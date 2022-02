L'oroscopo del 5 febbraio vedrà l'arrivo di piccole gioie per i nativi Ariete, forti della Luna che passa nel loro segno zodiacale, mentre Vergine sarà più reattiva in amore e al lavoro. Marte in sestile per i Pesci permetterà di fare importanti progressi al lavoro, mentre Toro si sentirà spesso a suo agio con il partner. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 5 febbraio.

Oroscopo e previsioni del 5 febbraio 2022 segno per segno

Ariete: inizio di fine settimana che vedrà arrivare piccole ma importanti gioie per voi.

Con la Luna in congiunzione, in amore ci sarà una discreta intesa di coppia, soprattutto se siete nati nella terza decade. Se siete single forse è arrivato il momento di cambiare qualcosa nella vostra routine. Per quanto riguarda il lavoro un pizzico di creatività e determinazione in più potrebbe portare migliori risultati. Voto - 8️⃣

Toro: oroscopo di domani 5 febbraio che vedrà una giornata tranquilla e piacevole, soprattutto in ambito amoroso. Ci sarà infatti ancora una bella Venere in buon aspetto che regolerà i rapporti con il partner, e vi permetterà di trascorrere piacevoli ore insieme. I cuori solitari ritroveranno il piacere di stare con amici e familiari, soprattutto se si tratta di persone di vecchia data.

In ambito professionale forse potrebbe esserci un po’ di lavoro in più da fare, ciò nonostante con Marte e Mercurio favorevoli non avrete nulla da temere. Voto - 8️⃣

Gemelli: avrete la possibilità di vivere un weekend migliore in quanto a sentimenti. L'astro argenteo sarà in sestile, dunque, non buttate via l'occasione di stare insieme e felici con la vostra anima gemella, e sentirvi più vicini.

Se siete single forse faticherete a trovare la persona giusta per voi, ma di sicuro riuscirete a essere di compagnia. Per quanto riguarda il lavoro sarà una giornata un po’ più tranquilla, ideale per pianificare le prossime mosse. Voto - 7️⃣

Cancro: previsioni astrali che vedranno un cielo nuovamente sfavorevole per voi nativi del segno.

Purtroppo la Luna sarà di nuovo contro di voi, e insieme a Venere, difficilmente riuscirete a fare progressi in ambito sentimentale, single oppure no. Un po’ meglio nel lavoro grazie a Giove, ma tenete sempre in considerazione che le cose non possono andare sempre come previsto a causa di Marte e Mercurio opposti. Siate dunque più previdenti. Voto - 6️⃣

Leone: sfera sentimentale che si farà più intensa secondo l'oroscopo del 5 febbraio. Con la Luna in trigono dal segno dell'Ariete, i rapporti con il partner non potranno che essere piacevoli, e pieni di cose da fare insieme. Se siete single ne approfitterete per concentrarsi su quelle cose al momento più importanti per voi. Sul posto di lavoro la situazione sarà più o meno stabile, complice un cielo tutto sommato discreto.

Voto - 7️⃣

Vergine: sarete particolarmente reattivi in questa giornata, e non solo in campo professionale, dove ci penseranno astri come Marte e Mercurio a farvi raggiungere il successo che meritate. Anche dal punto di vista sentimentale avrete modo di esprimere al meglio le vostre emozioni. Se siete single sarà tempo di flirt, e di avvicinarsi alla persona che vi piace, magari rimediando il numero di telefono o meglio ancora un appuntamento. Voto - 8️⃣

Bilancia: queste stelle continuano a muoversi in posizioni poco favorevoli per voi. In ambito amoroso vi sentirete ancora piuttosto turbati e giù di morale, e ciò chiaramente non vi aiuterà nei rapporti con il partner. Ciò nonostante, se ne sentite la necessità, potreste provare a parlarne, discorso simile anche per voi single.

Sul fronte professionale meglio non fare bilanci per il momento, perché le critiche potrebbero essere un po’ troppo severe. Voto - 5️⃣

Scorpione: previsioni astrali che rimangono positive anche se la Luna si allontanerà da questa posizione così favorevole. Sul fronte amoroso la necessità di dare o fare qualcosa che possa far felice la vostra anima gemella alimenterà l'intesa tra di voi. Se siete single troverete sicuramente una scusa che possa avvicinarvi alla persona che vi piace. Per quanto riguarda il lavoro sarete più attivi e collaborativi con i colleghi. Questo vi aiuterà soprattutto nei progetti di gruppo. Voto - 8️⃣

Sagittario: vi avvierete verso un fine settimana migliore dal punto di vista amoroso, merito della Luna in trigono dal segno amico dell'Ariete.

Se ci sono stati dei problemi in queste giornate con il partner, sicuramente sarete in grado di risolverli, grazie soprattutto a un atteggiamento più maturo. Se siete single vi sentirete allegri e in perfetta forma, e sarà un bel periodo per provare a fare conquiste. Sul fronte professionale il periodo sarà tutto sommato valido per provare a fare qualcosa di diverso dal solito. Voto - 8️⃣

Capricorno: il weekend non inizierà nel migliore dei modi per voi nativi del segno, colpa della Luna che si troverà in quadratura. In amore potrebbero esserci alcuni malintesi tra voi e il partner, ma se saprete gestire le cose, non ci saranno grandi problemi. Se siete single meglio essere un po’ più umili. Nel lavoro guadagni e spese saranno in equilibrio, come questo cielo che vedrà Marte, Mercurio e Giove favorevoli.

Voto - 7️⃣

Acquario: configurazione astrale più che soddisfacente per voi, ideale per vivere una relazione di coppia affiatata e tranquilla. Se siete single potreste ricevere risposte importanti. In ambito lavorativo, anche se non ci sono tanti astri a darvi una mano, sarete in grado di mettere insieme buoni risultati, da soddisfare voi e i vostri superiori. Voto - 8️⃣

Pesci: la posizione favorevole di Marte vi permetterà di fare passi in avanti con i vostri progetti, grazie proprio alle tante energie che avrete in corpo. Per quanto riguarda i sentimenti questo è un periodo di grande ottimismo per voi, adatto per provare a fare qualcosa di più insieme alla vostra dolce metà. Se siete single e state frequentando una persona in particolare, presto vi accorgerete di quanto sia importante per voi. Voto - 8️⃣