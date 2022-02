L'Oroscopo settimanale dal 7 al 13 febbraio 2022 è pronto al consueto appuntamento con l'Astrologia. In evidenza nel contesto le previsioni zodiacali segno per segno, le immancabili stelline e le pagelle con i voti relativi ai prossimi sette giorni. In primissimo piano questa settimana, tra i segni più fortunati, il Cancro (voto 10), meritatamente assegnatario della prima posizione. Ottimo periodo anche per i nati sotto al segno dei Gemelli (voto 9), considerati tra i migliori in assoluto, favorito non solo in amore ma anche in ambito lavorativo.

A entrambi i suddetti simboli astrali arriverà nel corso del periodo una splendida Luna nel segno. Decisamente meno positiva questa prossima settimana, intanto, per coloro del Leone (voto 5), sottoposti in alcune giornate a pressanti turbolenze astrali assai difficili da tenere sotto controllo. Iniziamo pure a mettere in chiaro questa prima parte delle previsioni della settimana da lunedì a domenica segno per segno.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 7. State gradualmente ritrovando la vostra solita energia e il buonumore. Nel periodo che sta per entrare affronterete con serenità anche gli ostacoli più grandi. Sul lavoro, avrete il supporto di persone valide; in amore altresì, costruirete un’atmosfera calda e accogliente facendo sentire la persona amata al centro dell’universo.

Per quanto riguarda l’attività quotidiana in generale, da una parte c’è tanta carne al fuoco e ci saranno occasioni per stabilire contatti interessanti; dall’altra avreste bisogno di rilassarvi un po’: fatelo, almeno alla fine della settimana. L’amore mercoledì o giovedì potrebbe fare i capricci: per chi vive una relazione stabile nulla di irrecuperabile, mentre porta maggiori difficoltà a coloro single.

La classifica con le stelline della settimana:

Top del giorno domenica 13 febbraio;

domenica 13 febbraio; ★★★★★ lunedì 7 e sabato 12;

★★★★ martedì 8 e venerdì 11;

★★★ mercoledì 9 febbraio;

★★ giovedì 10 febbraio.

♉ Toro: voto 6. In questa settimana continuate a essere un po’ giù di morale: è stato così per tutta la settimana passata, del resto. Approfittane del weekend per fare chiarezza nel vostro animo e trovare il modo per reagire.

La vita sentimentale è costellata di input positivi e momenti densi di elettricità rigenerante. Per quanto riguarda la vita di coppia, non sarete esenti da tentazioni malandrine: contate fino a dieci prima di fare un colpo di testa! Sul lavoro, volgete lo sguardo avanti ma non nascondete il vostro forte bisogno di confronto con colleghi o persone d'esperienza. Avrete modo di sperimentare l’importanza di certi contatti e della stima da parte di persone che contano. La salute è buona, ma dovreste fare un po’ di attività motoria: passeggiate rilassanti, tapis roulant, cyclette o semplicemente "fare le scale".

La scaletta con le stelle da lunedì a domenica:

★★★★★ lunedì 7 e martedì 8;

★★★★ mercoledì 9, sabato 12 e domenica 13;

★★★ giovedì 10 febbraio;

★★ venerdì 11 febbraio.

♊ Gemelli: voto 9.

Questa settimana riuscirete a sbloccare una situazione che stava ristagnando ormai da un po’: merito anche della Luna nel segno. La forma psicofisica è ottima: approfittane per seminare il terreno o per sciogliere nodi che ultimamente vi hanno dato un po’ noia. Se siete single, ci sono ottime probabilità di fare incontri decisamente elettrizzanti. In tutti i casi, il vostro fascino in questi giorni è alle stelle! Sul lavoro saprete farvi apprezzare per l’efficacia delle vostre intuizioni o per la vostra bella creatività; quanto alla vita privata, sono giorni decisamente favorevoli per la vostra natura passionale. Non tacete se qualcosa non vi va giù, e questo vale sia per il lavoro che per le questioni sentimentali.

Se state meditando di fare un investimento importante, questa potrebbe essere la settimana giusta per il primo passo.

