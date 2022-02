L'oroscopo è pronto a dare informazioni e consigli in merito alla giornata di martedì. In primo piano le previsioni zodiacali del 8 febbraio, interessanti i settori della quotidianità legati all'amore e al lavoro. Ansiosi di sapere quali saranno i segni migliori e quelli valutati al ribasso in questo periodo? In analisi in questo contesto i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A poter contare su un periodo decisamente senza problemi tra i sei segni sopracitati, il Capricorno, valutato in giornata top in questa parte iniziale della settimana.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 8 febbraio per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni e stelle dell'8 febbraio, dalla Bilancia al Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Giorno che vi vede con eccellenti predisposizioni di spirito: sarete particolarmente dinamici e nello stesso tempo saprete prestare la giusta dose di attenzione a persone e fatti. Susciterete splendide impressioni, la vostra fama sarà destinata a migliorare. Occhio perché potreste suscitare qualche invidia: che ne dite di munirvi di un cornetto scaccia-malocchio? Non è superstizione, è un aggancio psicologico.

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di martedì preannunciano una giornata buona, anche se routinaria.

Ingenerale il periodo non presenterà difficoltà particolari, anzi, potrete seguire i vostri tempi, i vostri ritmi, vivacizzarle grazie alla creatività. Avrete idee da elaborare, progetti da lanciare, persone da contattare, da convincere, da conquistare. Non perdete tempo perché già da domani sera la giornata non sarà più tanto amichevole e questo potrebbe dare fastidio.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo dell'8 febbraio annuncia una giornata molto positiva. La Luna in trigono a Marte vi permetterà di vedere le situazioni da diverse angolazioni. Sarà un giorno utilissimo capace di fondere armoniosamente intuito e razionalità a favore dello spirito strategico. Saprete superare ostacoli, magari aggirandoli.

Considerando che si tratterà di un periodo fin troppo facile, almeno per il segno, sarà meglio fare un esame per aggiustare il tiro oppure per organizzarsi meglio. Questo per evitare che eventuali distrazioni dovuti alla troppa faciloneria finiscano malamente.

Oroscopo di venerdì 8 febbraio, dal Capricorno a Pesci

Capricorno: 'top del giorno'. Giornata favorevole alle attività importanti, come affari, sentimenti e denaro. Con la Luna amica che attiva i pianeti alleati e appanna quelli disarmonici, questa parte della settimana si profila piacevole in ogni settore. Approfitterete del periodo soprattutto per rilassarvi e, grazie alla serenità che certamente acquisirete riuscirete a organizzare, al lume della razionalità, qualsiasi progetto da portare avanti.

Non trascurerete il privato che, in alcuni casi, potrebbe essere provato dall’aspetto poco congeniale di alcuni personaggi. E se così fosse, troverete buone soluzioni.

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali del giorno vedono un periodo abbastanza positivo. Ci saranno tutti gli elementi necessari affinché possiate rendervi una piacevolissima compagnia con gli amici, affettuosi, teneri o appassionati, secondo le necessità anche in famiglia o con il partner. A voi la scelta e, senza dubbio, saprete farla molto bene. Come segno, il periodo si prevede eccellente: potranno esserci discrete opportunità e per qualcuno potrebbe trattarsi di svolte interessanti.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 8 febbraio prevede un periodo valutato insoddisfacente.

Per l'esattezza si profila una giornata "sottotono". Potrebbe maturare qualche sfumatura stonata: cercate di non dare spazio al nervosismo e di non polemizzare perché vi perdereste nei particolari. Reagire alle sensazioni "a pelle" sarà il modo migliore per non sprecare tempo ed energie. Tacere e sorridere sarà la strategia migliore per attenuare situazioni negative.