'oroscopo consiglia di non essere avventati e frettolosi nelle scelte. Mantenete la calma. Voto: 5,5

Bilancia – Evitate inutili dispute perché potreste sentirvi irritabili. Attenzione alle reazioni istintive quando avete a che fare con gli altri perché sarete tentati di abbaiare al primo che passa. Non vale la pena arrabbiarsi. Abbiate pazienza.

Voto: 6

Scorpione – Questo è un weekend soggetto a incidenti e imprevisti. Ricordate che la fretta o le mosse avventate possono dare vita a cose spiacevoli, pertanto, siate consapevoli di ciò che fate. Non cercate di vincere a tutti i costi una discussione. Non cercate di persuadere gli altri a essere d’accordo con voi. Rilassatevi. Voto: 6

L'oroscopo di sabato 26 e domenica 27 febbraio: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – I rapporti d’amicizia e di lavoro sono difficili. Potreste sentire il bisogno di confrontarvi con qualcuno, oppure potreste pensare che qualcuno stia cercando di sfidarvi. Sentite un forte bisogno di esprimere le vostre lamentele o delusioni agli altri, ma cosa ci guadagnate?

Potrebbe essere liberatorio, ma potrebbe anche essere dannoso. Voto: 6

Capricorno – Potreste sentirvi attaccati dai genitori, capi o figure autoritarie, il che vi fa sentire diffidenti o vi fa mettere sulla difensiva. Questo potrebbe rendervi emotivamente aggressivi, senza rendervene conto. Ci vuole calma e sangue freddo. Voto: 5

Acquario – Potreste avere una forte divergenza di opinioni su qualcosa con un amico o un collega. Se ciò accade, molto probabilmente prenderete le cose sul personale. Potreste interrompere un rapporto d’amicizia, reale o virtuale. Fortunatamente è una situazione temporanea, nel frattempo, cercate di mantenere la calma. Voto: 6

Pesci – Potrebbero nascere litigi con una squadra di lavoro o un amico sulla condivisione di qualcosa o su come spendere una determinata somma di denaro.

Potreste sentirvi offesi per qualcosa. Non vi piace l’approccio adottato dagli altri. Potreste sentirvi di essere stati derubati della vostra giusta quota. Questo problema, per fortuna, svanirà rapidamente. Voto: 5,5