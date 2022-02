L'oroscopo del giorno è pronto a rivelare le previsioni zodiacali del 3 febbraio analizzano la giornata di giovedì, ossia la numero quattro della corrente settimana. In osservazione i sei segni relativi alla seconda tranche zodiacale dalla Bilancia fino a Pesci nonché le stelle del giorno, in questo caso rappresentative per tutti e dodici i segni.

In primo piano in questo giro di boa settimanale il sestile Venere-Giove, con la presenza della Luna in Pesci congiunta a Nettuno. Il Sole in Acquario sarà in congiunzione a Saturno, entrambi sotto pressione dalla quadratura di Urano in Toro.

Tra i segni fortunati di questo giovedì, relativamente alla sestina in analisi, da segnalare la posizione al "top del giorno" attribuita alla Bilancia. Molto bene il periodo anche per l'Acquario e Pesci, entrambi considerati a massima positività, quindi meritevoli delle cinque stelle dei periodi d'oro.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 3 febbraio su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di giovedì 3 febbraio

Bilancia: 'top del giorno'. Il prossimo giovedì a tanti di voi nativi del segno si prospetta una giornata altamente favorevole. Il periodo si spera possa portare qualcosa di bello, di nuovo o di molto apprezzato.

In amore, filate con il vento in poppa, a patto che non trasformiate lo slancio emotivo in desiderio di dominio. A darvi la carica contribuiranno molte situazioni incoraggianti, nonché il sostegno delle persone che vi circondano. Single, puntando sulla sincerità e sul dialogo e dosando con abilità le qualità messe in campo da Venere, potrete risanare qualsiasi frattura.

Nel comparto lavoro, ripensando a mente fredda ad una discussione con un collega, vi renderete conto che avreste potuto evitarla. Chiarite appena possibile.

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di giovedì preannunciano una giornata discreta in molti i campi. Tranquilli e sereni, potreste avere degli ottimi riscontri in merito a "quella cosa" che sapete.

Ottima la parte finale del periodo. Per i sentimenti, slanci affettuosi e voglia di stare insieme garantiranno vivacità e freschezza al rapporto di coppia. Solo rinunciando alle piccole questioni di principio e aprendovi ad un sincero confronto con il partner, saprete farvi perdonare di qualcosa commesso involontariamente. Single, la sensazione che provate è simile a quella di chi arriva alla stazione dopo la partenza del treno. Anche in amore, vince il tempismo! Nel lavoro, anche se vi dimostrerete un po’ contraddittori, potrete contare sull’aiuto di un collega che tamponerà i limiti del vostro progetto.

Sagittario: ★★. L'oroscopo del 3 febbraio prevede un giovedì non troppo performante per voi del segno.

Probabilmente risulterà vano un eventuale tentativo di rimettere in sesto una situazione traballante: attendete tempi migliori! In amore, la Luna, sempre fissa in un ostile segno di Acqua, continua a disinteressarsi delle vostre sorti. Vi tocca di nuovo fare tutto da soli: riuscirete a volgere un frangente apparentemente negativo a vostro favore, e questo vi farà stare meglio. Per i single: non impiegate troppo tempo a decidere se accettare quell’invito: può essere un’ottima occasione per incontrare gente nuova e interessante. La parte riguardante il lavoro, se le condizioni per concludere un accordo non ci sono, non cercate di crearle ad ogni costo: la mossa potrebbe essere controproducente.

Oroscopo e stelle del giorno 3 febbraio

Capricorno: ★★★★. Il prossimo giovedì per la maggior parte di voi, soprattutto se con ascendente Leone o Sagittario, risulterà al di sotto delle aspettative. In primo piano problemi anche abbastanza delicati da affrontare: non lasciatevi tentare da scelte facili, credendole indolori. In merito agli affetti, qualche broncio dovuto al fatto che a più di qualche nativo toccherà passare parte della giornata a sbrigare le solite incombenze domestiche. Tanti amici, un’infinità di interessi e, ogni tanto, del tempo da dedicare al vostro partner: è da un po’ che lo state trascurando. Single, rapporti sociali al minimo, visto il periodo, ma con occasioni d’incontro soddisfacenti.

Se anche non sarà amore, saranno comunque amicizie solide e durature. Nel lavoro, fase problematica, cui potrebbe aggiungersi anche una fastidiosa ed improvvisa grana burocratica. E' proprio vero: piove sempre sul bagnato!

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali del giorno indicano la possibilità che possa davvero maturare un ottimo giovedì, tutto (o quasi) all'insegna della buona fortuna. Mettete pure in conto tutto quello che non avete mai osato fare finora, gli astri saranno al vostro fianco. In campo sentimentale, Venere in armonioso sestile a Giove potrebbe regalarvi qualche emozione e risollevare favorevolmente la vostra vita di coppia. Non ignorate i suoi messaggi. Questo giovedì ogni difficoltà si dissolve e sparisce, lasciando spazio soltanto a dolci sentimenti.

Single, qualsiasi problema abbiate, dimenticatelo: oggi lo risolvete senza sforzo e proseguite per la vostra strada lastricata di successi. Nel lavoro, le occasioni favorevoli non vi mancano. Il problema è che in questo periodo vi ritrovate con la difficoltà di non sapere cosa scegliere, e potreste non essere capaci di approfittarne.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 3 febbraio, indica l'arrivo di un periodo vincente. Il momento potrebbe essere quello giusto per mettere in campo nuove tattiche o progetti: non siate timidi, osate! In amore maliziose schermaglie e giocosi intrecci d’amore sono il preludio che vi condurrà dritti dritti tra le braccia di una persona speciale. In un clima di rinnovato rilassamento e di rinverdita confidenza con la persona del cuore, recupererete la complicità dei primi tempi.

Per coloro ancora single: in fatto d’amore la fantasia non vi manca mai. In questo periodo, grazie a Venere che vi sorride dal Capricorno, battete voi stessi. Il lavoro andrà molto bene: relazioni sociali in primo piano e, per di più, utilissime per raggiungere i vostri obiettivi professionali. Dovete approfittarne.

Classifica oroscopo del 3 febbraio, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 3 febbraio è arrivata, puntuale come sempre all'appuntamento quotidiano. Curiosi di scoprire la scaletta con le stelle del giorno e qual è la posizione attribuita dall'Astrologia al vostro simbolo zodiacale? Andiamo subito a scoprirlo analizzando il prospetto preposto a tale scopo, relativo a tutti i dodici segni dello zodiaco.

Le stelline di giovedì 3 febbraio: