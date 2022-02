Inizia una nuova settimana, la seconda del mese di febbraio per tutti e dodici i segni zodiacali. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 7 febbraio 2022 con i cambiamenti e le novità astrologiche in amore e nel lavoro, dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in amore fase di recupero che vi permetterà di superare alcune polemiche, ma attenzione a Venere ancora in opposizione. Nel lavoro i progetti vanno meglio ed entro poco arriveranno delle novità.

Toro: per i sentimenti con la Luna nel segno le emozioni sono importanti. È possibile sfruttare questa giornata.

Nel lavoro, se avete delle idee da portate avanti non lasciatevi influenzare.

Gemelli: a livello sentimentale con la Luna nel segno ci sarà una maggiore energia, attenzione solo ad un po' di nervosismo. Nel lavoro, se ci sono questioni ancora irrisolte state attenti.

Cancro: in amore qualcosa non sta andando come vorreste, questo anche perché forse non state vivendo la vostra vita con la persona giusta. A livello lavorativo non si esclude qualche tensione, ma non mancano le polemiche.

Leone: a livello amoroso meglio evitare scontri visto che la Luna è in opposizione. Nel lavoro arriveranno delle belle novità, momenti migliori adesso.

Vergine: per i sentimenti possibili discussioni, ma fortunatamente diversi pianeti in buona posizione aiutano.

Nel lavoro evitate di commettere qualche errore, gestite al meglio le novità.

Previsioni e l'oroscopo del 7 febbraio 2022: la giornata

Bilancia: in amore giornata in cui qualcosa potrebbe non andare, meglio gestire tutto con calma. Nel lavoro periodo che invita a darsi da fare per evitare scelte sbagliate.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore con la Luna in opposizione meglio fare attenzione.

Queste ore comunque saranno favorite. Nel lavoro non mancano le buone idee e, in particolare da metà settimana.

Sagittario: per i sentimenti momento interessante, per questo motivo gestire tutto con calma per non rovinare i rapporti. Nel lavoro con Giove in buona posizione alcune questioni potranno essere finalmente riviste.

Capricorno: per i sentimenti con Venere in buon aspetto e la Luna favorevole le relazioni vanno meglio. Non manca la forza. Nel lavoro meglio evitare di agitare troppo le acque.

Acquario: al livello sentimentale momento di calo a causa della Luna dissonante. Le storie che non vanno dovranno essere riviste. Nel lavoro meglio rimandare tutto a metà settimana.

Pesci: in amore quella Luna nel segno le storie sono favorite. I single del segno ora potranno darsi da fare. Nel lavoro proposte interessanti, ma attenzione a qualcuno che potrebbe essere contro di voi.