L'Oroscopo settimanale dal 7 al 13 febbraio 2022 è pronto a fare una cernita ai prossimi sette giorni della settimana. L'Astrologia applicata alla seconda settimana dell'attuale mese sicuramente regalerà belle sorprese come, probabilmente, cocenti delusioni a più di qualcuno. In chiaro, come potrebbe evolvere la settimana in esclusiva per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci per quanto concerne le previsioni zodiacali, al contrario della classifica che interessa tutto lo zodiaco al completo. Curiosi di conoscere la pagella e le stelline con i giorni 'buoni' accreditati al vostro segno?

Andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni dell'oroscopo da lunedì a domenica e poi togliere definitivamente il velo alla classifica settimanale completa, valida per tutti i segni.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 6. Questa settimana tutto dovrebbe restare sulla consueta normalità. Nulla di più e nulla di meno rispetto a quella precedente. Il consiglio è di non farsi prendere dalla nostalgia ma cercare di ascoltare i propri sentimenti, senza timori di sorta verso persone, situazioni o quant'altro. Sul fronte professionale le cose non vanno come vorreste ed è meglio che mettiate in conto qualche discussione con i vostri diretti interlocutori (o colleghi).

In alcuni frangenti del periodo potreste trovarvi dinanzi a questioni difficili, particolari, capaci di trasmettere una certa ansia. Reagite con un sorriso, vedrete che tutto si sistemerà per il meglio. Per quanto riguarda la vita sentimentale, il consiglio è quello di lasciarsi andare e assecondare gli eventi, senza pretendere troppo.

Ad inizio settimana, soprattutto martedì e mercoledì, concedetevi pure qualche piccolo, grande piacere.

La scaletta settimanale da lunedì a domenica:

★★★★★ martedì 8, mercoledì 9;

★★★★ lunedì 7, giovedì 10, domenica 13;

★★★ sabato 12 febbraio;

★★ venerdì 11 febbraio 2022.

♏ Scorpione: voto 6. In molti avete alle spalle giornate intense e, giunti a fine settimana, le pile sono decisamente scariche.

Forse alcuni di voi preferirebbero passare tutto il tempo a oziare, però sappiamo tutti che non si può. Rallentate intanto i ritmi e riflettete con calma sulle prossime mosse da fare: programmare gli impegni aiuta a vivere meglio alleggerendo ansia e relativo stress. L’amore porterà forse qualche nuova passione. Per qualcuno davvero "tanta passione", proprio come piace o si spera. In questo periodo avete talmente tante cose da fare e a cui pensare che rischiate di perdere qualche buona occasione per strada. Per fortuna una persona arriverà in soccorso aiutando a mettere ordine alla quotidianità. Dedicate più tempo alla vita di coppia: è probabile che negli ultimi abbiate trascurato la persona amata.

Le giornate buone e quelle negative:

★★★★★ lunedì 7, sabato 12;

★★★★ martedì 8, venerdì 11, domenica 13;

★★★ giovedì 10 febbraio;

★★ mercoledì 9 febbraio 2022.

♐ Sagittario: voto 8. Settimana molto positiva. Si prevedono anche inaspettate entrate economiche. In tutti i casi, riuscirete ad avere delle intuizioni che porteranno vantaggi sia a voi che a chi vi circonda, aumentando così le vostre quotazioni generali. La vita sentimentale si fa movimentata; chi è impegnato, però, farebbe meglio a tenersi lontano dalle tentazioni: eventuali "scappatelle" lasciano il tempo che trovano e sono molto rischiose... In ambito lavorativo avrete una piccola grande soddisfazione, il che vi metterà di buonumore. Le vostre idee si vanno sempre più facendo chiare, come le prospettive per il futuro: alcuni nodi si sciolgono e alcuni progetti prendono forma.

In amore dovreste lasciarvi andare un po’ di più, invece vi lasciate spesso prendere dall'emozione e stentate ad essere voi stessi: peccato!

Le giornate fortunate e quelle negative, valutate con le stelline:

Top del giorno lunedì 7 febbraio;

lunedì 7 febbraio; ★★★★★ martedì 8, mercoledì 9, giovedì 10;

★★★★ venerdì 11 febbraio;

★★★ sabato 12 febbraio;

★★ domenica 13 febbraio.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 7. La settimana è terminata e un'altra sta per cominciare, si spera in modo piacevole e così possa continuare. Sul lavoro riuscirete, non senza sforzo, a dare il massimo. Anche nella vita privata tutto scorrerà nella consueta placida normalità: vi ritroverete protagonisti di momenti densi d’emozione.

