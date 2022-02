Mercoledì 9 febbraio troviamo sul piano astrologico la Luna sostare nel segno dei Gemelli, mentre Urano risiederà sui gradi del Toro. Il Sole e Saturno, invece, stazioneranno nel domicilio dell'Acquario, nel frattempo Marte, Mercurio, Plutone e Venere continueranno il moto in Capricorno. Giove assieme a Nettuno, infine, permarranno nell'orbita dei Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Gemelli e Bilancia, meno roseo per Vergine e Sagittario.

Sul podio

1° posto Gemelli: intuitivi. La decima dimora sarà irradiata dal trigono che il Messaggero degli Dei ingaggerà con il Luminare femminile e ciò, con ogni probabilità, acuirà le doti percettive dei nati Gemelli, donando al segno d'Aria un'intuizione da record.

2° posto Bilancia: shopping. Giornata di febbraio che potrebbe risultare ideale ai nati Bilancia per concedersi una sessione di shopping che consenta al segno Cardinale di apportare degli ammodernamenti all'ambiente domestico, come un nuovo elettrodomestico in cucina o una libreria in soggiorno.

3° posto Acquario: schietti. La prima e seconda decade di casa Acquario metterà, c'è da scommetterci, in campo un mood particolarmente schietto nella sfera professionale, malgrado la loro sincerità smodata farà storcere il naso ai più.

I mezzani

4° posto Leone: briosi. L'esuberante tono umorale donato dalla Luna d'Aria ai nati Leone permetterà presumibilmente ai felini di trascorrere questo mercoledì in maniera spensierata, accantonando eventuali ansie da prestazione o momenti malinconici.

5° posto Scorpione: puntini sulle 'i'. Mercoledì in cui la terza decade del segno Fisso potrebbe avvertire la necessità di mettere i puntini sulle 'i' con una nuova conoscenza, riportando prontamente la stessa entro i ranghi della buona educazione.

6° posto Cancro: mondani. Sebbene nelle ore mattutine la voglia di mettere il naso fuori casa probabilmente latiterà, i nati Cancro sfrutteranno la restante giornata per trascorrere del tempo assieme alle amiche, magari per un apericena nel nuovo locale in centro.

7° posto Toro: stanchi ma soddisfatti. Le attività pratiche e professionali che i nativi saranno chiamati ad adempiere in questa giornata saranno, con ogni probabilità, più del preventivato, ma il segno di Terra non si perderà d'animo e le porterà tutte a compimento, arrivando a sera esausto ma soddisfatto.

8° posto Pesci: sfuggenti.

Il partner potrebbe tirare metaforicamente le orecchie al dodicesimo segno zodiacale, accusando quest'ultimo di dedicare questo mercoledì quasi esclusivamente alla sfera lavorativa. I nati Pesci, difatti, risulteranno sfuggenti nel nido domestico e la ramanzina della dolce metà calzerà a pennello.

9° posto Capricorno: cocciuti. La testardaggine sarà probabilmente il tallone d'Achille dei nati Capricorno in questa giornata invernale, specialmente per coloro che sono a capo di un team professionale, in quanto rimarranno fermi sulle loro posizioni snobbando le idee dei subalterni.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: bizzosi. Il terzo segno di Fuoco potrebbe trascorrere questo mercoledì dovendo fare i conti con un certo nervosismo, complici alcune perplessità amorose degli ultimi giorni, che lo faranno scattare come una molla alla minima provocazione.

11° posto Vergine: stand-by. Con La Bianca Signora retrograda nel loro Elemento e la Luna quadrata al loro Sole di nascita, i nati Vergine farebbero meglio a mettere in stand-by le loro attività quotidiane, cercando un po' di ristoro mentale in qualche hobby che li appassiona.

12° posto Ariete: lavoro flop. La giornata professionale di casa Ariete, in particolar modo della prima decade, potrebbe risultare particolarmente pesante, più sul fronte relazione che fisico, coi nativi che desidereranno già da inizio turno di togliere le tende.