La classifica stelline quotidiana a partire dal più fortunato a scendere:

Top del giorno mercoledì 9 febbraio (Luna nel segno);

mercoledì 9 febbraio (Luna nel segno); ★★★★★ giovedì 10, venerdì 11 e sabato 12;

★★★★ martedì 8 e domenica 13;

★★★ lunedì 7 febbraio.

Oroscopo e pagella settimanale per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 10. L'oroscopo della settimana annuncia l'ingresso nel settore di una splendida Luna in Cancro. Riuscirete a sbloccare una situazione complessa, sarete portatori di buona fortuna e novità in tutti i campi. Sono favoriti gli incontri, sia sul piano professionale che per quanto riguarda la vita privata.

Il vostro fascino è sempre notevole, ma in questo periodo lo è ancor di più. Dopo tutto appartenete al segno più sensuale dello Zodiaco. Martedì e venerdì sono giornate ottime per agire: approfittane per mettere a segno qualche colpo ambizioso sul lavoro e assaporare i piacere della passione nella vita privata. Anche i conti cominciano a quadrare, nel vero senso del termine, ovvero per ciò che riguarda le proprie finanze. In ambito professionale il consiglio è quello di mostrare una maggiore disponibilità al dialogo. Anche la salute è buona, ma sarebbe ancora meglio se mangiaste in modo più ordinato.

I dettagli nel riepilogo a seguire:

Top del giorno sabato 12 febbraio (Luna nel segno);

sabato 12 febbraio (Luna nel segno); ★★★★★ martedì 8, venerdì 11 e domenica 13;

★★★★ lunedì 7, mercoledì 9 e giovedì 10.

♌ Leone: voto 5.

Questa settimana potreste svegliarvi di cattivo umore, e di questo ne risentiranno le azioni e i rapporti con gli altri. Urge un bell’esame di coscienza: è vero, le cose potrebbero andare molto meglio, ma voi come al solito tendete a intestardirvi. Il lavoro non è esente da tensioni derivanti dalla mole di impegni, tuttavia non è escluso che si riesca a risolvere più questioni in un colpo solo: lasciatevi andare, almeno un po’. Guardate al mondo con maggiore fiducia e vedrete che i risultati non tarderanno ad arrivare. Con ogni probabilità siete nel pieno di una “ristrutturazione personale” che vi sta portando a rivedere certi atteggiamenti non troppo positivi: bene! Il lato sentimentale è sinonimo di grande fermento, l’amore è più semplice di quanto possa sembrare.

Ricordate: il cielo è sempre blu oltre le nuvole.

I prossimi sette giorni valutati con le stelline di rito:

★★★★★ mercoledì 9 febbraio;

★★★★ lunedì 7, martedì 8 e giovedì 10;

★★★ venerdì 11 e domenica 13;

★★ sabato 12 febbraio.

♍ Vergine: voto 6. Inizierete la settimana un po' in difficoltà, magari credendo che tutto sia già programmato, per certi versi scontato. Invece arriveranno piacevoli sorprese man mano che il periodo andrà avanti, anche sotto forma di incontri con persone di un certo calibro. Accettate una sfida ambiziosa, ma valutate ogni aspetto con la massima lucidità. La salute è ottima, approfittane per fare un po’ di sport. L'oroscopo della settimana dal 7 al 13 febbraio inoltre invita a non badare a chi vi critica, magari per partito preso, oppure chi cerca di spegnere il vostro entusiasmo: procedete lungo la strada che ritenete giusta e cercate piuttosto di trovare persone affidabili e sincere.

Per quanto riguarda la vita in generale, cercare di nascondere qualcosa per quieto vivere non sempre è una mossa giusta: di potrebbero avere effetti collaterali.

I dettagli nel prospetto con le stelle giornaliere:

★★★★★ giovedì 10 e domenica 13;

★★★★ mercoledì 9, venerdì 11 e sabato 12;

★★★ martedì 8 febbraio;

★★ lunedì 7 febbraio.

È possibile continuare con i sei segni restanti: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica finale.