Mostrate alla persona amata tutta la vostra vicinanza e il vostro entusiasmo: negli ultimi tempi la persona che avete accanto si è forse sentita un po’ trascurata. Se uscirete dal guscio mettendo da parte l’eccessivo orgoglio, magari chiedendo anche aiuto a persone valide, riuscirete a risolvere un bel po’ di problemi e raccogliere quelle soddisfazioni che inseguite da tanto. L’amore è birichino, i tira e molla non mancano: evitate di impuntarvi o di prendere posizioni troppo rigide. Se saprete comportarvi nel modo giusto, in ogni situazione, anche la più difficile porterà buone soddisfazioni.

Le stelline giornaliere relative al vostro simbolo astrale:

Top del giorno martedì 8 febbraio;

martedì 8 febbraio; ★★★★★ lunedì 7, mercoledì 9;

★★★★ giovedì 10, domenica 13;

★★★ venerdì 11 febbraio;

★★ sabato 12 febbraio 2022.

♒ Acquario: voto 7.

Una buona settimana, non c'è che dire, anche se a tratti densa di impegni. Forse non avrete molta voglia di “stare al chiodo”, ma il dovere vi chiama. Cercate, dunque, di rendere il tutto più sopportabile e di concentrarvi in modo da poter ritagliare qualche momento da dedicare a voi stessi, alle persone che amate e al relax. Il lavoro attualmente non vi dà ciò che vorreste, almeno non per adesso e non completamente. In compenso l’amore è brillante, emozionante, soddisfacente. E lo stesso dicasi della vita sociale: il vostro fascino attira anche i più diffidenti e in qualche caso capace di rendervi protagonisti della scena. Se saprete comportarvi nel modo giusto in ogni situazione, anche la più difficile tra queste porterà buone soddisfazioni.

Il valore attribuito dalle stelle ai sette giorni che verranno:

Top del giorno giovedì 10 febbraio;

giovedì 10 febbraio; ★★★★★ mercoledì 9, venerdì 11;

★★★★ martedì 8, sabato 12;

★★★ lunedì 7 febbraio;

★★ domenica 13 febbraio 2022.

♓ Pesci: voto 7. Settimana molto fruttuosa dal punto di vista lavorativo: avete già ben chiari i vostri obiettivi e state seguendo la strada giusta per raggiungerli. L’ansia che vi ha accompagnato negli ultimi giorni comincia a diminuire, per fortuna. Sul fronte privato, però, un avvenimento imprevisto potrebbe portare spaesamento e pure qualche turbamento. Forse, sarebbe il caso di chiudere completamente con certe cose e/o persone. L’amore, invece, rischia di essere motivo di confusione. Anche se qualcosa non va nel rapporto di coppia, il consiglio è quello di non prendere decisioni definitive e drastiche.

Non per il momento, almeno. Tenete duro, pensate piuttosto a soluzioni più efficaci. A fine settimana però, staccate completamente la spina e dedicatevi alla vita sociali, agli affetti familiari, all’amore.

La scaletta settimanale con le stelle quotidiane:

Top del giorno venerdì 11 febbraio;

venerdì 11 febbraio; ★★★★★ sabato 12 e domenica 13;

★★★★ mercoledì 9 e giovedì 10;

★★★ martedì 8 febbraio;

★★ lunedì 7 febbraio 2022.

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

La classifica della settimana da lunedì 7 a domenica 13 febbraio è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Intanto da segnalare il segno al "top" per questa settimana che sta per arrivare: il migliore in assoluto è il Cancro con voto dieci in pagella.

Ottimo periodo anche per i nati in Gemelli, fortunati in amore quanto nel lavoro. Sette giornate stabili, mediamente positive, si preannunciano al segno del Sagittario. A voi scoprire il resto della scaletta.

La classifica settimanale completa dall'Ariete a Pesci:

1° posto - Cancro , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° posto - Gemelli, voto 9;

3° posto - Sagittario, voto 8;

4° posto - Ariete, Capricorno, Acquario e Pesci, voto 7;

5° posto - Toro, Vergine, Bilancia e Scorpione, voto 6;

6° posto - Leone, voto 5.

Il prossimo appuntamento con le previsioni e la classifica settimanale interesserà il periodo compreso tra il 14 e il 20 del corrente mese di febbraio.