Ultima giornata della settimana per tutti i segni. Di seguito le previsioni e l'Oroscopo del 6 febbraio 2022 e le stelle del giorno dall'Ariete ai Pesci, con le novità in amore e nel lavoro.

Ariete: in amore potrebbero andare in crisi alcune storie, sarà una giornata particolare. C'è voglia di maggiore libertà in questo momento. Nel lavoro il meglio arriverà, periodo di osservazione.

Toro: per i sentimenti sentite la necessità di chiarire alcune cose, la giornata sarà maggiormente nervosa. Nel lavoro, se avete un'attività in proprio è meglio risolvere alcuni contenziosi, soprattutto se una persona è contro di voi.

Gemelli: a livello sentimentale giornata favorevole, Mercurio aiuta. Nel lavoro giorno importante, dovreste però fare attenzione agli accordi.

Cancro: in amore, se c'è un qualcosa che non va entro la fine del mese dovreste capire che cosa fare. State vivendo situazioni interessanti. A livello lavorativo ci sono delle novità e non mancano gli incontri interessanti.

Leone: per i sentimenti situazione non esaltante, state aspettando delle novità in una storia. Nel lavoro attenzione ad alcune situazioni da sistemare.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore alcune emozioni tardano ad arrivare, preparatevi ad un inizio di settimana importante. Nel lavoro situazione favorevole, avete la possibilità di migliorare.

Previsioni e l'oroscopo del 6 febbraio 2022: la giornata

Bilancia: per i sentimenti se qualcosa non va meglio essere cauti, alcune situazioni vanno affrontate con maggiore chiarezza. Nel lavoro aspettate la seconda parte del mese prima di prendere una decisione importante.

Scorpione: a livello amoroso avrete la possibilità di vivere nuove emozioni, riflettete di più su quello che volete fare.

Nel lavoro non manca qualche novità, in particolare i progetti sono a favoriti.

Sagittario: a livello amoroso giornata piena di forza, un'amicizia potrebbe diventare qualcosa di più. Nel lavoro cercate di fare le cose con calma, le opportunità però non mancano.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale, in amore le prossime giornate invitano alla cautela, qualcosa potrebbe non andare come vorreste.

Nel lavoro non mancano le novità, non sottovalutate i progetti.

Acquario: a livello amoroso ci sono alcune perplessità, le relazioni hanno bisogno di maggiore chiarezza. Nel lavoro non avete una grande energia, per questo motivo se avete un'attività in proprio state attenti.

Pesci: in amore il cielo è migliore in questo momento. Nel lavoro fase di recupero, Giove nel segno aiuta, sfruttate al meglio questa giornata.