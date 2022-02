L'oroscopo prevede un lunedì altamente favorevole ai nati nel segno dell'Ariete e del Toro. Questi due simboli astrali sono considerati nelle previsioni zodiacali del 7 febbraio in periodo da cinque stelle. Molto buono è il primo giorno della nuova settimana anche per altri due "prescelti", in questo caso rappresentati da Cancro e Leone, coppia sottoscritta da quattro stelle della normale positività.

Per quanto riguarda i segni in difficoltà ad inizio settimana, invece, l'Oroscopo del giorno 7 febbraio è propenso nell'indicare il segno della Vergine in giornata da "ko", mentre il "sottotono" è previsto per quelli dei Gemelli.

Cerchiamo di capire cosa dicono di preciso le previsioni astrologiche quotidiane, analizzando in modo dettagliato ogni singolo segno.

Oroscopo, previsioni zodiacali del 7 febbraio

Ariete: ★★★★★. Questo lunedì sarà davvero favorevole per il segno. Forse qualcuno già se lo sentiva, anche perché il pianeta dell’amore sarà in ottima posizione. Non ci sarà quindi da preoccuparsi di nulla. Sicuramente potrete vivere insieme al partner in totale serenità. Aspettatevi solamente cose belle. Single, i lati migliore del vostro carattere stanno per essere risvegliati: vi sentirete in pace con voi stessi e avrete tanta voglia di far del bene anche agli altri. Cogliete questo impeto di altruismo e aiutate un conoscente che sapete in difficoltà: offrite compagnia e chiacchiere.

Tanta voglia di migliorare la propria posizione, appoggiata da tanta creatività e da un'astuzia luciferina che vi farà fiutare le buone occasioni a colpo sicuro.

Toro: ★★★★★. Buona fortuna e tanto fascino saranno i vostri fedeli compagni per questo lunedì. Gli astri vi aiuteranno ad esprimere i sentimenti e a vivere con esuberanza ogni relazione.

Le stelle incoraggeranno la socievolezza, regalando un clima di serenità e gioia. Un gesto inaspettato vi rasserenerà e distenderà i sensi, invitandovi a riflettere su quello che avete intorno. Scorgerete in qualche caso anche un bagliore di luce, in fondo a quel tunnel che da troppo tempo vi tiene prigionieri. La giornata sarà come una boccata di aria fresca, un vero e proprio toccasana per l'anima.

Nel lavoro, è giunto il momento di avere le soddisfazioni che meritate: avete già tutte le carte in regola.

Gemelli: ★★★. L'oroscopo del 7 febbraio indica che qualcuno di voi nativi punterà il dito sulla persona amata. Tendere a comportamenti possessivi non giova a nessuno dei due, tantomeno a voi: state tranquilli, se la vostra vita affettiva è armoniosa, questa parentesi planetaria negativa avrà solo la funzione di stuzzicare il rapporto. Invece se avete invece dei problemi di coppia, la sensazione di non sentirvi amati scatenerà molte tensioni. Distraetevi ascoltando musica o sfogatevi confidandovi con una persona amica. Quello di cui avete bisogno in questo periodo è solo di stare tranquilli e sereni.

Nel lavoro, vi sentirete un po' vulnerabili, ma non abbiate paura: nessuna conseguenza negativa vi aspetta. Svolgete le vostre azioni abitudinarie come sempre.

Cancro: ★★★★. Venere questo lunedì aumenterà il batticuore e vi farà sentire vivi e desiderati. Potreste anche stupire il partner con una sorpresa romantica: vedere la felicità negli occhi di chi si ama, non ha prezzo! La presenza dei pianeti semi-armonici renderà questa giornata blandamente favorevole per le attività intellettuali o per qualsiasi tipo di approfondimento che vi sta a cuore. Anche la comunicazione in generale, soprattutto con i vostri amici, sarà favorita e vi divertirete insieme come fate di solito. Nel lavoro, il giorno vi vuole bene, vi avvolgerà dolcemente aprendovi anche qualche porta che solitamente risulta chiusa a tripla mandata.

Avrete in pugno una situazione delicata.

Leone: ★★★★. In amore vivrete dei momenti sereni con la persona del vostro cuore. Vi sentirete amati e coccolati: se vi piace fare sorprese, stasera a cena preparate qualcuno tra i piatti preferiti dalla persona amata. In generale le stelle porteranno un po' di magia a metà/fine pomeriggio: ricordate che la maggior parte dei sogni possono trasformarsi in realtà, basta solo credere fermamente in essi. Avrete molta voglia di muovervi in mille direzioni, dunque non ponete limiti né alla provvidenza né alla vostra creatività. Davanti a voi si apriranno numerose strade, tutte interessanti. Senza dubbio l'ambizione sarà in primo piano anche nel lavoro: in questo periodo scoprirete il desiderio di arrivare.

Vergine: ★★. L'oroscopo del giorno, di lunedì 7 febbraio, fa presente che la vita in generale potrebbe andare meglio. Dovete solo lasciarvi alle spalle eventuali questioni del passato, anche se non sempre risolte. Sentirete che qualcosa sta cambiando, perciò spenderete del tempo a riflettere su quale sia la mossa giusta da fare. Intanto, non trascinatevi dietro vecchi rancori, guardate avanti e sorridete! Le persone intorno a voi percepiscono il vostro umore e si comportano di conseguenza. Non rovinate quello che avete per cose che, ormai, hanno perso ogni valore. Vivete il presente con serenità. Altresì, cercate di non scontrarvi con parenti o amici, potreste alterare la stima che qualcuno ripone in voi.

È possibile continuare per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la seconda parte delle previsioni astrologiche del 7 febbraio.