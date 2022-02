L'oroscopo del giorno svela le previsioni zodiacali di venerdì 4 febbraio 2022. Pronti a scoprire cosa porterà di interessante l'Astrologia applicata ai singoli segni? Il prossimo venerdì, giornata finale della settimana lavorativa, a risultare fortunato tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci due soli segni. Curiosi di conoscere i segni fortunati e quelli in difficoltà? Bene, a questo punto diamo il via alle attesissime consultazioni analizzando l'Oroscopo del giorno 4 febbraio su attività di lavoro e comparto sentimentale per poi tastare il polso alla classifica a stelline quotidiana, come al solito interessante tutti e dodici i simboli zodiacali.

Previsioni zodiacali di venerdì 4 febbraio

Bilancia: ★★★★★. La giornata del 4 febbraio potrebbe essere davvero favolosa, in tutti i settori e in ogni senso. Siate pronti e decisi: sappiate che vi aspetta un venerdì davvero vincente! Purtroppo per voi - notizia in anteprima - il weekend non sarà all'altezza delle aspettative: potreste avere un calo nelle performance affettive, pazienza! In amore, niente male: anche in fatto di sentimenti navigate in acque tranquille e molto sicure. Con il vostro compagno/a c’è una bella sintonia e tanta passione. Cambiamenti significativi all’orizzonte. Potreste avvertite forte la voglia stabilità, di famiglia e, forse, anche di fiori d’arancio. Single, tenacia e serietà sono le doti che vi aiutano a centrare gli obiettivi in amore.

Se cercate una storia seria e duratura, finalmente la troverete. Nel comparto lavoro, non prestate troppa attenzione alle opinioni di un collega che in materia ne sa meno di voi. Finireste con il farvi portare fuori strada.

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di venerdì indicano la probabilità che possa arrivare una giornata veramente da favola!

Ottimo anche l'inizio del periodo, preludio a qualcosa di meraviglioso da vivere nel periodo. La Luna in entrata nel segno dell'Ariete, al momento affiancata da un ottimo Nettuno in Pesci, continua a guidarvi verso scelte proficue, soprattutto per il futuro. Per i sentimenti, mille proposte e altrettante idee per organizzare le prossime festività, tipo San Valentino, Pasqua, Pasquetta, Festa della Donna etc.

Oppure, se lungimiranti, programmare qualcosa per le vacanze estive. Con la persona del cuore state progettando scenari da favola, poco ma sicuro! Single, non è nelle vostre corde farvi allettare dalla possibilità di qualche scappatella. Perciò lasciate stare: non fa proprio per voi. Nel lavoro, non stateci a pensare troppo: se per realizzare il sogno che coltivate da tempo dovete ricorrere ad un pizzico di opportunismo, poco male.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo del 4 febbraio preannuncia una giornata "sottotono". Dunque momento non troppo positivo, specie per chi ha già in corso richieste oppure l'intento di mettere in gioco progetti: aspettate ancora un po', ok? Inutile negarlo: le cose da sbrigare sono molte e la voglia di darvi da fare insolitamente poca.

Malgrado ciò che credete, anche voi siete umani. Meglio stilare una lista delle priorità e lasciare in secondo piano tutto ciò che non è urgente. In amore, il vostro stato d’animo non è certo dei più adatti per alimentare un rapporto, soprattutto se la relazione è passata effettiva da poco tempo. Rimangiarsi ciò che avete promesso al vostro compagno soltanto perché oggi avete la Luna di traverso non è davvero una buona idea. Per i single, non state lì a crucciarvi, se le cose non vanno esattamente come avevate preventivato. È molto meno grave di quanto pensiate. Per il lavoro: dovete trovare un modo, e a voi la furbizia non fa difetto, per rinviare ad altra data la soluzione di una questione complessa.

Oroscopo 4 febbraio, stelle e analisi per Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★. Nella norma e senza troppe pretese si avvierà e finirà questo venerdì di fine settimana per voi Capricorno. Cercate di guardare con meno criticità alcune situazioni non proprio di vostro gradimento capitate giorni fa. In merito agli affetti, niente all’orizzonte che parli di novità o di situazioni in evoluzione: non resta che inventarsi qualcosa. In coppia invece, allegria e fantasia sono i fari che vi guidano nel vostro attuale rapporto. Siete felici e appagati: forse è la volta buona per mettere su quel bel sogno nel cassetto. Single, non opponete resistenza ad eventuali cambiamenti, come spesso capita potrebbero rivelarsi tutto l'opposto di come li avete giudicati a priori.

Nel lavoro, i pianeti favoriscono quelle soddisfazioni che inseguite da tempo e vi regalano occasioni favorevoli: autentici colpi di fortuna, da afferrare al volo, senza esitazioni. Addirittura troppo facile!

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali del giorno indicano un venerdì buono, anche se a momenti poco performante soprattutto in alcuni comparti. Soprattutto a livello interpersonale, se ben gestito, il periodo riuscirà comunque a regalare piccole chicche di positività. In campo sentimentale, un po’ di determinazione in più, in fatto di amore, non guasterebbe. Ma forse è che non siete più così sicuri dei vostri sentimenti o siete in cerca di conferme. Col partner desiderate riavviare il dialogo, ma non sapete come fare?

Iniziate con il togliervi di dosso quell’espressione imbronciata... Single, per quanto riguarda gli affari sentimentali, non ci sono grandi novità. Se siete "cuori solitari" da poco tempo, via libera a svago e divertimento con gli amici. Nel lavoro, un progetto lanciato verso il traguardo potrebbe subire una battuta d’arresto, improvvisa quanto imprevista. Rimarrete un po’ spiazzati.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno 4 febbraio vede un periodo poco efficace in diversi settori, tuttavia non affatto negativo. Bisognerà innanzitutto cercare di non distrarsi, poi fare il possibile per rendere tutto meno farraginoso e complesso. Niente di nuovo all'orizzonte, per quanto vi riguarda, e questa non è esattamente la notizia che aspettavate: sicuramente avrete a che fare con un’altra giornata faticosa, anche se non da disprezzare.

È il lavoro il vostro attuale tallone di Achille: proprio non riuscite a rimettervi in carreggiata. Tentate e ritentate, ma la vostra situazione professionale non sembra volerne sapere di decollare. Provate a cambiare strategia. In amore le questioni di cuore non presentano problematiche particolari. L’unico rischio è che siate voi stessi a crearvi problemi inesistenti. Per coloro ancora single la situazione non è ben definita e l’andamento della giornata dipende in massima parte dalla vostra buona volontà. Non sprecate un’occasione.

Classifica oroscopo del 4 febbraio, le stelle dei dodici segni

Pronta e in attesa di essere consultata dai lettori, la classifica del giorno 4 febbraio annuncia un evento astrale abbastanza interessante.

Diciamo subito che a portare aria nuova soprattutto in ambito sentimentale sarà l'ingresso della Luna in Ariete. Oltre al transito lunare, la giornata di venerdì mette sul piatto della bilancia anche l'ottima presenza di Venere, Marte, Mercurio e Plutone in Capricorno e il Sole in Acquario in congiunzione a Saturno. Tale quadro astrale cambia il rapporto di forze tra i vari segni, in questo caso favorendo Toro, Bilancia e Scorpione, oltre ovviamente al già citato Toro. Vediamo nello schema sottostante come sono state ripartite le posizioni in scaletta, dalla prima alla quinta posizione.

Le stelline di venerdì 4 febbraio: