Le previsioni zodiacali di lunedì 7 febbraio 2022 sono pronte a svelare come andrà la giornata di inizio settimana. In questa seconda parte andremo a valutare i sei segni relativi alla seconda sestina, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Bene, senza perderci in inutili tiritere iniziamo subito a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 7 febbraio così da scoprire i segni fortunati e quelli con previste difficoltà.

Previsioni astrologiche di lunedì 7 febbraio

Bilancia: ★★★★. Almeno all’apparenza, la giornata nasce all’insegna del riposo: vi limiterete a fare l’indispensabile e vi crogiolerete un po’ nella pigrizia.

Non siete in vena di chiacchiere e, fatto strano, vi disinteressate a ciò che accade intorno. Non delegate nel frattempo ad altri eventuali decisioni, per stanchezza: non ne sareste soddisfatti, ma non avreste neanche il diritto di protestare. Di fronte a qualcuno che vi fa gli occhi dolci, fate finta di niente: non è proprio il caso di complicarsi ulteriormente la vita. Evitate in questo periodo gli ambienti affollati e, potendo, ogni tanto fate una passeggiata all’aria aperta.

Scorpione: ★★★★★. Serena ma affatto noiosa, la giornata di inizio settimana è illuminata dalla Luna in Toro. L'Astro della Terra aiuta a promuovere iniziative coraggiose o decisioni importanti. Proposte audaci da parte di un amico/a potrebbero mettervi in serio imbarazzo.

Prendere o lasciare? A voi la scelta. L’agenda questo lunedì è piena di cose da fare, ma riuscite a prendere ogni impegno come uno stimolo. Con la marcia giusta, tutto sembra più facile. L’incontro col principe o la principessa dei vostri sogni, nel caso foste single, vi spiazza. È esattamente il contrario di come l’avevate immaginato.

Dedicate più tempo ai vostri hobby, alle letture, agli svaghi, agli amici e alle attività che possano rigenerarvi.

Sagittario: 'top del giorno'. L'oroscopo del 7 febbraio vi vede super coccolati dalla Luna in Toro: date il meglio di voi in fatto d’allegria, comunicativa e fascino. Esperienze da condividere con chi amate. Avete per le mani l’occasione ideale per chiarire un malinteso, farvi notare in quanto a sincerità.

Cercate le soluzioni migliori per eventuali problemi da affrontare e non curatevi troppo di quello che potrebbero dire o pensare gli altri. Ottima la serata per condividere qualcosa di intimo con il partner: una deliziosa cenetta, un film o un programma da concordare per il prossimo weekend saranno lo scenario ideale per scambiarsi dolci confidenze.

Capricorno: ★★★★★. Questa sarà senza dubbio una giornata molto positiva e soprattutto costruttiva, anche se leggermente impegnativa fisicamente. Un’unica e calda raccomandazione: se ultimamente avete messo un po’ da parte gli amici storici, rimediate al più presto. Se siete single, è probabile un incontro che lascerà il segno. Ma che potrebbe anche essere causa di qualche delusione.

Agite con intelligenza e col senno di poi. In generale in questo periodo vi verrà davvero facile sfoderare il vostro lato migliore e rapportarvi con gli altri in modo praticamente irresistibile. Ciò vale sia in ambito professionale che per quanto riguarda la vita sociale. Non date credito ai pettegolezzi sul vostro conto.

Acquario: ★★★. La settimana inizia proprio questo lunedì e ricomincia la grande fatica quotidiana legata all’attività domestica e/o lavorativa. Per fortuna presto arriverà qualche meritato risultato, anche se non nell'immediato. Dovete crederci, non resterete delusi. La vita privata in questo momento non è al massimo, dovreste coltivare meno illusioni e più situazioni reali.

E’ vero, vi sentite un po’ giù: cercate il motivo preciso, invece di sfogarvi a tavola. Continuate fiduciosi e rilassati a rimboccarti le maniche perché le prossime settimane potrebbero essere decisive. L’amore richiede maggiori attenzioni da parte vostra, soprattutto se siete legati in coppia con problemi da risolvere.

Pesci: ★★. L'oroscopo del giorno, di lunedì 7 febbraio, sottolinea il fatto che la stanchezza potrebbe farsi sentire, appannando il vostro innato senso pratico. Il risultato è che tutto vi sembrerà maledettamente difficile e sapete bene quanto siete ansiosi quando c'è da risolvere questioni. Sciogliete le tensioni o almeno provateci. Per quanto riguarda la vita sentimentale, vi aspettate troppo dal partner e non è la prima volta.

Anche se non tutto sta andando per il verso giusto, riuscirete a mantenere intatti sia il sorriso che il vostro ottimismo e ciò aiuterà a creare energia positiva intorno a voi. Non ci saranno grandi emozioni o momenti particolarmente intensi in questa giornata, ma in fondo va bene così. Avete bisogno principalmente di rallentare i ritmi, allora trovate il modo per fare qualcosa che vi rilassi.