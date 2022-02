Le previsioni dell'oroscopo del 21 febbraio esortano i Toro ad essere un po' più flessibili. I Sagittario sono un po' giù di corda, mentre i nati sotto il segno dello Scorpione sono favoriti in amore.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Toro: il vostro umore non è certamente dei migliori. Cercate di non essere troppo severi con voi stessi. Se le cose vanno in modo diverso da come vi eravate auspicati, non è detto che sia un male.

11° Capricorno: le previsioni dell'Oroscopo del giorno 21 febbraio vi invitano ad insistere per conquistare i vostri obiettivi.

Anche se qualcuno proverà a dissuadervi e a spezzarvi i passi, voi andate dritti per la vostra strada.

10° Cancro: la giornata si presenta piena di cose da fare. Cercate di sbrogliare tutte le faccende più noiose in mattinata, in modo da rendere il pomeriggio un po' più sereno e rilassante.

9° Sagittario: oggi vi sentite un po' giù di corda, tuttavia, non temete, già da questa sera la Luna tornerà ad essere favorevole e potrete tornare a respirare. Sul lavoro dovete essere più motivati.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Gemelli: non scappate di fronte alle responsabilità. Nella vita è importante prendere di petto certe situazioni in quanto allontanarsi non servirà assolutamente a nulla.

7° Pesci: le previsioni dell'oroscopo del giorno 21 febbraio vi invitano ad avere pazienza. Se ci sono stati dei disguidi di recente, adesso è il momento di recuperare e darsi da fare per ricucire i rapporti a cui tenete.

6° Vergine: in amore siete piuttosto tranquilli. Cercate di mantenete alto l'umore, anche dal punto di vista professionale.

Se lavorate a contatto con il pubblico non potrete fare a meno di essere cordiali.

5° Acquario: attenti a qualche notizia inaspettata che potrebbe cambiare il corso di alcuni eventi. Cercate di non prendere decisioni con troppa fretta, specie per quanto riguarda il lavoro.

Oroscopo 21 febbraio segni fortunati

4° in classifica Ariete: sul lavoro siete delle persone tendenzialmente precise e anche in amore tendete ad agire un po' seguendo degli schemi.

Cercate di rompere le righe in questo periodo.

3° Scorpione: ottimo momento per quanto riguarda la sfera sentimentale. In questo momento siete particolarmente attratti dai nati sotto il segno dell'Ariete, tuttavia, non precludetevi nessuna possibilità.

2° Leone: siete aperti alle conoscenze e alle nuove relazioni. Anche dal punto di vista professionale è importante allargare gli orizzonti, potreste rimanere stupiti da ciò che non conoscete.

1° Bilancia: inizio settimana sfavillante per i nati sotto questo segno. Attenzione alle vostre emozioni perché, particolarmente nella giornata di oggi, potrebbero darvi grandi soddisfazioni.