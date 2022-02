Per la giornata di domani, lunedì 21 febbraio 2022, l’Oroscopo prevede un rialzo alla prima posizione per i nati sotto il segno dei Gemelli, mentre Vergine arriverà alle ultime posizioni. Decisamente fortunati saranno i segni del Pesci e del Capricorno.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo del 21 febbraio.

L’oroscopo di domani: Capricorno ottimale

1° Gemelli: partirete con una grinta che vi permetterà di fare faville sul lavoro ed avere una sorpresa per il partner che potrebbe cambiare radicalmente le sorti della serata. Nel pomeriggio potrete dedicarvi allo shopping o comunque ad un passatempo che amate fare nel tempo libero.

2° Pesci: le soddisfazioni non si conteranno, soprattutto perché farete il lavoro che potreste fare in una settimana. Una energia così forte e coraggiosa vi potrà portare soltanto un guadagno che andrà oltre le aspettative. Continuate così.

3° Capricorno: avrete un ruolo fondamentale all’interno del contesto lavorativo, mentre in amore avrete una serata all’insegna del romanticismo e di una atmosfera che vi farà desiderare qualcosa di più concreto o un passo avanti nella vostra storia d’amore, secondo l’oroscopo.

4° Leone: ci sarà un maggiore margine di guadagno, nel corso della giornata di domani. Con tanta buona volontà a vostra disposizione riuscirete a costruire nuovi progetti basandovi su una creatività molto produttiva, secondo l’oroscopo.

Scorpione energico

5° Toro: avrete una capacità di comunicazione che non sarà indifferente alle persone che vi circondano, facendo apprezzare molto la vostra presenza. Secondo l’oroscopo, potrebbero esserci dei piccoli ostacoli che riuscirete a sorvolare senza troppo sforzo.

6° Bilancia: finalmente riuscirete a pensare alla vostra relazione anche in maniera più razionale ed efficace per superare qualche dubbio o per metterla ulteriormente in discussione.

Secondo l’oroscopo le faccende in famiglia saranno risolte in un batter d’occhio.

7° Scorpione: le energie non faranno che aumentare in modo considerevole, nel corso della giornata di domani, perciò sarete sempre più disposti a fare progetti che possano in qualche modo migliorare la vostra posizione all’interno dell’ambiente lavorativo.

8° Sagittario: focalizzarvi sugli affetti in questo momento vi aiuterà a scacciare non soltanto il malumore, ma anche un po’ di stress che vi si è accumulato nel corso della settimana precedente. Probabilmente potreste avere una piccola sorpresa da parte del partner.

Acquario responsabile

9° Acquario: le responsabilità della giornata di domani potrebbero incrementare, e con esse anche uno spirito di sacrificio che probabilmente vi porterà ad essere molto intransigenti con voi stessi, invece di prendervi cura di voi. Siate più indulgenti con il vostro fisico e la vostra mente.

10° Vergine: avrete un po’ di malumore e forse anche una situazione sentimentale che al momento potrebbe non decollare.

Avrete una cura quasi maniacale per tutto ciò che riguarda l’ambiente domestico, tanto da essere decisamente “pignoli”, più del solito.

11° Ariete: dovrete fare attenzione a non rendere la vostra concentrazione completamente assente e priva di ogni slancio a livello professionale. La squadra di lavoro potrebbe non essere all’altezza di un compito in cui spesso soltanto voi riuscire alla grande.

12° Cancro: purtroppo l’umore del lunedì è spesso molto basso, perciò questa giornata di domani potrebbe andare come al solito e senza nessun risvolto che possa essere di aiuto per i rapporti interpersonali. Con gli affetti ci potrebbero essere dei contrasti molto evidenti.