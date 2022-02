Prosegue la seconda settimana del mese di febbraio 2022. Come andrà la giornata di martedì 8 febbraio? Di seguito l'Oroscopo e le stelle con lavoro, salute e amore dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in questa giornata il cielo è particolare per quel che riguarda il lato sentimentale, sarà meglio cercare di gestire con un certo riguardo le situazioni di coppia. In ambito professionale potrete ottenere i risultati sperati, non mancano opportunità.

Toro: con la luna nel segno zodiacale è un momento che vi vede particolarmente energici. In ambito sentimentale sarà meglio cercare di vivere appieno le proprie emozioni.

Per quel che riguarda il lavoro possibili discussioni.

Gemelli: per i nati sotto il terzo segno zodiacale la giornata di martedì 8 febbraio sarà caratterizzata da situazioni interessanti per quel che riguarda il lato amoroso, possibili dispute vedono invece protagonista il lato familiare. Nel lavoro attenzione alla situazione economica.

Cancro: possibili discussioni al livello sentimentale, alcune critiche potrebbero non andarvi giù. Nel lavoro possibili nuove collaborazioni, avete voglia di cambiare.

Leone: in amore siate prudenti, possibili dispute, considerata anche la luna contraria. In ambito professionale momenti di ansia, per la salute c'è invece un buon miglioramento.

Vergine: Luna favorevole, buon momento per il lato sentimentale.

Per quel che riguarda il lavoro momento di stanchezza, è comunque il momento di portare avanti i nuovi progetti.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: con Marte contrario possibili agitazioni riguardano il lato sentimentale. Per quel che riguarda il lavoro cercate di evitare complicazioni, è meglio rimandare nel weekend.

Scorpione: Luna in opposizione, siate cauti in amore in particolare se avete vissuto delle discussioni negli ultimi tempi. Cercate di ascoltare ciò che gli altri vi suggeriscono. Nel lavoro momento di confusione, sarà meglio non strafare.

Sagittario: momento di stanchezza a livello sentimentale, cercate di non mettervi troppo in discussione in questo periodo.

In ambito lavorativo giornata di lieve calo.

Capricorno: nella giornata di martedì 8 febbraio Venere sarà favorevole, potrete vivere bei momenti di forza in ambito sentimentale. Nel lavoro non manca la voglia di mettersi in gioco.

Acquario: il penultimo segno zodiacale dovrà vivere momenti di prudenza in amore, vi sentite agitati. Per quel che riguarda l'ambito professionale possibili questioni da affrontare.

Pesci: la giornata di martedì 8 febbraio nasce con la luna favorevole, potrete ottenere qualcosa in più in amore. Nel lavoro momento di ripresa vi sentite ottimisti.