L'oroscopo dell'8 febbraio prevede uno Scorpione un po’ contraddittorio e controverso in amore, forse per via della Luna opposta, mentre Leone sarà in difficoltà al lavoro. Cancro ritroverà l'ottimismo, anche se la situazione non è delle più rosee, mentre un bel Sole in trigono darà pace ai nativi Gemelli. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 8 febbraio.

Oroscopo del giorno martedì 8 febbraio 2022 segno per segno

Ariete: la giornata non sarà nulla di che per voi. In amore ci sarà ancora un può di tensione tra voi e il partner, quasi faticherete a comprendervi.

I single dovranno stare attenti alle polemiche. Nel lavoro non siete messi benissimo, e questo lo sapete bene, e proprio per questo sarà importante recuperare terreno immediatamente. Voto - 5️⃣

Toro: razionalità e sentimenti saranno alla base di un rapporto solido, stabile e promettente. Secondo l'oroscopo di martedì 8 febbraio saprete sempre cosa fare per rendere felice la vostra anima gemella, soprattutto voi nati nella seconda decade. Se siete single i sentimenti e le emozioni occuperanno gran parte del vostro tempo. Nel lavoro non sarete mai a corto di idee, e sempre pronti con un piano di riserva. Voto - 9️⃣

Gemelli: un bel Sole in trigono dal segno dell'Acquario porta pace e una forte complicità di coppia.

Questo periodo sarà davvero interessante per i sentimenti, anche per voi single. Mettetevi in gioco, e fatevi notare. Sul fronte lavorativo sarete propositivi, ma a volte non vi piace quando qualcuno prova a contraddirvi. Voto - 8️⃣

Cancro: ritroverete un po’ di ottimismo in amore grazie alla Luna in buon aspetto. Questo cielo rimane comunque nuvoloso, ma se saprete come attirare l'attenzione del partner, forse la situazione migliorerà.

Se siete single Venere inizierà finalmente a allontanarsi. Ogni giorno sarà sempre meglio, e voi affronterete positivamente la situazione. In ambito lavorativo non è ancora tempo di grandi progetti. Ciò nonostante, queste grandi idee che avrete, presto potrebbero realizzarsi, dunque non smettete di sognare. Voto - 7️⃣

Leone: da un po’ di tempo le cose al lavoro non vanno come volete.

Forse non è colpa vostra, ma il primo pensiero sarà individuare il problema e capire come risolverlo. In amore i rapporti sentimentali non sono il massimo al momento per colpa della Luna. Cercare il confronto con il partner non sarà possibile al momento, anche se ne avrete un gran bisogno. Se siete single non avvicinatevi a persone che non vi vogliono bene davvero. Voto - 5️⃣

Vergine: previsioni astrali favorevoli secondo l'oroscopo del giorno 8 febbraio. Con la Luna e Venere in ottimo aspetto, sarete pronti a nuotare tra le emozioni della vostra storia d'amore, in particolare voi nati nella terza decade. I single potrebbero essere molto fortunati. Nel lavoro la situazione promette bene, ma proprio per questo dovrete essere in grado di gestire la situazione.

Voto - 9️⃣

Bilancia: se non siete in grado di fare tutto quello che vi si chiede in ambito lavorativo pazienza. In fin dei conti, il periodo è piuttosto intenso, e voi non siete dei robot che potete fare tutto da soli senza stancarvi mai. Per quanto riguarda i sentimenti voi cuori solitari dovrete stare attenti a non prendere fischi per fiaschi. Se invece avete una relazione fissa di certo non sarete presi dall'euforia, ma se riuscirete a fare qualcosa insieme al partner, per voi potrebbe significare tanto, anche se si tratta di qualcosa di banale. Voto - 6️⃣

Scorpione: un'altra giornata solo sufficiente per quanto riguarda i sentimenti. Questa Luna in opposizione potrebbe mettere in dubbio alcuni vostri pensieri, ma voi non dovrete cedere, perché avete lavorato sodo per costruire una relazione stabile.

Se siete single attenzione a non essere contraddittori. Sul fronte lavorativo per fortuna avrete le idee ben chiare, e saprete cosa fare per raggiungere buoni risultati. Voto - 7️⃣

Sagittario: sfera sentimentale ricca di emozioni secondo l'oroscopo. Continuerete a fantasticare una relazione perfetta, con il desiderio di riuscirci veramente, ma attenzione a non fare promesse che non potete mantenere. Per quanto riguarda i single potreste cambiare modo di vedere alcune cose, soprattutto voi nati nella terza decade. In ambito lavorativo sarete particolarmente abili in quel che farete in questa giornata. Voto - 8️⃣

Capricorno: vita di coppia che continua a convincervi e convincere grazie a Venere nel segno.

Voi single sarete particolarmente ottimisti, e punterete la persona giusta in questa giornata. Sul fronte lavorativo sarete alla ricerca di nuovi metodi che possano farvi raggiungere risultati migliori. Voto - 8️⃣

Acquario: configurazione astrale forse non ideale per valorizzare i vostri sentimenti. Ciò nonostante in amore non andrete così male. Magari non ci saranno momenti super romantici, ma sapere di potere contare sempre sulla vostra anima gemella significherà tanto. Se siete single vivete la giornata senza farvi troppe aspettative, potreste rimanerne più soddisfatti. Per quanto riguarda il lavoro la giornata procederà in modo abbastanza fluido. Voto - 7️⃣

Pesci: giornata veramente serena per voi nativi del segno.

In amore sarete i soliti romanticoni, una garanzia dunque per la vostra anima gemella. Se siete single difficilmente siete euforici, ma quando vi accade una cosa molto bella non potrete resistere. Nel lavoro sapere che giorno dopo giorno fare progressi v'incoraggia ad andare avanti. Voto - 9️⃣